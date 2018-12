Una vez expuestos los bajos instintos que prevalecieron en la negocia por la reestructuración de los 48 mil millones de pesos de deuda estatal, queda claro que no son los principios éticos del ejercicio público y de la política los dispuestos como pastel en la mesa de los acuerdos.Ni ayer ni hoy podemos hablar de decencia. Hay un déjà vu en la impronta pragmática utilizada per se por quien ocupa el principal escritorio de Palacio de Gobierno.Ayer fueron los cañonazos de a millón y en efectivo, más una que otra prebenda también millonaria, distribuidos con desparpajo. Hoy son los camionetones y más, también de millón.Hoy son los propios diputados los que han dejado al descubierto la letrina de la componenda. Hablan abiertamente de intentos de soborno y denuncian casos específicos de corrupción.Si alguien creyó que la imagen del Congreso del Estado mejoraría durante el régimen corralista se equivocó. Igual que ayer con Duarte, la corrupción hoy empieza con Palacio de Gobierno comprando diputados cuales artículos usados en subasta de garage.***Evoquemos escenarios no remotos del 2016. El 6 de julio con mayor precisión. Fueron las piezas oratorias como salidas de un corazón amante de la salud financiera del estado.Se discutió y aprobó la bursatilización de seis mil millones de pesos con cargo al peaje carretero. Una joya cara con crédito caro no importaba si su destino era el cuello hermoso del estado. Vil engaño para los chihuahuenses.Mismo lugar, mismo tema. Deuda. Actores que se desfogaron en el pódium o se solazaron en la mayoría parlamentaria construida mediante alianzas –lo supimos después– perfectamente encementadas con dinero.Paloma de Jesús Aguirre Serna (PAN) fue contundente: la deuda no se paga con más deuda.Igual hizo Humberto Pérez Mendoza (PAN), más elocuente: “Es muy lamentable que a esta altura de nuestra encomienda seamos utilizados… para que nos dejemos ir por aquello de que una mancha al tigre no hay bronca”. “El momento histórico que vivimos va más allá de sumar votos para permitirle a la actual administración que resuelva boquetes económicos y de pasada le de un poco de oxigeno”.Rogelio Loya (PAN): “Es irrisorio que se pretenda endeudar más al estado”. César Jáuregui (PAN): “Se compromete el futuro financiero de Chihuahua”; y se queja: “cualquiera de los argumentos que hayamos esgrimido choca de frente con una mayoría ciega, sorda, muda, ataráxica, paralítica e hija de la consigna” (frase favorita de Memo Prieto Luján, que en paz descanse y de Javier Corral).Aquel día, narrado textualmente en el Diario de Debates, se aprobó la bursatilización con 23 votos a favor del PVEM, PANAL, PRD, PRI, Héctor Hugo Avitia Corral (Panal) y Fernando Reyes Ramírez (MC). En contra, Teporaca Romero (PRI) y América Aguilar (PT). Hubo dos ausencias de legisladores.Un año después, casi mismas fechas, pero con Javier Corral al frente de la Fiscalía y el control judicial, Fernando Reyes fue detenido. Fue acusado de peculado por dos millones 400 mil pesos.Unos días en la cárcel bastaron para ablandarlo. Solicitó un juicio abreviado, donde aceptó haber recibido indebidamente dicho dinero, a cambio de su voto en la bursatilización. Su cómplice, el gerente de la empresa Bildung Consultoria Organizacional SA de CV, Iván Sánchez, sería también sentenciado.Pero no se dijo nada del famoso millón de pesos pagado a los 23 legisladores, que reveló un testigo protegido, en una narrativa de novela policiaca. Para entregar el dinero fueron compradas cuatro maletas nuevas donde Gerardo Villegas –hoy detenido– colocó con sus propias manos los 23 millones que sacó de su escritorio, en la oficina del edificio Héroes de Reforma. El dinero habría sido entregado un mes antes de la votación del 6 de julio en la Torre Legislativa.Oh paradoja, los panistas votaron contra la bursatilización y el PRI-Gobierno compró a los partidos chicos; hoy tocó al PAN-Gobierno comprar a los partidos chicos.