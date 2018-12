Ciudad de México.- Aquella casa conservaba la antigua costumbre navideña: si una chica pasaba por abajo de una rama de muérdago el varón que estaba más cerca tenía derecho a darle un beso en la mejilla. El dueño de la casa le preguntó a Babalucas: "¿Verdad que es muy agradable besar a una chica abajo del muérdago?". "Es cierto -responde el tontiloco-. Pero se necesita cierto tiempo para llegar a ese grado de confianza"... Doña Panoplia de Altopedo terminó de hacer sus compras navideñas y fue a pagar en la caja. Como lo hizo con un cheque el empleado le pidió su dirección. Ella se la proporcionó. Mientras la anotaba comentó el hombre refiriéndose al intenso tráfago de clientes: "Es un manicomio ¿verdad?". "¡No señor! -se indignó doña Panoplia-. ¡Es mi casa!"... Nalgarina le comentó a su amiga Pomponona: "Tengo amistad íntima con Santa. Hoy en la noche lo veré". "¿De veras?" se asombró Pomponona. "Sí -confirmó Nalgarina-. A menos que se haya enterado de lo de los Reyes Magos". El padre de la niñita la llevó a la juguetería. Le mostró las muñecas. Pero la niña dijo: "Mago, papi". Le presentó otros juguetes, y repitió la niña: "Mago". Desconcertado, el señor fue con un dependiente y le preguntó: "¿Tienen algún mago de juguete? Mi hijita me está pidiendo uno". El empleado iba a contestar que no había tal cosa en existencia, pero en ese momento dijo la niña de pie sobre un charquito: "Ya m'hice, papi". Alguna vez le preguntaron a un anciano qué regalo quería en Navidad. Respondió sencillamente: "Otra". Es decir, pidió el don de la vida. Mayor regalo que ése no hay, y nosotros lo tenemos. Hemos de agradecerlo, sobre todo porque lo recibimos gratuitamente. Amar la vida, respetarla en las mil variadas formas en que se presenta, preservarla. Todos esos son modos de agradecer el prodigio del cual somos depositarios. Y otra manera hay de agradecer la vida: dar sentido a la nuestra. Porque yo creo que ese gran prodigio que es la vida no es algo que carece de significación. Hacia algún rumbo ha de estar encaminada muestra vida, aunque ahora no podamos imaginar ese destino. Tampoco la primera forma de vida que hubo sobre la Tierra pudo imaginar la catedral de Chartres, aunque en ella iba ya la semilla de esa catedral. Si la criatura animal evoluciona, también la criatura espiritual ha de evolucionar. A mi entender esa evolución es hacia el bien. Lo digo a pesar de tantas y tantas evidencias en contrario, aportadas lo mismo por débiles que por poderosos. Alguna vez, intuyo, llegaremos al sumo bien, que es donde todo comenzó. No puede tener la historia otro final. Lo del agua al agua, y lo del bien al bien. Estos días -los de la Navidad- nos dan un atisbo, siquiera sea borroso, del gran bien. Ese gran bien es el amor. Aun manifestado en forma tan imperfecta como es todo lo humano, nos permite adivinar el bien total, aquel Amor en plenitud al que algún día -alguna eternidad- habremos de llegar. Mientras eso sucede, en tanto se cumple el gran propósito de la vida, hagamos que la nuestra sirva, siquiera sea en la medida de lo humano, a ese propósito de bien, de amor. Que alguien aporte belleza; que otro traiga justicia; que aquél consiga algo de verdad. Y seamos humanos, sobre todo con aquellos a quienes la pobreza y los males que con ella vienen han alejado de lo humano. Hagamos el bien a los demás en nuestra vida diaria con pequeñas acciones de bondad, que es el ropaje cotidiano con que el amor se viste. Ese sería un bello regalo de Navidad. Y ese regalo nos lo haríamos, antes que a nadie, a nosotros mismos. Sería como un renacimiento en Navidad; sería como una nueva vida en Año Nuevo... FIN.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.