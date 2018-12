¿Cuántos políticos han visitado la Casa del Migrante? Hasta principios de esta semana, muy pocos. Considerando que la crisis migratoria registrada hoy en día en gran parte del continente se refleja en esta frontera, tarde o temprano, eso habla mucho sobre la previsión en respuesta al crecimiento de un fenómeno social que sin duda marcará nuestro futuro próximo.Según datos publicados por El Diario, gran parte de los gastos por los más de 6 mil 400 migrantes alojados en los últimos ocho meses en el albergue fundado por una orden religiosa ha sido solventada gracias al respaldo de la comunidad. La presente semana, informó este medio, se espera que el gobernador Javier Corral venga a Ciudad Juárez a entregar la aportación anual del Gobierno del Estado, la cual será menos del 40 por ciento de lo otorgado en el 2017. Mientras tanto, bueno, aún no se recibe a migrante alguno en las tan anunciadas instalaciones del Centro de Atención a Migrantes situadas enseguida del puente Paso del Norte.A nivel regional del lado americano, están reforzándose secciones de la malla puesta al norte del Bravo, ha vuelto a ampliarse la duración de la presencia militar en apoyo a los elementos de la Patrulla Fronteriza, el campamento de carpas localizado junto al puente de Tornillo se ha convertido en uno de los mayores centros de detenciones de menores migrantes, se ha reducido el número de solicitudes de asilo tramitadas y una niña guatemalteca de siete años detenida acaba de morir deshidratada después de cruzar ilegalmente en un grupo grande con su padre.En este marco hace unos días se dio la noticia de que el congresista estadounidense Robert “Beto” O’Rourke visitó en Ciudad Juárez la Casa del Migrante, donde conversó durante alrededor de media hora con varias familias centroamericanas alojadas en ese lugar, reportó El Diario, “para entender la historia de los migrantes y cómo podemos ayudarlos en su búsqueda de asilo en los Estados Unidos”.Un acto así en un momento cuando el discurso oficial del vecino país ha sido fuertemente antiinmigrante —y antimexicano— constituye un reconfortante mensaje de buena voluntad. Resulta esperanzador, por decir lo menos, el hecho de que lo brinde un político considerado “presidenciable” en Estados Unidos. Nos recuerda la existencia de la cordura, al parecer opacada por las prevalecientes expresiones de odio y miedo hacia “el otro” representado políticamente por el inmigrante.O’Rourke es un congresista paseño que contendió, sin éxito, por el Senado en las pasadas elecciones de noviembre. No obstante, el legislador de 46 años se encuentra entre los punteros para la candidatura demócrata del 2020 a la Presidencia gracias a una campaña progresista sin guerra sucia que lo volvió muy popular a nivel nacional y uno de los recaudadores de fondos de mayor arrastre entre las bases, tambaleando seriamente la arraigada hegemonía republicana en Texas.O’Rourke todavía no decide si contenderá. De hacerlo, ello no garantiza que gane la nominación del Partido Demócrata ni que derrote al presidente Trump. Pero su postura de respeto, concordia y responsabilidad por el impacto internacional de las políticas estadounidenses también representa al vecino país. Sus altos ratings significan que su actitud toca una fibra en un sector importante de la población de Estados Unidos, un sector capaz de definir en las urnas el rumbo de las relaciones con México —Ciudad Juárez incluido— y el resto del mundo.Esta semana el New York Times publicó que el orgullo y la incertidumbre sobre la política internacional están resintiéndose económicamente en las poblaciones fronterizas de Estados Unidos con Canadá. No sé cuántos mexicanos indignados por los insultos de Trump hayan decidido no ir al país vecino, ni si aquí pesen más la variedad de productos y los precios que las largas filas en los puentes. Tal vez, como pasa con las ciudades de la frontera canadiense, para muchos juarenses la relación con El Paso no es la misma que con Estados Unidos.Pero el surgimiento en nuestra ciudad hermana de un político presidenciable que no cree en muros y habla español muestra la fuerza de los vínculos fronterizos. Prueba su relevancia para los retos del mundo actual, un mundo donde seguirán existiendo migrantes.