Y dale con el diputado Misael Máynez. Traemos de nuevo su nombre a este espacio porque se ha convertido en referente de temas harto delicados para los chihuahuenses como es la aprobación de cuentas públicas rebosantes de irregularidades, la reestructuración de la deuda estatal por 48 mil millones de pesos que empeñará las finanzas de Chihuahua por 30 años más y el visto bueno a un presupuesto estatal 2019 bien acomodadito a los intereses del PAN y su gobernador, Javier Corral.Todo eso lo ha facilitado el diputado del Partido Encuentro Social (PES) junto con legisladores del blanquiazul y de varias y varios legisladores de los otros partidos chicos bien conocidos por prestarse a negociaciones personales y por lo tanto contrarias a los intereses de la población mayoritaria.Nuestro referente, “El Misa”, no dejó para después la sacada del cobre sobre el intercambio del voto. Presumió por las calles de la ciudad de Chihuahua una flamante GMC Denali de las que rondan el millón de pesos, flamante casi nueva. Tenemos la imagen en la versión digital de esta columna.Fue un diputado juarense, Gustavo de la Rosa Hickerson, “El Pichú”, quien acreditó esa propiedad mientras subía ayer Máynez a defender al PAN-Corral en tribuna.“Estás en tiempo de modificar tu postura, sólo es cuestión que regreses la camioneta”, le gritó el legislador juarense por Morena, buscando regresar al redil al diputado que abiertamente ha traicionado a Encuentro Social y al partido que le obsequió en las urnas la curul, Morena.Lo caido caido, podrá decir Máynez, en esta historia que apenas comienza tanto sobre la propiedad de ese vehículo tripulado por dicho diputado como por todo lo que ha debido pagar el administrador del Congreso, Jorge Issa, por cada voto de la chiquillada.Un posdatita nomás de saludable refresh: ¿alguien recuerda de la pasada Legislatura al diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, que estuvo en el Cereso porque la Fiscalía de Javier Corral lo procesó penalmente justo por vender su voto? Así se dijo en todas sus palabras... Lo vendió. Reconocido inclusive su delito ante sus señorías los jueces.***La nueva jefa de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal, Marijose Valles Medina, trae filosas las tijeras podadoras de la razón. Igual que a muchos funcionarios estatales le ha parecido un exceso e innecesaria la existencia de las mentadas “oficinas de enlaces de comunicación”.Seguramente el descontón presupuestal 2019 a esa coordinación tiene que ver con ello, entre otros rubros más. El propio gobernador ha concluido que es mucho el gasto en las “oficinas de enlace” y ninguno el beneficio para su imagen ni para la imagen de la administración estatal.Todos los llamados enlaces y sus empleados han representado una pesada carga para el presupuesto público de cuando menos dos millones de pesos mensuales únicamente en salarios más oficinas, servicios, combustible, vehículos, etc.Algunos de los ejemplos que mejor ilustran ese gastadero aparecen en la oficina de Comunicación Social en Juárez, la mayor y más inútil. No se conoce que generen siquiera boletines, menos que sus titulares ofrezcan o aclaren informaciones de las distintas dependencias asentadas en esta frontera.La Secretaría de Hacienda está igual, ni hablemos de la Fiscalía General del Estado que aparece como las más golpeada justo porque sus voceros la pasan en la milonga permanente. ¿Si no contestan ni los teléfonos, para qué están ahí? La Secretaría de Educación, Salud, Secretaría de Gobierno... interminable la lista.El antecesor de Marijose nunca se interesó por ajustar las tuercas a los enlaces y al menos obligarlos a trabajar para desquitar el dineral que se va en sus salarios y sus viáticos, así que en esta etapa de dicha dependencia la decisión hasta el momento es meterles tijera.***Es grave la desorganización en la Fiscalía General del Estado (FGE). Posiblemente no sea tarde para que su titular, César Augusto Peniche, retome las riendas de la misma y con ello la seriedad indispensable requerida tanto para efectos mediáticos como jurisdiccionales.Tuvimos o tenemos todavía el caso de Hiram Contreras Herrera en esta frontera y tenemos ahora en la ciudad de Chihuahua los casos de la joven mujer que aparentemente se tiró de un puente junto con sus dos pequeñas hijas, y el de la bebé abandonada en la conocida Ciudad Deportiva.Representan esos únicamente tres ejemplos de lo aseverado en el primer párrafo de este bloque pero hay casos por montones a todo lo largo y ancho de los 67 municipios del estado. Priva el importapoquismo en la inmensa mayoría de ellos salvo honrosas excepciones.El caso de Hiram empezó con un sospechoso e inexplicable retraso en su identificación tras ser ejecutado. Pasaron más de 10 horas para que fuera oficializada la información no obstante que el político panista cargaba en su cartera documentos como credencial de elector y licencia de manejar.Primero dijeron los funcionarios en la Fiscalía de Juárez que se había tratado de una confusión pero surgieron al mismo tiempo informaciones claras sobre amenazas que la víctima sufrió desde el interior de su propio partido, el PAN. La etapa actual es de silencio total. Impunidad.En el caso de la bebé abandonada hace apenas 10 días en la ciudad de Chihuahua nos aseguran que incluso fue desarticulado el equipo de búsqueda de los padres y la pequeña quedó bajo el cuidado de “padres adoptivos temporales”.Igual de grave lo ocurrido a la joven madre que murió la tarde noche del miércoles al caer de un puente vehicular de la ciudad de Chihuahua. Cayó junto con sus dos pequeñas hijas. Murió solo la madre; milagrosamente las niñas solo sufrieron lesiones no graves.Desde la Fiscalía salieron chorros de información contradictoria y hasta documentos que portaba la señora. Primero fue catalogado como suicidio, después como accidente... Luego filtraron el contenido de los documentos que hablaban nuevamente de suicidio pero hasta ayer surgió la versión oficial del accidente.¿Bajo esas condiciones cómo puede esperarse que los casos reciban un trato adecuado entre la parte ministerial y judicial? Es imposible.Pero el gobernador es el que manda ahí y es quien tiene la última palabra, y según lo visto su decisión es que continúen las cosas igual que hace dos años cuando tomó posesión del cargo.

