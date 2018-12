Presupuesto estatal mal administrado

No hay nadie que sepa más de administración y economía que una ama de casa, aunque no haya estudiado tales asignaturas. Me refiero en general a cualquier mujer que ejerce en el hogar el gasto familiar, sea sólo ama de casa, o que trabaje y además realice esa difícil y muy compleja tarea de hacer rendir el ingreso que llega al hogar. Ellas saben de estirar el presupuesto en las peores situaciones y hacerlo que fructifique abundantemente en las mejores.A riesgo de que alguien me califique de insensato, exagerado o hasta ignorante, me atrevería a afirmar que si alguno de nuestros flamantes gobernantes pusieran al frente de sus áreas de hacienda y/o economía a una ama de casa o jefa de familia, nos iría mucho mejor que con los funcionarios que presumen licenciaturas, maestrías, diplomados, doctorados en carísimas universidades extranjeras, cuyos títulos sólo les sirven para adornar las paredes de sus lujosas oficinas, pero muy poco o nada para administrar eficientemente el presupuesto o la hacienda pública que se les encomienda.En honor a la verdad, sí hay una enorme diferencia entre administrar un hogar o administrar un país, un estado o una ciudad, pero quizá la diferencia sea tan sólo en cuanto a los montos de recursos que se manejan, a la cantidad de compromisos adquiridos y al fin u objetivo que se pretende con cada una, porque, en esencia, los principios básicos de administración se aplican en cualquier modelo o escala, a cualquier organización, ente, agrupación, sociedad u hogar. Y hay uno que es fundamental: no gastar más de lo que se ingresa. Simple.Nadie que incumpla este principio básico y fundamental de la administración puede esperar buenos resultados. Y, en la medida que sus gastos o egresos superen sus ingresos, el daño patrimonial será más importante y dañino.En este diciembre de 2018, a dos años y tres meses de haber asumido el poder, las finanzas estatales del Gobierno encabezado por el panista Javier Corral Jurado, atraviesan uno de los peores momentos de su historia. Sin la liquidez suficiente para enfrentar gastos tan esenciales y ordinarios como la nómina así como prestaciones sociales y laborales de sus empleados, pero no sólo eso, con serios y muy graves problemas en la operatividad normal, ordinaria, de su Gobierno.Sin dinero para pagar proveedores, contratistas y obras, Corral enfrenta reclamos desde muy diversos frentes. Los trabajadores del Sector Salud y educación se manifiestan por la falta de pago de sus prestaciones y salarios, lo más básico de cualquier ejercicio presupuestal pero que, sin embargo, en la administración del panista no se previó adecuadamente.Es cierto que Corral recibió de su antecesor una administración con serios problemas financieros, con una de las deudas públicas más altas del país, pero eso fue hace dos años, en 2016. Ya han transcurrido dos años de eso y nada ha hecho el mandatario estatal actual, ni los encargados del tema bajo su mando, por sanear las finanzas del estado.Pero ¿a qué me refiero específicamente cuando afirmo que no ha hecho nada? La respuesta a esta pregunta tiene tintes especializados muy claros, quizá para economistas, administradores o contadores públicos, con cierto nivel de conocimientos, utilizando términos y conceptos propios de estos especialistas y las materias que dominan. Pongamos un caso de ejemplo para ilustrar mejor mi afirmación y que sea comprensible a cualquier persona.Aclarando que el caso de ejemplo que expondré en seguida, hipotético, se aterriza, a escala, en una economía totalmente doméstica (un hogar) por varias razones. Primero, porque es de más fácil y amplia comprensión, segundo porque contiene todos los elementos de una economía mayor, por eso es a escala, y tercero, porque son casos cotidianos que podemos ver en la realidad todos los días, lo que refuerza el concepto de verdad.Supongamos que en una familia de cuatro miembros, papá, mamá y dos hijos menores de edad, en la que ambos padres trabajan, el ingreso familiar asciende a 10 mil pesos. Recuerde, es sólo un caso de ejemplo, hipotético. De pronto y sin haberlo previsto ni contemplado, el jefe de familia es despedido de su empleo por un recorte laboral. Su aportación al ingreso familiar representaba el 50 por ciento del total. Eso quiere decir que esa familia, durante algún tiempo (hasta que el padre vuelva a conseguir otro empleo), prescindirá de la mitad de sus ingresos.