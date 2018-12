Operativo Bar 2009

Conocí a Ramiro Gurrola estudiando la carrera de Derecho, era un estudiante brillante que migró a Juárez proveniente de Mazatlán, Sinaloa. Conocedor del lado oscuro, sus primos eran cercanos al cártel, pudo haber entrado al narco en un alto rango, sin embargo Ramiro decidió estudiar y venirse a batallar en la frontera; su primer trabajo fue de mesero en un téibol que estaba sobre la avenida Municipio Libre y Jilotepec.Tiempo después trabajó como operador en una maquila donde hacían material quirúrgico y vivía en un cuartito atrás de una casa por la colonia Villahermosa; su casera era una señora de mal carácter que vigilaba sus salidas y sus llegadas.Le tocó llegar a Juárez en una buena época, 1998. Varias veces fuimos a los bares de moda para estudiantes clasemedieros, el Olé, el Ajúa, Vértigo, Chamucos, la Changada o el News por el Pronaf; el Open o el Submarino en la Juárez. Toda una travesía.Una vez vimos una balacera entre dos vaqueros afuera del Bandoleros, una discoteque a las afueras de la ciudad, pero traían unas pistolitas de bajo calibre que parecían de juguete y nuestra teoría era que tiraban al cielo o tenían muy mala puntería, porque sonaron como diez balazos y ninguno le atinó.Luego nos dejamos de ver, Ramiro se graduó y se metió de agente del Ministerio Público federal, primero estuvo en Tijuana, después en Mexicali, pero finalmente regresó a Juárez en el 2009, cuando se calentó más la plaza.Un día nos encontramos en el banco, era el mismo tipo agradable y sencillo de siempre, en ese mismo momento nos citamos para ir a comer. Era jueves, lo recuerdo porque quedamos de encontrarnos a las cinco en el Viejo Oeste y ese día sirven costillitas. Y ahí estuvimos unos días antes de que lo quemaran por enésima vez.El ambiente de los giros negros es pesado, pero en los años de la narcoguerra era peor. En Juárez, salir a la calle de día era un deporte extremo, pero salir de noche era una forma de retar al destino.Uno se acostumbra a convivir con la violencia hasta que la normaliza, simplemente hay que tomar ciertas precauciones y estar alerta. Si escuchas balazos tírate al suelo, si ves algo raro mejor te vas, son algunas de las recomendaciones populares de sobrevivencia si vives en Juárez y, sobre todo, aprender que después de una balacera la vida sigue.Llegamos casi al mismo tiempo al Viejo Oeste, Ramiro traía un blazer café, pantalón de mezclilla con botas y en la cintura una escuadra (como dice el corrido), odiaba los sombreros, pero le hubiera quedado bien traer uno, así completaría su outfit de Mario Almada.Pedimos una cerveza y después nos trajeron las populares costillitas gratis, como todo un conocedor yo le mandé 50 pesos de propina al cocinero para que nos sirviera doble. Platicamos sobre nuestros amigos de la escuela, de política y de la historia del Indio Ju que está escrita en la barra.Ramiro llevaba cinco años como ‘eme-pe’ en la PGR, le tocó hacer la especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Penales con maestros extranjeros, me mencionó algunos nombres, estudió con puro rockstar que uno lee en los libros. Después lo capacitaron en Santiago de Chile y Bogotá, Colombia, pero donde más aprendió fue en la calle; me dijo que todavía tiene contacto con sus primos de Sinaloa, “la guerra es canija, en este año mataron a tres, los más jóvenes; morrillos de 18 años que no saben cómo se mueve el agua y los truenan de volada”, me dijo.Hay que conocerlos para poder entenderlos. Por eso están infiltrados los dos bandos, si uno se asoma a la Policía o a los cárteles, encuentra que las películas de Martin Scorsese o de Francis Ford Coppola son juego de niños. Hay más canales de comunicación de los que se puede imaginar.Para ese entonces, los dos habíamos cumplido 30 años. Ramiro tenía una hija de tres años que vivía en Tucson, Arizona, pero no convivía mucho con ella, cada mes mandaba algunos dólares y a cambio le regresaban una foto. Al final del año planeaba ir a verla.Por ahí de las 10 de la noche se arrimó un músico vestido de norteño, chaleco de piel, botas picudas, cinto ‘pitiado’ –todo color guinda– y sombrero de lana. “Algo de música” –dijo el músico– y Ramiro se animó a contratarlos por tres canciones, “Federal de Caminos”, “El Corrido de Juan Martha” y “Los Tres Amigos”. Puro clásico de la narcocultura.La mesera nos informó que su turno había terminado, pero que no había problema por la cuenta, ya la había pagado un parroquiano, “pueden pedir lo que quieran –dijo–, el señor de allá paga”, nos lo señaló con discreción, usando el pico de la botella como flecha. Era un hombre de sesenta y tantos, de barba, con una chamarra de Nascar con más parches de los que puede coleccionar un fanático.De la algarabía, Ramiro pasó al bochorno. Lo delataba su cara, el desaguisado le cortó la fiesta de tajo, me dijo que no volteara y se fue a saludar al generoso patrocinador, mientras yo los veía por el espejo que está en la licorera de la pared.“Mejor nos vamos”, me dijo Ramiro mientras guardaba los cigarros. En estos casos no se pregunta quién se murió, simplemente se sigue la carroza.Cuando llegamos a la puerta nos encontramos con un grupo de soldados que nos dijeron “no pueden salir, regresen a sus lugares” y nos fuimos de nuevo a la barra, el capitán militar ordenó que prendieran la luz y apagaran la música, después dijo con el tono marcial que los caracteriza; “no se muevan de su lugar, vamos a hacer una revisión de rutina por su seguridad”.Ramiro se identificó como ‘eme-pe’ y mostró su permiso para portar armas, el capitán revisó los documentos y le dijo que ese lugar era peligroso.Después de 15 minutos un soldado le dio el parte a su superior, “está limpio capitán”.Una de las meseras se acercó al jefe de los soldados y le ofreció algo de beber. El capitán pidió un Chivas con agua mineral y ordenó a su tropa que acordonaran el lugar, nadie podía entrar y nadie podía salir.Cuando le sirvieron al capitán su whisky ordenó que apagaran las luces y prendieran la música. La gente siguió con la fiesta como si nada. Si esto lo hubiera escrito García Márquez seguro que le dan otro Nobel.Nosotros volvimos a pedir una cerveza y otra vez a la plática de los viejos tiempos, mientras los soldados se mimetizaban con la decoración; sólo en Juárez puedes estar bebiendo enseguida de un soldado con un rifle R-15. Surrealismo puro.Fueron solamente 10 minutos. Mi intuición me decía que estábamos encima de un polvorín. El capitán ordenó la retirada y los soldados salieron del lugar, unos segundos después salimos nosotros.Afuera había un taxi, Ramiro me hizo la señal para subirnos y dijo en voz baja que era mejor dejar mi auto ahí hasta el siguiente día. Nunca le pregunté nada porque he aprendido que algunas cosas es mejor no saberlas. Ramiro le dijo al taxista que primero íbamos a llegar al Sanborns, ahí nos despedimos con un apretón de manos y él continuó el viaje.Nunca lo volví a ver, supe que lo mataron en Guadalajara hace un año.Parece que fue ayer. Mejor dicho, se parece a lo que pasó ayer.