***Hoy las cosas no son distintas, pero la trama aún no termina de develarse completamente. Sólo se ha visto la punta del iceberg.Gobierno del Estado tenía necesidad económica de sacar adelante una reestructuración de deuda para reducir el pago de capital e intereses, aun cuando eso significara incrementar el plazo.No eran seis mil millones sino los 48 mil del endeudamiento total, más la negocia, casi casi inmediata de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por 69 y 72 mil millones respectivamente. Es un acuerdo multimillonario. Nomás de pilón le aprobaron a Corral la cuenta pública 2017 con más de 100 observaciones todas graves.Inmediatamente hubo voces en contra de manera pseudorradical a la posibilidad de la aprobación del movimiento financiero y bursátil. Misael Máynez, del Encuentro Social, y Gustavo de la Rosa, de Morena, tuvieron pronunciamientos públicos muy fuertes ya narrados aquí en anteriores entgregas.En ese inter, hubo reuniones de legisladores con el gobernador para planchar el voto a favor. Incluso, una reunión petit comité donde intervino el coordinador de Programas Federales, Juan Carlos Loera, para presionar el sí con el coordinador morenista Miguel Ángel Colunga.Una coordinadora parlamentaria, la del PES, Marisela Sáenz, fue depuesta. Ella no se dejó convencer por la aprobación de la reestructura.En un entorno complicado, de verdadera vorágine, negociaciones, nos dicen que hubo amenazas, ofrecimientos mil, llegó la votación que el PAN sacó a duras penas a favor. El cabildeo le resultó. Corral colocó en hombros a su operador en el Congreso, Fernando Álvarez. Su crédito con el mandatario andaba por los suelos; hoy los ponches le sabrán a gloria.Sólo Morena, la propia diputada Sáenz, dos legisladores del PRI, Omar Bazán y Rosa Isela Gaytán en contra. Todos los demás a favor. A favor quienes en 2016 aseguraban que la deuda era como la personificación del diablo.Hoy sabemos, precisamente por voz de Gustavo de la Rosa y Marisela, que hubo corrupción. Compra de votos. Misael Máynez, tan opositor, resultó ser un excelente operador para su evangélico bolsillo. Se estrenó con una camioneta que ronda el millón. Su voto fue a favor de la reestructura y la ley de ingresos y presupuesto de egresos. De la noche a la mañana tuvo a cambio flamante vehículo de reciente modelo.Las coincidencias con el 2016 son iguales: Movimiento Ciudadano comprometido, hasta el tope, por el asunto Fernando Reyes, hoy flamante asesor en el Congreso del Estado; Rene Frías, del PANAL, también como ‘testigo protegido’; PT, con el nombramiento de Julio Merino en la presidencia del Tribunal Estatal Electoral; Alejandro Gloria, del Verde, metido hasta los codos en la venta del voto.Es obvio que los arreglos hoy son idénticos a los de ayer. Las pruebas son contundentes en ambos casos. Si antaño sacaron dinero de un cajón –literal–, hoy nada nos dice que haya sido diferente con pagos en especie.El agregado es que Duarte enfrentó a Corral; Corral no sabemos qué destino tiene adelante como consecuencia de todo ello.***Apenas un año después se reveló la trama de fondo en la bursatilización del 2016. Hoy tal vez deberemos esperar más una vez que se presenten las denuncias penales anunciadas, junto con varios juicios para echar abajo las autorizaciones legislativas.Hoy, como ocurrió en el ayer, se espera la misma diligencia en las investigaciones para corroborar los actos de corrupción parlamentaria que manchan la reestructura y el paquete financiero 2019.Más aun cuando nos encaminamos a un ejercicio fiscal con un panorama complicado en lo financiero, y con afectación indudable en lo político y en lo social para Chihuahua.Un entorno donde una mayoría morenista en el Congreso de la Unión concentra el manejo financiero y, muy a su estilo, el gobernador golpea para bajar recursos a como dé lugar, con posturas como las sostenidas en el Congreso del Estado, que a la larga resultarán más perjudiciales para los chihuahuenses.Pero además, en cuyo fondo hay una gravísima contradicción por los actos de corrupción que quedaron evidenciados mediante patrones de conducta política reprobables, que merecieron y merecen, sin duda, tratamiento penal, aspecto que aparecerá sistemáticamente en medio del quehacer gubernamental y político 2019.