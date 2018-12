No hace mucho tiempo –desde 1983– el celular empezó a ser parte de vida del ser humano, y desde este corto tiempo se convirtió en una herramienta de trabajo, de uso casi indispensable e inseparable. Es preferible olvidar y dejar la cartera en casa que el receptor. En Ciudad Juárez por cada 100 habitantes, existen 89 líneas con internet. El uso del teléfono fijo comienza a ser suplantado.Hoy en día, lo que surgió como una necesidad de comunicación, se ha convertido en una adicción que ha generado consecuencias negativas, en muchos casos, sobre todo en las relaciones entre padres e hijos, causando en los segundos daños intelectuales y emocionales.El usuario del celular, cada día se enfrasca más en horas al servicio de las redes sociales y demás información que se genera en el ciberespacio, desaprovechando las ocasiones que jamás regresarán para dar cumplimiento a la comunicación y formación de sus hijos. Lo vemos a la hora de los sagrados alimentos y en momentos importantes del hogar.Es muy común prestar a los niños el móvil para que se entretengan y dejen realizar algunas actividades. Regularmente se realiza con el desconocimiento de los efectos que produce. Como el saber que en los primeros 3 años se empiezan a desarrollar las capacidades lingüísticas, emocionales y motoras del cerebro, entre otros aspectos, pero que el celular no le ayuda en ello.Por tal motivo el aprendizaje con los niños debe llevarse de manera directa, cara a cara, estimulando el conocimiento y desarrollo emocional, con ello se apoya al crecimiento del vocabulario, y no a través de una herramienta que sirve para enlazar sólo una información. Por ello aunque parezca extraño, un aparato que funciona para comunicarse, está generando la falta de conexión en la familia y en varios lugares.Cuando el progenitor da un uso excesivo al celular, está provocando que el infante trate de llamar la atención de cualquier forma, ya sea a gritos o hasta con berrinches, sintiéndose rechazados, afectando su autoestima y desempeño social.La psicóloga Aracely Palomares, indica que es importante hablar y escuchar a los niños directamente, entablando un diálogo abierto e interactuando de manera efectiva, reduciendo los tiempos de televisión y aparatos electrónicos. La Academia Estadounidense de Pediatría, señala que no es conveniente que los niños menores de 2 años entren en contacto con aparatos electrónicos. Aconseja no cambiar actividades deportivas por otros como entretenimientos tecnológicos o televisión.Los niños deben estar en un proceso de aprendizaje sano, evitando el sedentarismo, ellos no entienden aún la responsabilidad del uso de la tecnología, que es capaz de moldear los ideales y pensamientos de una persona adulta, con más facilidad de un menor.La responsabilidad de los tutores, quienes son encargados de la educación, no debe ser suplantada por el móvil, utilizándolo como si fuera una niñera. Debe haber un compromiso moral, donde las relaciones familiares sean el mejor momento de conocimiento y aprendizaje. La socialización directa es inherente al ser humano, no podemos separarla, y menos en perjuicio de los infantes.El celular es una herramienta de trabajo indispensable en nuestros días, pero jamás debe suplantar los elementos básicos de diálogo al natural. Tampoco se debe utilizar para entretener a quienes solicitan nuestras horas y están en los momentos más demandantes de tiempo y atención, que son los niños.No lamentemos en la posteridad la falta de formación.