Cuando expreso mi opinión sobre el anunciado aumento del salario mínimo al doble en la franja fronteriza, las respuestas van en muy diversas direcciones; las que más se han repetido me catalogan de escéptica y pesimista por no alegrarme del bienestar que obtendrán cientos de miles de trabajadores; pero no, sinceramente no creo caber en ninguno de estos calificativos aunque ciertamente pudiera aceptar el primero si se considera como cierto grado de aprensividad o precaución, mas debo aclarar que, ciertamente, defiendo que el salario mínimo desde hace mucho tiempo dejó de ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia y, sobre todo, de ser justo, por lo que trabajar en la mejoría de las condiciones de bienestar de los trabajadores es una deuda pendiente.Quizá pueda explicar las razones de mi escepticismo haciendo un poco de historia. Hace no muchos años, apenas en el año 2000, Juárez era una ciudad boyante: la tasa de desempleo no alcanzaba siquiera un dígito, es decir, había pleno empleo y hubo quien afirmó que no trabajaba sólo aquel que no quería hacerlo. El trabajo que ofrecía la industria maquiladora directa o indirectamente era un atractor que trajo a Ciudad Juárez miles de migrantes que llegaron por dos causas: encontraron fuentes de trabajo que no existían en su lugar de origen, y el salario que recibían era mayor al que pudieran recibir allá. Ciudad Juárez crecía anualmente a un ritmo de 40 mil habitantes en promedio y si bien había empleo para todos los que llegaban de otros puntos del país, no hubo capacidad para absorber ese crecimiento en términos de garantizar su desarrollo e integración ciudadana. Ciertamente, el crecimiento no necesariamente es igual a desarrollo y, generalmente, el crecimiento sin planeación y control juega un papel inverso para el desarrollo.En aquel entonces, los salarios mínimos en México eran diferenciados de acuerdo a tres zonas denominadas A, B y C, siendo en la A donde el salario era mayor. Para ese año, 2000, el salario en la zona A, a la que pertenecía Ciudad Juárez, era de 37.90, mientras que en la B 35.10 y 32.70 en la C, 8 y 16 por ciento menor a la zona A, respectivamente.Mas la situación cambió: ya para el 2004 la primera crisis económica de la década para Estados Unidos acarreó una grave situación de desempleo, pasamos de ser el baluarte nacional a un caso que se debería borrar de las estadísticas: en el censo económico del 2004 nos borraron del mapa porque las arrastrábamos hacia abajo.Pero no habíamos tocado fondo: en el 2008, la racha de inseguridad que vivimos se conjugó con otra crisis en el país del norte que vino a rematar las aspiraciones de desarrollo que pudiéramos tener sin dejarnos una oportunidad de respirar tranquilidad.Con estos antecedentes, cuando escucho hablar del aumento del salario mínimo en todo el país y la situación particular de la frontera, el sentimiento ante el inicio de un posible pago a la deuda hacia los trabajadores al resarcir un poco de la capacidad de bienestar que pueden tener ante esos aumentos, escucho una voz interna que me previene de posibles efectos colaterales de esta medida. Porque, no olvidemos que el hartazgo ante el olvido, la pobreza y falta de empleo fueron sólo algunas de las fuerzas que motivaron que el Gobierno actual llegara a poder.Así, ante las oportunidades que la frontera pudiera abrir, no es lejano pensar que la historia se pueda repetir: en Ciudad Juárez hoy se tiene el empleo que en otros lugares no, y si antes por ganar un 8 o 16 por ciento más grandes oleadas dejaban atrás familias y apegos, ahora por un trabajo y una paga mucho mayor, no dudemos que la historia se repita: la frontera será otra vez un atractor, motivo de emprender la aventura de una nueva vida para muchos que hoy no encuentran salida.Sí, los salarios altos en la frontera traerán bienestar y servirán para retener la población en México y paliar la migración hacia Estados Unidos, pero eso no viene solo: vendrán con ellos necesidades de alojamiento que servirán de excusa para retomar el evidentemente fallido modelo de producción de vivienda que “sabemos” hacer; seguiremos siendo vulnerables ante la nula diversificación de la economía y ante los escenarios posibles la pregunta es: ¿qué aprendimos para no repetir la historia?