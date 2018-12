La proximidad de la Navidad me hace siempre preguntarme sobre su sentido y significado. Es una época especial que envuelve a creyentes y no creyentes. En general, es un tiempo en el que las reuniones y la convivencia familiares y entre amigos se multiplican. También son días en los que se mueve la solidaridad hacia quienes menos tienen. En mi caso, Adviento y Navidad representan un tiempo de luz, de encuentro con otras y otros, de muchas preguntas, y también de mucha esperanza. Mi historia personal y familiar está marcada por la fe cristiana y por la búsqueda de un mundo mejor, más justo y más humano –el Reino de Dios en la Tierra–. Por ello, a pesar de que se ha convertido cada vez más en una época invadida por el consumismo, en la que se trivializa su sentido original, quiero dedicar este espacio para compartir algunas de mis reflexiones –y también de mis creencias.La Navidad es la celebración del Dios que se encarna: el Verbo que se hace Carne, el Espíritu que se hace Humanidad. Dios se posiciona como un humanista radical: en el centro de cada ser humano habita Dios. Creer en ello implica un compromiso existencial: Dios vive en cada uno de los seres humanos, independientemente de su condición, su historia y su conducta. De ahí que ser cristiano lleve implícito un compromiso profundo por el bienestar y el desarrollo de cada persona, pues lo que ocurre al más pequeño, desvalido o empobrecido de los seres humanos, le ocurre a Dios. En consecuencia, lo que hacemos por el bienestar de cada otro, constituye un regalo al Dios en que creemos, como aquellos magos que llegaron de oriente y ofrecieron lo mejor que tenían para ese niño.La Navidad está llena de símbolos que dan sentido y expresan significados. En casa de mis padres se confecciona cada año un nacimiento de grandes dimensiones; un pueblo completo con luces de colores, con ríos y terrenos surcados y sembrados, con música, comida y fiesta. Un pueblo que espera y celebra con alegría; un pueblo que representa también otro hecho definitivo: Dios nace en la comunidad, en el encuentro con los otros.Desde hace muchos años, la contemplación del pesebre –inserto en medio de ese pueblo– me conecta con ese Dios sencillo, pequeño, frágil, de infinita ternura. Veo las caras campesinas de José y María, el brillo y la luz en los ojos de los peregrinos, la generosidad de ese Dios que se hace el más pequeño entre los pequeños, el más pobre entre los pobres. Aparecen entonces imágenes de obras de teatro, pastorelas y representaciones, cantos que aprendí en lo que hace años se llamó “la iglesia de los pobres”. Aparece Juan Cholo, aquél joven de barrio que representaba al Juan Diego de nuestros tiempos; llega aquella pastorela en la que una pareja de jóvenes de barrio, excluidos entre los excluidos, representaban a José y María; y los pastores, operadoras y operadores de maquila, llenos de alegría y esperanza, iban a ver al Niño dispuestos a compartir lo poco que tenían como presente.Llega la imagen de las y los migrantes que piden posada, que buscan, como aquellos peregrinos que llegaron a Belén, un lugar donde pasar la noche, un lugar donde puedan aspirar a una vida digna. Lejos están, en esta contemplación, las imágenes del Dios todopoderoso que se repite con tanta insistencia en nuestra vida cotidiana. El Dios que encuentro en este acontecimiento no es un Dios-Poder, es un Dios ternura que se expresa en la vida comunitaria y en la solidaridad de los sencillos. Estoy segura que creer y reconocernos desde esta versión de Dios nos llevaría a ser mejores personas y a construir un mundo más pleno y feliz para todos (as).Que la Navidad sea una oportunidad para reconocer a Dios en los rostros de quienes más sufren y un motor para trabajar para que cada ser humano pueda realizarse plenamente. Como dice la canción, que la Navidad inquiete nuestras vidas desde el contacto con el dolor, la fragilidad y la injusticia, y que sea también fuente de luz y esperanza para creer y trabajar por un mundo mejor. ¡Feliz Navidad!

