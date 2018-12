El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) estima que cada 20 segundos muere un niño en el mundo por diarrea o neumonía, y también afirma que lavarse las manos con jabón es una de las mejores y más económicas maneras de prevenir ambas enfermedades.Con datos de 2016 se puede establecer que las enfermedades diarreicas siguen siendo la principal causa de muerte en niños menores de 5 años con cerca de mil 200 niños que mueren diariamente en el planeta; por cada 10 mil niños nacidos 34 mueren por enfermedad diarreica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que el consumo de agua contaminada y la falta de acceso a servicios mejorados de saneamiento se relaciona con más de 4 mil muertes prematuras al año en América Latina, provocadas en primer lugar por diarrea.Una de las reflexiones más importantes por las que decidí dedicarme a los temas de agua fue motivada por una nota publicada por el Diario de Juárez a mediados de la década de los ochenta; describía las circunstancias de la muerte de un niño en Anapra; se explicaba que el calor de verano, más la falta de higiene y agua entubada en esa zona, había provocado la deshidratación y muerte del niño por diarrea, era un texto que presentaba una realidad cíclica en la ciudad.Años después he seguido la estadística en México que asocia la disminución de índices de mortalidad infantil con la disponibilidad de agua potable, Unicef es más precisa cuando habla de lavarse las manos con jabón como medida preventiva. Para quienes tenemos agua entubada todos los días en nuestra casa es difícil entender que haya gente que no se lave las manos con jabón después de ir al baño, o antes de comer.La realidad es que en México existen por lo menos 9 millones de personas que no cuentan con servicio de agua potable entubada, en el estado de Chihuahua esa cifra se estima en cerca de 200 mil personas, y en Ciudad Juárez casi 30 mil personas, la cifra de gente sin servicio de alcantarillado aumenta a 13 millones en el país, y más de 200 mil en nuestra entidad. El problema es que ellos no tienen el agua disponible, y entonces resulta que lavarse las manos con jabón no puede ser una práctica habitual.Por otra parte, las personas que no tienen el servicio de agua viven en los lugares más inhóspitos e inaccesibles, que los convierte también en los de mayor marginación. He argumentado por años en artículos y encuentros académicos la evidencia que demuestra que quienes hoy no tienen agua, con las políticas de inversión que están asociadas a evaluaciones de costo beneficio, seguirán sin tenerla, ya que la inversión se enfoca a lugares donde ya existe el servicio o el costo de proveerlo no es tan alto.A pesar de que los niveles de inversión y sus reglas de operación no son suficientes para resolver el problema, por lo menos existía inversión hasta hace cuatro años; desde entonces la incomprensible política del Gobierno federal en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento ha disminuido consistentemente el recurso de inversión. Para el estado de Chihuahua, la reducción presupuestal en los últimos tres años ha sido de 72 por ciento.El presupuesto que presentó el presidente López Obrador la semana pasada en materia de agua es aún más grave, ya que además de reducir salvajemente el presupuesto de Conagua para agua potable, drenaje pluvial e infraestructura hidroagrícola en todo el país, contempla sólo 71 millones para todo el estado de Chihuahua. Para poner la cifra en perspectiva, el Gobierno del Estado a través de la Junta de Aguas (JMAS) invirtió este año con recursos propios más de 400 millones de pesos tan sólo en Ciudad Juárez.Salvar vidas de niños, en particular los más pobres pasa por brindar la posibilidad de que se puedan lavar las manos con agua y jabón, y que tengan acceso a condiciones de higiene asociadas al agua potable y el alcantarillado, no es justo que el Gobierno federal se “lave las manos”, y cancele la inversión en agua que hace posible la salud, la vida, la supervivencia en zonas rurales y el desarrollo económico para todos.