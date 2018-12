Mis mejores deseos

Existen varios temas de corte político que son de gran importancia para Chihuahua y el país, asuntos interminables de la agenda legislativa, debates inconclusos que merecen toda nuestra atención, pero en esta entrega, la última del año, quiero aprovecharla para reflexionar un poco sobre la época, y expresar mis mas sinceros y buenos deseos a todos los chihuahuenses, a los juarenses en particular, que se la parten de sol a sol, y que a pesar de los buenos y malos tiempos le presentan buena cara a las adversidades.Lo he dicho antes y lo repito ahora, esta época produce en mí una extraña mezcla de sentimientos y actitudes que van desde la reflexión y la meditación más profundas, inequívocamente ligadas a conceptos espirituales, hasta fuertes impulsos consumistas que nos llevan a creer que la mejor manera de demostrar el sentimiento y las emociones que tenemos por nuestros seres queridos sólo pueden manifestarse a través de obsequios materiales.Y aunque creo que la celebración navideña en nuestros tiempos se ha desvirtuado, no obstante creo también que no ha dejado de ser una tradición muy enraizada que marca completamente un gran suceso en el año. Quizá por coincidir con la culminación de un ciclo del calendario, tal vez porque es una tradición que ha logrado arraigarse aun entre los no católicos ni cristianos, quizá porque la misma mercadotecnia se ha encargado de avivar la tradición (aunque por motivos distintos), o quizá por una combinación de todas esas razones; el caso es que difícilmente encuentra uno en esta época a alguna persona que no se impregne del espíritu navideño.En mi muy particular visión de las cosas, a partir de una formación en valores cristianos, me parece que este periodo es fundamental para meditar sobre el Creador de todas las cosas y el rol que nos ha tocado desempeñar en este mundo. No necesitamos ser muy diestros en la materia para saber si andamos bien o nos hemos desviado de nuestro camino.Concibo este tiempo como una oportunidad de oro para mirar las necesidades espirituales propias pero también las necesidades materiales ajenas, las de aquellos que carecen de lo más elemental. Y lejos del sentimentalismo temporal que me haría compadecerlos por no tener un regalo que abrir el día 25, destaco antes que eso las grandes insuficiencias, la miseria de aquellos que no tienen vivienda, y muy a menudo, alimento suficiente para el día.Hay otras familias que quizá tengan lo anterior, pero su nivel de pobreza los mantienen en la estadística, por falta de vestido, de artículos electrodomésticos u otros que son necesarios para una buena vida. Sin embargo, hay otros ciudadanos que no tienen problema con lo anterior, pero aun así viven un infierno porque carecen de otro derecho que las autoridades no han sido capaces de satisfacer: el de la paz y tranquilidad.El momento nos hace un llamado a nuestra conciencia, a la conciencia de los gobernantes que están obligados a garantizar lo anterior, así que los buenos deseos de los alcaldes, del gobernador y del presidente de la república, deberán estar sustentados en la recuperación del tejido social, en la reducción de las gran des diferencias económicas, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de lo contrario son vanos sus ofrecimientos y el pueblo lo habrá de reclamar en su momento.En general, me agrada mucho el mensaje intrínseco de la Navidad que va dirigido a todos los hombres y mujeres del mundo, como lo dijo el Ángel que anunció a los pastores el nacimiento del niño Jesús: “Paz a todos los hombres de buena voluntad”. Quien hace el anuncio ofrece al Salvador del mundo y con ello la paz. En la medida de las posibilidades de cada persona que están en posición de autoridad, deben ofrecer la paz con la intención de generar acciones de la provea, la pura intención resulta insuficiente.Me gustaría dejar consignados en estas líneas algunos valores cristianos que hacen de esta fecha un evento de verdadera trascendencia humana, aun incluso más allá de lo estrictamente religioso, porque son valores que rebasan ese ámbito para instalarse en la esencia de los valores humanos.Quizás el mejor resumen de esos valores sea un recuento de las bienaventuranzas que nos enseñan una clara radiografía de lo que debería ser el corazón del hombre: la pobreza de espíritu, la mansedumbre, la misericordia, la pureza de corazón, la búsqueda de la paz y de la justicia, la paciencia frente a la persecución.Junto a las bienaventuranzas, los evangelios subrayan también la importancia de algunas actitudes que Cristo exige de sus discípulos: la fe, la confianza absoluta en la Providencia, la humildad, la sencillez, la capacidad de llevar la propia cruz, la abnegación, el perdón y, sobre todo, el amor mutuo, que es el distintivo del hombre cristiano.En ese orden de ideas resulta extremadamente sencillo comprender el verdadero significado de la Natividad de Cristo. Un mensaje de redención, de amor, de bondad, de dicha, de paz, pero sobre todo de elevación del espíritu humano.Más allá de tentaciones mundanas y materialistas, incluso más allá de convencionalismos religiosos, convendría rescatar esos valores de esta celebración y transformarlos en actitudes de vida. No tiene nada de malo intercambiar obsequios en estas fechas, siempre que no sea esa la prioridad. Pero además, sin perder de vista el punto central de estos festejos: el nacimiento de Cristo y, con él, sus principios y valores de vida para que la humanidad sea mejor, para que los gobiernos sean eficientes y el pueblo viva si no en la abundancia, sí en el justo medio que le corresponde.