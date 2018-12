La humildad federal frente a la soberbia estatal

La capacidad de rectificar es una virtud humana emparentada estrechamente con la humildad. Hallarla no es fácil. Es más fácil empeñarse en sostener errores por soberbia o egolatría que en subsanarlos aunque ello signifique el fracaso del objetivo trazado.A colación el punto por la categórica enmienda que hizo el martes Andrés Manuel López Obrador sobre el recorte del presupuesto a las universidades públicas que llegó a las cámaras legislativas casi en tres puntos y medio porcentuales abajo para el 2019 de lo ejercido durante el presente año.Hubo reacción fuerte y sonorosa de los directivos prácticamente de todas las universidades del país. Hicieron un llamado al presidente y a los legisladores para “realizar los cambios necesarios y evitar cualquier afectación a los procesos educativos sin menoscabo de avanzar conjuntamente en la construcción de una visión para el desarrollo de la educación superior en nuestro país”. Firmaron por Chihuahua los rectores de la Autónoma de Ciudad Juárez y la de Chihuahua.En el mismo tono elevado AMLO admitió que se trató de un error al momento de enviar el presupuesto al órgano legislativo y prometió enmendarlo. Pudo tener la salida fácil de quejarse por la quiebra que sufre una buena cantidad de universidades sobre todo del sur del país por corrupción y malos manejos pero optó por la humildad de asumir el equívoco.Es un ejemplo ese ante lo que ocurre en el Gobierno de Chihuahua. Javier Corral ha preferido pagar caros los errores en costo de imagen y aceptación social y política (menos de un tres en calificación) antes que reencauzar decisiones mal tomadas.Duró casi dos años para reconocer la ineficacia y la corrupción cometidas por su ahora exsecretario de Salud, Ernesto Ávila. Pasaron también más de dos años para proceder contra Jesús Antonio Pinedo, bajo las mismas características. Tuvo éste la osadía además de venderle gato por liebre; es decir, pagar por publicidad a medios informativos sin lectores. Y el error monumental vigente es la permanencia de sus jefes en la Policía, Óscar Aparicio Avendaño, y el fiscal César Peniche.Han sido las finanzas, la salud y la seguridad los tres talones de Aquiles durante el régimen de Corral. Es insólito que mantenga a los encargados del tercer tema si, al igual que Pinedo, son los responsables directos por la falta de resultados y por lo tanto de la afectación grave al proyecto político de su jefe. Desde el primer año debió tomar medidas pero corre lenta la sangre por ese cuerpo.Qué diferencia con AMLO. ¡La realidad como es, monda y lironda!***Dejaremos en nuestra versión digital de La Columna la foto para los correspondientes análisis, comentarios y opiniones de nuestros lectores (as) estimados (as). Puede ser de fondo o no serlo dependiendo de los gustos, entornos, juicios y prejuicios de cada quién.Es una foto que circuló con profusión en el Congreso del Estado tras la posada que gozaron los 33 diputados y su personal la semana pasada. En la imagen aparece una servidora pública y un diputado, razones extra que nos condujeron a su publicación.Ella labora en Comunicación Social; es Norma Ponce. Él es diputado juarense por Morena, el conocido “Pichú”, Gustavo de la Rosa Hickerson.Para gustos masculinos debe ser envidiable el momento, ella bastante atractiva y estrechamente ceñida al voluminoso campo lateral izquierdo de don Gustavo, que es de risa fácil y peor haciéndole cosquillas.Tesis y antítesis de la anatomía humana, blanco y negro, dulce y amargo, todo resumido a los instantes que pasa la mirada entre una figura y otra. ¿Quién puede pensar en otra cosa que no sea la estricta dimensión estética en esa revisión? Aseguramos que nadie. ¿O sí?***Tenemos otro caso que igualmente mueve a la curiosidad y al morbo; a otros ocasionará enojo. No brillará el magistrado del Tribunal de Justicia al frente de su sala pero qué tal tomando café.El togado de los oxigenados duartistas, José Alfredo Fierro Beltrán, acaba de recibir estos días el reconocimiento como “cliente del mes” de Starbucks en el Ortiz Mena de la ciudad de Chihuahua.Aparece la imagen del señor magistrado en foto con el mandil rojo de la cafetera tienda, los logos correspondientes y una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos la imagen en la versión digital de La Columna. Un vistazo a la página de transparencia del órgano judicial nos lleva a parte del contento: 260 mil pesos mensuales su sueldo.***Hay otra verdad monda y lironda que puso de pelos a un servidor público, a un representante popular, a un hijo del rebaño divino, al también pastor Misael Máynez.Puso el legislador el grito en el cielo (tiene potestad para hacerlo) porque evidenciamos en este espacio su conducta en la megapolémica aprobación de la reestructuración de la deuda estatal por el monto estratosférico de casi 49 mil millones de pesos.No fue esta columna la que lo hizo cambiar de opinión de un día para otro. La semana pasada subió a tribuna del Congreso y desarrolló un papel teatral que muchos le creyeron (el club de Alfonso Cuarón lo contrataría para la segunda parte del churro aburridor “Roma”). Gritó ante el micrófono su oposición a la iniciativa del gobernador Javier Corral para esa misma reestructura. Destruyó ante cámaras el documento que contenía la propuesta.Tanta era su definición que el Partido Encuentro Social (PES) le giró indicaciones para votar en el mismo sentido de aquella convicción: en contra. Así lo reconoció ayer mismo.Por eso la sorpresa enorme. Desde luego no cambió de parecer gratuitamente. Nos prometieron para mañana una foto interesante al respecto. Su jefe, el pastor Poncho Murguía, no halla dónde esconder el rostro por la pena.La caridad pregonada ha sido tocada por el chamuco; de ahí incluso llegó el otro pecado: la ira de Misael contra el semejante, contra quienes han osado exponer la terrible contrariedad e incongruencia.Veremos qué caras ponen este domingo los hermanos de Linaje Real.