¿La disminución drástica en sus ingresos es motivo para que esa familia deje de vivir como acostumbra? ¿Dejarán de comer? ¿De vestir? ¿De hacer todo lo que hacen cotidianamente? ¿Dejarán de pagar los recibos, los gatos básicos? ¿Dejarán de ir los niños a la escuela?Lo primero que se hace en esos casos es una evaluación de los gastos dándole a cada uno la prioridad e importancia que tienen. Eso se hace de manera casi intuitiva, no es necesario sacar pluma y papel para hacer todo un complejo reajuste presupuestal. Las mujeres que administran hogares saben a lo que me refiero.Alimento, casa, vestido, médico y medicinas, escuelas, pasajes, gasolina, luz, agua, gas pasan a ser las prioridades fundamentales de la nueva situación financiera, colocando esos gastos en primerísimo lugar. Si después de pagarlos, quedara algún remanente, se irían agregando otros menos importantes que pudieran seguir siendo viables, hasta terminar por descartar aquellos que definitivamente no se podrán ya realizar más.Los gastos ocasionados por las salidas al cine, a comer en restaurantes, la compra de juegos o antojos, el club deportivo y quizá hasta las vacaciones de fin de año, sin duda alguna que sufrirán severos recortes o de plano serían suprimidos completamente, al menos hasta que la situación financiera se restablezca a los niveles perdidos. En algunos casos, dependiendo de la gravedad de la afectación, quizá sea necesario, incluso, recortar o reajustar también los gastos considerados como básicos, a los niveles más bajos posibles. Por ejemplo, ponerles lonche a los niños en lugar de darles dinero para comprar alimentos en la escuela.De esta manera se ajusta el ingreso familiar a la regla básica de las finanzas: no gastar más de lo que ingresa. ¿Por qué no hizo eso el Gobierno del Estado desde 2016? Quizá en ese año, recién asumido el cargo resultaba difícil hacerlo, pero el 2017 y el 2018, ya fueron años completos, períodos o ejercicios fiscales completos en los que bien se pudo aplicar esa regla de oro.¿De qué se trataba? Bueno, pues se trataba de reajustar los gastos para ponerlos en niveles inferiores al ingreso. Si bien es cierto que Duarte dejó un “hoyo” en las finanzas estatales, también lo es que Corral no ha hecho nada en dos años para tapar ese “hoyo financiero”.El Gobierno estatal insiste en justificar su ineficiencia presupuestaria poniendo como excusa la alta deuda pública que dejó Duarte y, si bien es cierto que los pasivos pueden afectar, no necesariamente son la causa central del desorden financiero que presenta el gobierno de Corral. Subejercicios presupuestales por un lado en algunos rubros (gastar menos del dinero presupuestado), sobre ejercicios en otros (gastar más de lo considerado), falta de pago en conceptos tan delicados como salarios y prestaciones, pagos a proveedores, en fin, todo un desorden financiero que ahora quiere vaciar en el Gobierno federal.Un buen punto para ejemplificar ese desorden lo constituye la renegociación de la deuda pública del estado. El año pasado, los legisladores de la anterior Legislatura le obsequiaron a Corral una aprobación para renegociar la deuda. Se renegoció seis meses después no obstante que el gobernador presionó y urgió en los tiempos al congreso para su aprobación. Se renegoció y, en lugar de obtener ahorros y mejores condiciones, tan sólo por comisiones y gastos administrativos el gobierno gastó casi 200 millones de pesos y obtuvo cero beneficios. El problema es que los legisladores de entonces le regalaron una aprobación que resultó un cheque en blanco, sin condiciones ni supervisión. Manga ancha pues.Recientemente, los legisladores de la actual Legislatura le vuelven a aprobar otra renegociación, con la ayuda de legisladores del PES, del PT y del PVEM, otra vez sin condiciones, ni supervisión, ni vigilancia. Otra vez manga ancha.Parece que a los señores legisladores se les olvida que el gobernador Corral, en dos años, ha demostrado ser un pésimo administrador, muy malo. Y a un mal administrador no se le puede dar rienda suelta. La primera vez lo dijimos y ocurrió tal cual, ahora lo volvemos a decir y volverá a ocurrir: la pésima administración de Corral terminará por llevarnos a la bancarrota financiera como Estado.