El Paso— Ahora que Beto O’ Rourke pudiera lanzarse por la presidencia de los Estados Unidos en el 2020, el congresista local –por unos días más solamente– pone a El Paso en los más importantes reflectores de la política internacional, y si logra la candidatura, crearía historia.Su decisión final no ha sido tomada todavía, pero después de su creativa e intensa campaña en Texas por el Senado –que recientemente se le fue de las manos, y que en realidad es una victoria si se consideran factores como el escaso margen porcentual por el que perdió, el alto nivel de popularidad que adquirió a nivel nacional, y las múltiples opciones futuras para avanzar a pasos agigantados en su carrera política: como lanzarse como candidato demócrata por la Presidencia individualmente, aceptar un boleto como candidato a la vicepresidencia o buscar de nuevo un cargo de Senador representando a Texas— consideramos que lo mejor está por venir.Hace unos días, una encuesta en Ohio lo puso en el tercer lugar de popularidad en cuanto a nombre se refiere. También nos enteramos extra oficialmente, pero de buena fuente, que el ex vicepresidente Joe Biden –pre candidato presidencial demócrata más popular del momento según la misma encuesta–, está considerando ofrecerle el boleto a la vicepresidencia, si es que no lo hizo ya.Por otro lado, Beto está aprovechando muy bien sus últimos días como congresista. Por meses, los reflectores mediáticos se han concentrado en la suerte –o la mala suerte– de los miles de niños indocumentados separados de sus padres que se encuentran detenidos en este país, y el activismo de Beto y otros demócratas, podemos asegurar, ya rindió frutos. La presión de activistas y su reciente visita a Tornillo, Texas, sacaron a la luz pública que el número de niños detenidos ha incrementado a más de 2 mil 700 en el albergue de esa ciudad, siendo que antes solo tenían unos 350, y que el costo de procesarlos ya es de alrededor de $144 millones hasta noviembre del año en curso.El alto costo, una nueva Cámara de Representantes de mayoría demócrata mas plural étnicamente, con mas congresistas de sexo femenino, y la constante cobertura y critica de los medios son factores que también han generado presión para los albergues de detención y, previniendo nuevas injerencias del Congreso el año que entra, me enteré de muy buena fuente que sus directivos ya dieron la orden para soltar a los mas niños posibles en las semanas siguientes. En solo unos días de la semana pasada ya soltaron alrededor de cien niños, y la posibilidad de que se cierre ese albergue está más vigente que nunca.Los analistas están de acuerdo en que Beto ha manejado my bien sus campañas, exceptuando algunos que lo critican por su “tibieza “para utilizar publicidad negativa, o por no ser los suficientemente liberal, o porque prefieren una candidata, mismas que provienen inclusive de miembros de su partido.Mas no cabe duda, Beto generó una “Betomania” en su anterior campaña visitando muchos pueblos y ciudades de Texas por carretera, utilizando las redes sociales al por mayor y apareciendo en populares programas de televisión nacional. Demostró que tiene la madera, el carisma y el karma necesarios para ser un buen candidato para Presidente y competirle a cualquiera. Tiene una bella familia, y hasta ha sido comparado con John F.Kennedy y con Barack Obama por sus fieles adeptos. Habla bien el español, y ya ha formado una valiosa red de voluntarios, fans y seguidores en Internet: multiétnicos, incluyendo blancos, latinos, mujeres y minorías emergentes.Además, es bien querido entre sus representados por su ética y su activismo, su multiculturalidad, y aunado a esto, también ha demostrado que cuenta con la habilidad para recaudar fondos de varias maneras, y con el apoyo de su partido, puede acopiar los tan necesarios millones para correr una campana exitosa en los Estados Unidos, ya que en la política estadounidense “sin dinero no hay paraíso”.Recuerdo una plática que tuve con él hace algunas navidades; cuando visitó las instalaciones de El Diario de El Paso y estuvo en mi oficina. Andaba en campaña contra Silvestre Reyes, anterior congresista paseño al que le ganó. En ese tiempo yo era el Editor en Jefe de la edición. Le dije: “Ganes o pierdas, no tienes nada que perder. Tarde o temprano serás congresista de El Paso”.Usualmente trato de ser imparcial, pero como su paisano; si pudiera platicar otra vez con él, le diría lo siguente:“Beto, Aviéntate… y aviéntate por todo. Los paseños estamos orgullosos de ser representados por ti, por favor continúa representando a El Paso y a los fronterizos de buena manera, y gracias por tu trabajo, pero no te olvides de nosotros por favor y concédenos una entrevista pronto”.“Nada está escrito todavía, valga la redundancia. Tus opciones son múltiples y los retos difíciles. Sin embargo, que no te quede ninguna duda de que los residentes de El Paso son también como su familia y la mayoría te seguirán apoyando en lo que decidas: correr para presidente en 2020, para senador, o para los dos cargos al mismo tiempo, –al parecer posible de acuerdo a algunos abogados constitucionales expertos en la materia– te apoyaremos a ti y a los tuyos cuando sigas haciendo cosas buenas, y te criticaremos constructivamente cuando te equivoques, que al cabo somos paisanos, ojalá y nos escuches todavía".Feliz Navidad y Año Nuevo a todos.