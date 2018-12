El campo de la esperanza

Es una ficción concebir que un país vaya a cambiar inmediatamente después de la asunción de un nuevo gobierno. Pensar que con la simple transferencia de banda presidencial irrumpirá un nuevo estado de cosas propias del advenimiento de un nuevo mundo, en el que todo, mágicamente, encuentre su justo lugar, parece más una perspectiva sujeta a la inocencia o a la ingenuidad que a cualquier esquema que tenga una mínima pretensión de objetividad.Lo que sí tiene asidero en la realidad es que a partir del 1 de diciembre, México tiene, a nivel federal, una distinta manera de gobernar. Una en la que el enfoque para encarar los problemas sociales, económicos, políticos y hasta los temas de encrucijadas morales es muy diferente a la de los últimos sexenios. Y esto parecería que no lo han entendido muchos de los protagonistas de la vida pública nacional, entre ellos, una buena parte de los gobernadores y los presidentes municipales del país, si no es que también las legislaturas tanto locales como federales.En Chihuahua hoy se puede observar que su Legislatura y su Poder Ejecutivo viven precisamente en esa especie de esquizofrenia, en donde lo que está en juego, finalmente, es el ajustarse o no a una política de austeridad que, a nivel federal, será uno de los cimientos sobre los que se erigirá el diseño de la política pública.Acostumbrados a vivir por muchos lustros bajo el manto de un bipartidismo que cada sexenio prometía cambios, pero lo único que generaba es ampliar la injusticia social, ahora los factores formales de poder deben aprender a trabajar en consonancia con las reglas no escritas del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Esto no significa sumisión o aceptación pasiva de las directrices de un aparato central, sino entender que las reglas del juego cambiaron y que, pragmáticamente, las entidades locales pudieran sacarle el mayor provecho posible a las nuevas relaciones materiales que habrán de generarse entre municipios, entidades federativas y Gobierno federal.Quedarse en el pasado y no entender que hay nuevos interlocutores, algunos de ellos quizá con los mismos vicios de los que les preceden, pero otros, con una mirada progresista que, en efecto, pareciera inaugurar una nueva época, sólo traería consecuencias que impactarían negativamente en la población y retardarían el tan anhelado cambio que muchos ya anuncian pero que apenas se está diseñando.Mención aparte dentro de todo este entramado de “nuevas relaciones” merece el Poder Judicial. Más allá de las tensiones por los salarios –que más temprano que tarde tendrán que adecuarse a los nuevos tiempos– vale la pena que reconsideremos que lo que realmente es prioritario que se discuta en el nuevo régimen, y vaya que este parece ser el momento histórico propicio para hacerlo, es el tema de su independencia y su dignidad como altos servidores públicos, frente a los poderes formales –el Ejecutivo, sobre todo– y de cara también a los poderes fácticos.No hay que olvidar que un gobierno progresista no se entiende como tal si no coexiste con un Poder Judicial fuerte y verdaderamente autónomo. En franca contradicción a esto, en muchas entidades federativas la dignidad del Poder Judicial dejó de existir desde hace muchos años, si es que algún día la tuvo. Recuperarla, creando las condiciones normativas y fácticas necesarias, es una parcela del amplio campo de la esperanza que el Gobierno de López Obrador ha creado.