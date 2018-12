Formaliza su amasiato con los contras

Directo y sin adornos, Alejandro Loaeza Canizales corrió sin freno a los brazos de Javier González Mocken al unirse al “movimiento juarenses por la transformación,” lo que quedó del batiburrillo que llevó al excandidato a la candidatura de la alcaldía municipal por Morena.Después de traicionar al equipo de los independientes, y luego de escuchar el canto de las sirenas panistas, Loaeza volvió al PRI, del que en realidad nunca estuvo completamente fuera.“Es un gusto unir esfuerzos con el Ex presidente municipal interino de nuestra Ciudad Juárez Alejandro Loaeza Canizales quien hoy se suma a los liderazgos del movimiento de ‘Juarenses por la Transformación’ para trabajar de la mano con el Lic Javier González Mocken de Morena”, reza la bienvenida dada al exalcalde interino, que decepcionó no únicamente por haber jugado en dos bandas durante la elección, sino porque su desempeño al frente del Gobierno pasó sin pena ni gloria.Sin el respaldo de sus compañeros, el respeto de los directores y sin el trabajo político que requiere la Presidencia Municipal de esta frontera, Loaeza se dedicó simplemente a calentar el asiento para que su jefe Armando Cabada lo encontrara en óptimo estado... o entregarlo a sus nuevo cuatitos.Guiñando un ojo a Javier Corral, Loaeza intentó también descarrilar por ahí a Cabada. Pasada la elección –con las múltiples resoluciones judiciales–, Loaeza no pudo encontrar lugar en el equipo independiente, ni mucho menos en el Gobierno estatal.Ahora busca cobija con un González Mocken de nuevo cercano a Yeidckol Polevnsky. Lo que es un hecho es que el independiente va cobrando de a poquito las facturas a quienes en campaña traicionaron la confianza del movimiento que se enfila a la gubernatura***Existe la certeza en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de que a la Fiscalía General del Estado le urge dar carpetazo a la investigación por el asesinato del panista Hiram Contreras.Inmediatamente después del crimen, la mesa convocó a una reunión para el sábado con la finalidad de tratar el tema. Sin la participación todavía del Gobierno del Estado en la mesa, Ejército, Policía Federal, Policía Municipal y demás asistentes estaban convencidos de que el caso tenía más trasfondo que aquello de la desafortunada confusión.Una vez integrado el fiscal Jorge Nava a la mesa, se encargó de decir que las investigaciones y pruebas iniciales daban prácticamente por hecho que no hubo móvil político, personal ni de ninguna otra índole hacia Contreras.Volvió el tema el viernes; antes de la comparecencia del panista Héctor Hernández, incómodos unos y convencidos otros, se insistió en que Hiram Apolo se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado.El actuar de la FGE generó dentro del órgano un mal precedente: pérdida de confianza en la investigación de temas delicados y de primer orden.Se suma al escenario que desde la Ciudad de México corre el rumor de que Alfonso Durazo evalúa la implementación de pruebas de control de confianza a muchos de los integrantes de las mesas regionales distribuidas en todo el país.La razón es simple: los temas que ahí se generan son de alta sensibilidad y se requiere un equipo confiable y que sepa actuar con la inteligencia que requiere la seguridad pública.Mientras se decide o no el tema, hay un par de personajes de segundo nivel que aquí en Juárez harán cara de what? si se les aplica la prueba. Antecedentes menores relacionados con la insurgencia y vínculos cercanos con amistades cuestionables pueden hacer sonar las alarmas.***Mientras muchos siguen trabajando probono en el entrante Gobierno federal, otros aprovechan contactos para hacerse de un puesto público.Un caso es el de Manuel Loera de la Rosa, quien haciendo uso de que su hermano Juan Carlos es el representante de AMLO en tierras chihuahuenses, se perfila para obtener un nombramiento en la Secretaría de Educación Pública, comandada por Esteban Moctezuma.Mientras se cierra el trato, Manuel Loera se ha preocupado por garantizar que el equipo que por años le acompañó encuentre acomodo en la nómina pública.La primera pieza movida por Manuel fue Deirdré Bazán Mayagoitia, que se desempeñara por años como subdirectora de Vinculación de la UACJ y ahora es la secretaria técnica de la mesa de paz organizada por el Gobierno federal. Mientras que Érick Sánchez Flores, exdirector del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), se va a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu).***Le han jalado la oreja ya en varias ocasiones al novel diputado Ulises García. La razón ha sido siempre que sigue de fiesta en fiesta aun cuando su papel de representante popular le exige desquitar el sueldo para trabajar a favor de la ciudadanía.Ha hecho oídos sordos el diputado, pupilo chiple de Juan Carlos Loera.Esta semana, Ulises anduvo en tremendas posadas que con el logo de Morena fueron en realidad patrocinadas por un par de empresarios, uno muy cercano al excandidato a gobernador y priista de toda la vida Enrique Serrano, y otro que tiene ganas de entrarle al financiamiento privado de los servidores públicos y ha pedido como pago acceso a los pesos pesados del Gobierno federal.Sin pesar la gravidez de su encargo, ni agradecer por la ola de votos morenos que le benefició, el diputado García empieza a creer que se ganó a pulso la candidatura y posteriormente la curul; se le olvida que fue su mentor el que lo puso en privilegiado lugar.Mientras son peras o manzanas, es un hecho que hay que ponerle lupa a los nuevos amigos del joven diputado, que no muestra interés alguno en legislar.***“Si se establece un impuesto estatal a las mineras donde se conviertan en socios al 50 por ciento, se obtendría con ese renglón lo suficiente para pagar intereses y capital en el mismo plazo sin afectar las finanzas tan limitadas por cierto.Igualmente, si se cobra un 20 por ciento al consumo de bebidas alcohólicas en lugares de consumo se obtendría una cantidad igual a la necesaria para tampoco no afectar el presupuesto… Cuando hay voluntad y reflexión se encuentran alternativas diferentes a tratar de resolver esperando que se estire la cobija!”, indica una de las más recientes críticas hechas a propósito de la aprobación de otra reestructura de deuda pública.No se trata del perfil de Facebook de Omar Bazán, mucho menos del grupo parlamentario de Morena, el autor es ni más ni menos que del ingeniero Andrés Carbajal Casas, hasta hace unos meses integrante de la administración de Javier Corral.Semejante mazazo, en sentido figurado, cimbra al gobernador primero, porque está lleno de razón, la reestructura es una operación poco eficiente que únicamente beneficiará a los bancos y despachos de gestores de deuda pública estatal.Segundo, porque le da directo a la incapacidad de planeación e inteligencia financiera del equipo del mandatario. Tercero, porque se trata de uno de los colaboradores que hasta hace poco presumía amistad sincera con el gobernador.Cuarto, no es el primero, mucho menos será el último de los “corralistas” que día a día se convencen de la pésima gestión que ha tenido el góber.