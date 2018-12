Los errorcitos

Ciudad de México.- La contrarreforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa que busca derogar la "mal llamada reforma educativa", fue sometida al Congreso de la Unión sin el párrafo VII del artículo tercero constitucional. Este da a las universidades a las que se ha otorgado autonomía "la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas". Cuando esta abrogación de la autonomía universitaria quedó de manifiesto, surgieron de inmediato cuestionamientos y protestas de los rectores de las universidades públicas y de muchos estudiantes y profesores. ​El tema lo resolvió el nuevo gobierno declarando que la omisión había sido un error. La Secretaría de Educación Pública, encabezada por Esteban Moctezuma, afirmó que se había suprimido el concepto de la autonomía universitaria de la Constitución "debido a un error en la captura mecanográfica". ​En su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió aumentar el gasto para la educación superior, pero las cosas se movieron por otro rumbo una vez que llegó a Palacio Nacional. Antes incluso del cambio de gobierno, los techos de presupuesto para 2019 enviados a la SEP por la Secretaría de Hacienda señalaban recortes de hasta 32.5 por ciento para las instituciones de educación superior. Cuando se dio a conocer este hecho, Carlos Urzúa, quien unos días después ocuparía formalmente la Secretaría de Hacienda, explicó: "Fue un error en la manera como se calculó sueldos y salarios para las universidades. Eso se hace en Hacienda. Se les dieron nuevos tabuladores y fue un errorcito. Ya se compuso". ​Cuando el presupuesto de egresos llegó al Congreso de la Unión el 15 de diciembre, sin embargo, decretaba recortes de 6 por ciento para las principales universidades, como la UNAM, el Politécnico y el Colegio de México, aunque otorgaba mil millones de pesos para la creación de 100 universidades nuevas. Cuando se denunció el recorte, el presidente López Obrador primero afirmó que este no existía: "No es cierto que se reduzca el presupuesto". Después corrigió: "Se cometió un error en la presentación del presupuesto. Vamos a rectificar, no podemos aferrarnos." ​No sé que preocupa más: si los funcionarios del nuevo gobierno están realmente cometiendo tantos errores o si están intentando llevar a cabo cambios importantes de política pública de manera subrepticia, solo para echarse para atrás cuando se les exhibe. ¿Realmente podemos creer que un error de mecanografía iba a borrar las autonomías de las universidades? ¿Podemos pensar que las reducciones en los presupuestos de todas las principales universidades del país fueron un mal cálculo? ¿Son tan descuidados los funcionarios a los que el presidente les ha encargado temas delicados como la contrarreforma educativa o el presupuesto? ​No sorprende que el presidente se haya echado para atrás en estos dos casos. La autonomía universitaria y el presupuesto de las universidades son causas políticamente correctas, y Andrés Manuel siempre trata de ser políticamente correcto. El problema es que si estos dos temas han saltado ahora es por el trato especial que siempre reciben las universidades en la discusión política de nuestro país. El presupuesto, sin embargo, está lleno de recortes inquietantes a programas muy importantes para dejar recursos para los proyectos políticos del presidente, que no son ni los más sensatos ni los más rentables.Con una pasada de la varita mágica los diputados de la nueva mayoría aumentaron los ingresos del gobierno para el 2019 en 23 mil 768 millones de pesos por lo que, ¡sorpresa!, ya habrá más dinero para las universidades. ¿Cómo se obtendrán estos recursos? Con un mayor combate a la evasión fiscal, según el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Qué fácil inventan dinero los políticos mexicanos.Twitter: @SergioSarmiento

