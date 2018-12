Los números son tremendos y surgidos de una casa encuestadora fuera de Chihuahua: Consultores Arias. Confirman lo repetido en otros ejercicios similares llevados a cabo por otras empresas y por los medios informativos de Chihuahua: el gobernador Javier Corral arrastrando la cobija en materia de aceptación y desempeño.Este sondeo de Arias contempla a las 32 entidades federativas y corresponde a diciembre. En la calificación al “desempeño de su gobernador”, Corral Jurado alcanza apenas un 16.1 por ciento, una desaprobación del 81 por ciento y casi tres por ciento de indiferentes.Más abajo que el mandatario chihuahuense sólo aparecen los gobernadores de Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco, este último hasta la cola, el más reprobado. Yucatán con Mauricio Vila Dosal en envidiable sitial número uno.En el rubro de la confianza que inspiran los gobernadores ante la ciudadanía, sólo al 18 por ciento le inspira confianza Corral; al 82 no le inspira confianza. Yucatán a la cabeza, Tabasco hasta el último lugar. Curioso que la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aparezca en honroso quinto lugar con 55 por ciento.La confianza de los empresarios para inversión colocó al gobernador chihuahuense casi hasta el final, sólo por encima de Michoacán y Tabasco, únicamente el 12 por ciento a favor.Fueron medidos otros rubros como apoyo a personas de escasos recursos. La pregunta es si ha mejorado la entrega de tales apoyos. Un 15 por ciento Chihuahua. En servicios de salud, un 14 por ciento, en turismo un 18.7 por ciento, en combate a la corrupción un 13 por ciento considera que ha disminuido contra 85 por ciento que considera que no ha bajado... Y en seguridad sólo el ocho por ciento concluye que ha mejorado contra el 88 que no ha bajado.Total, es pésima la película para el gobernador el saldo de esa medición; y lo es más para los chihuahuenses bajo su gobierno tanto en las materias descritas como otras más igual de delicadas.Vaya entonces reto el que enfrentan las áreas encargadas de mantener saludable la imagen del mandatario estatal y de su administración. Les quedan dos años para asumir la autocrítica y emprender las medidas correspondientes tanto en la parte mediática como en las esenciales acciones de gobierno. Más claro ni el agua en alberca del Campestre.***Era necesario el cambio de secretario del Ayuntamiento pero francamente fuimos tomados por sorpresa al concretarse antes de la Navidad y del Año Nuevo. Roberto Rentería Manqueros es un técnico del derecho con bastante aceptación en su campo pero bastante modesto para manejar la cosa política, objetivo sustancial de esa área.Seguro el independiente alcalde, Armando Cabada Alvídrez, concretó el movimiento antes de concluir el año para arrancar fresco con todo en enero hacia la consolidación de su administración y por añadidura la definición de su objetivo hacia la gubernatura.También debió hacerlo porque viene la lumbre con todo de la ciudad de Chihuahua, cuya alcaldesa, Maru Campos, también aspira a la destartalada silla que está dejando Javier Corral, y también acaba de hacer cambios justo en la Secretaría del Ayuntamiento, nombrando como subsecretario al panista Óscar González Luna, y quitándole horrores de barandilla a su operador titular estrella, César Jáuregui Moreno.Pero la sorpresa mayor no fue sólo la salida de Rentería, sino también la llegada en su lugar de un personajito muy polémico pero considerado altamente efectivo justo para la operación política y los litigios en juzgados y magistraturas de cualquier índole. Solamente la ha regado cuando lo rebasa la soberbia mal aconsejada por algún copetín de más colocado entre boca, frente y nuca. Seguro Armando cuidará cada detalle de su comportamiento.Maclovio Murillo Chávez es a partir de ayer el nuevo secretario. Fue mano derecha del gobernador, Javier Corral Jurado, para implementar los llamados expedientes x contra el duartismo desde la Consejería Jurídica estatal, así que conoce cada letra, cada coma, cada acento y cada identidad de todos los testigos protegidos y no protegidos que son actores en esos procesos.Maclovio tiene la autoridad y la capacidad para entenderse con todos los funcionarios municipales y conducirlos disciplinadamente por el rumbo que vaya marcando el alcalde, así que este tendrá más capacidad de maniobra en todos los sentidos.***Desencajado es poco en la descripción de Héctor Hernández, que salió ayer de la Fiscalía General del Estado Zona Norte para declarar en torno al asesinato del exdiputado panista Hiram Contreras Herrera, ocurrido el pasado 7 de diciembre en esta frontera.Su comunicación gestual no guardó relación con lo dicho a El Diario al terminar su declaración ante la autoridad que lleva a cabo las indagatorias respectivas.Al menos oficialmente se resistió a abordar de nuevo el tema de las amenazas que habría sufrido Hiram días antes del atentado. Se limitó a comentar que los investigadores insistieron que se trató de una “confusión”.Quedó evidente en la entrevista banquetera que o los agentes del Ministerio Público regañaron al también panista exregidor por andar hablando sin tener información cierta o de plano el derrotero de las indagatorias tiene que ver precisamente con esas amenazas.No fue sincero Héctor en esa entrevista periodística, particularmente porque rechazó abordar de manera directa el tema de las amenazas. Fue él quien después del asesinato hizo las declaraciones al respecto.***El exalcalde de Parral, durante muchos años panista y duartista al final (2013-2016), Miguel Jurado Contreras, anda bailando en la cuerda penal por la friolera superior a los 50 millones de pesos.Esa cantidad y más fue gastada en la construcción de un polideportivo. Jurado encargó sospechosamente el trabajo a una empresa llamada IFS Giromex que nomás empezó la obra pero nunca la concluyó.Discretamente la actual administración municipal interpuso las demandas correspondientes y todas han sido ganadas inclusive en instancias judiciales federales pero todo indica que aunque el dinero salió de las arcas parralenses, la empresa nunca llevó ni a la mitad el polideportivo porque no le fueron transferidos los recursos respectivos.En esa parte es donde entra el nombre de Miguel Jurado Contreras. Es quien deberá responder en la siguiente etapa del proceso jurídico.

