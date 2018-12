Otra de ruteras mortales y desgobierno

Apenas empezaba ayer el trajín diario en el Centro de la ciudad cuando un cristiano que intentó cruzar la calle por Membrila y Manuel Acuña fue sorprendido por una rutera que le pasó encima privándolo de la vida instantáneamente. Unidad Extra 100 de la Línea 1-A.Mala manera de morir rato después de amanecer y disponerse a la serie de actividades cotidianas con objetivos seguramente de cumplimiento familiar. Fue suspendido el día de tajo y para siempre por la estupidez representada en una rutera vieja y un chofer distraído y cobarde que huyó para no asumir la responsabilidad del delito cometido. Otra muerte que no debió ocurrir.De nuevo el escenario común al que nos tienen ‘acostumbrados’ los choferes, los concesionarios y las autoridades ‘reguladoras’ del Transporte Público en la ciudad.Significan una ínsula de impunidad, anarquía y peligro permanente en medio de una población en latente riesgo de ser sumada a las estadísticas de la fatalidad, la agresión o el mero daño en sus vehículos.Durante la tarde otra ruta de la misma línea apareció sin las llantas traseras a media vía pública. Varios lesionados.A principios de noviembre nos condolíamos en este mismo espacio por la muerte de una jovencita de secundaria y múltiples lesionados en un accidente propiciado por otro camión de los mismos. Igualmente el chofer se dio a la fuga, agravando la situación de las víctimas.Cuestionamos en aquel momento el papel deprimente desempeñado por las autoridades responsables de mantener el orden en el transporte público, reconociendo que se trata de un problema añejo al que no se ha tocado un pelo por varias administraciones estatales.Hace unos días el gobernador del estado, Javier Corral, aceptó que los concesionarios de las ruteras están buscando aumentar las tarifas y que él está de acuerdo en la necesidad de un “ajuste”.Siempre que vienen esas exigencias de los concesionarios y siempre que se presentan incidentes como la muerte del peatón ayer o de la jovencita a finales de octubre pasado, las autoridades del estado y los empresarios se comprometen a mejorar unidades y conductas de sus choferes pero nunca cumplen.La Dirección de Tránsito Municipal ha sancionado casi 200 chatarras de octubre a la fecha; van más de 250 en el año, pero el Estado como autoridad máxima sigue inmóvil sólo autorizando aumento de tarifas y exponiendo la integridad de los juarenses frente a los armatostes.Sabemos que en el estado el director de Transporte es David Holguín Baca y que su representante en Juárez es Luis Eduardo Lugo Odorica pero que de ambos no se hace uno. Ellos son los responsables de autorizar la circulación de los agresores al volante y sus ruteras asesinas.***Del que menos se esperaba llegó la puñalada trapera, el pastor evangélico ‘Linaje Real’ y diputado local, Misael Máynez. Con su voto completó los 22 que el PAN y su gobernador, Javier Corral, requerían para aprobar la reestructuración de la deuda total que tiene el estado por casi 49 mil millones de pesos.Apenas la semana pasada Máynez se perfilaba como el héroe de las causas justas en el Congreso del Estado cuando en tribuna denunció que el PAN y Morena negociaban “en lo oscurito” precisamente la reestructuración y la aprobación de las cuentas públicas del Gobierno estatal, de Juárez y del propio Congreso del Estado.Acompañado Máynez del morenista Gustavo de la Rosa “El Pichú”, encueró inclusive al coordinador de los Programas Federales en el estado, Juan Carlos Loera, por presidir esa encerrona junto con funcionarios estatales de Hacienda, y los jefes del PAN y Morena en el Congreso.Cayó más rápido el hablador que un cojo, sentencia la discriminadora frase. O bien la otra: quien traiciona una vez traiciona siempre.“El Misa” carga con antecedentes idénticos al hacer lo mismo en relaciones con gentes como Jorge Gutiérrez Casas, Jorge Quintana, Enrique Serrano, Manuel Loera y muy pronto lo repetirá con la comunidad evangélica a la que se ha echado a la bolsa con puro choro barato, cero ejemplo, dicen sus detractores. También la deuda de su residencia en Campos Elíseos necesita reestructura.Máynez terminó por unirse al plan B que el PAN y Corral no querían, el de los votos de la chiquillada, porque salen más caros. El plan A intentado fue con Morena pero no les alcanzó el poder disuasivo a sus operadores Miguel Ángel Colunga y Juan Carlos Loera. La resignación es todo lo que les queda ahora y esperar el trompazo que se darán los reestructuradores con los dueños de los casi 49 mil millones de pesos.Un mundo de dinero que será pagado por los chihuahuenses. En dos años y medio Corral estará preparando sus maletas, también los diputados en el Congreso que aprobaron el movimiento financiero; la deuda se quedará al menos por 30 años más. Cuando ellos tengan alrededor de 80 seguirán los chihuahuenses pagando por esta decisión.***Luego luego quedó demostrado lo caro de la negociación, de entrada con el Partido del Trabajo.Palacio de Gobierno entregó la presidencia del Tribunal Estatal Electoral (TEE) a Julio César Merino, una posición de la nueva lideresa de ese partido en la entidad, Lilia Aguilar, hija del diputado Rubén Aguilar.La votación entre los magistrados del Tribunal se llevó a cabo prácticamente al mismo tiempo que Rubén Aguilar entregaba su voto en el Congreso del Estado para aprobar la reestructura de la deuda por casi 49 mil millones de pesos.Merino relevará en la presidencia del TEE a Yuri Zapata, rescoldo de aquellos fuegos entre Corral y Jaime García Chávez.Hoy, por cierto, vuelve el gobernador a esta frontera. Encabezará al mediodía el arranque del programa “Viajero seguro” en la joroba del puente ‘Libre’.***Tenemos en versión digital la foto del gobernador Javier Corral dando la espalda a Antonio Pinedo, durante la toma de protesta de Marijóse Valles Medina como nueva coordinadora de Comunicación Social del Gobierno estatal.No por común esa imagen produce entre lástima y grandes interrogantes sobre la dignidad en la política. ¿Qué caso tiene exponer al chisme y a los comentarios negativos a un funcionario al que han sido dadas las gracias no por su eficacia sino por todo lo contrario?Durante el régimen de Duarte siempre apareció el nuevo funcionario a un lado del despedido. Malo que el patrón opte por esas medidas de ‘castigo’ final ante la opinión pública, pero peor para quienes aceptan que después de la patada en las tepalcuanas (posaderas) todavía deban ser presentados frente a cámaras y grabadoras como los castigados que ya se van. No hay negocio que lo valga.***Este día a las diez de la mañana recibirá Juan Carlos Loera la delegación estatal de Sedesol en Chihuahua, la primera de las grandes dependencias federales en la entidad.El coordinador de los Programas Federales recibió la luz verde correspondiente el lunes en la Ciudad de México para operar la entrega-recepción de las delegaciones en Chihuahua. Empieza hoy con Sedesol.***Buena toreada se aventó anoche y hasta con mucha suerte el independiente alcalde, Armando Cabada, al iniciar el diálogo con trabajadores del Sector Salud que bloquearon por espacio de cinco horas la Paseo Triunfo en protesta por prestaciones pendientes de pagar por parte del Gobierno estatal.Cuando aquello se ponía intenso y llegaba al lugar de la protesta el subsecretario de Gobierno, Mario Dena, desde Chihuahua llegó noticia de arreglo. Mal momento pasaron miles de conductores y un Cabada con mucha suerte.