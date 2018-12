¡Qué cosas...!No es la expresión anterior la del poeta cantor Cortéz que habla de una carta, del propio Alberto y de una dulce fruta prohibida de las que hacen rebosar la mesa del paraíso terrenal para gozo de los mundanos comensales.“Qué cosas”... es la más común de las frases surgidas del ronco pecho que de entrada podemos interpretar como queramos pero que regularmente sólo es precedente de oraciones extendidas y de mayor claridad y contundencia.Esta vez fue lanzado el “qué cosas” por una individua al presenciar a un “parejón” de agentes de Tránsito auténticamente martirizados porque no pudieron seguir de cerca los dolorosos picotazos, las fatales desgarraduras, impuestas por el América al Cruz Azul, conjunto por las estadísticas predestinado a la derrota per saecula saeculorum ante el odiado equipo de Televisa.Entendemos la mortificación de los agentes pero de plano no era recomendable para su salud mental escuchar o presenciar las locuras de “El Piojo” Herrera al caer el tiro de gracia. Ganó el campeonato y se dio el lujo de perder el juicio a costa de sus víctimas jugadores y abundantemente llorosos fans. Americanistas los agentes, ni siquiera Bravos o Indios.Ahí supimos que Sergio Almaraz, el nuevo jefe de los agentes viales, intenta poner orden en la corporación y que una medida ha sido retirar los teléfonos celulares a los elementos, o al menos mantenerlos apagados mientras desarrollan sus turnos. Para eso cuentan con sus equipos de radiocomunicación interna.Ha sido común el uso de los teléfonos por parte de los policías de Vialidad para tomar imágenes de accidentes y/o detenidos “importantes” que luego van a dar a los medios de comunicación; sin duda también y más peligrosa y comprometedora aquella información entregada a grupos delictivos sobre operativos, ubicaciones, etc.Nada desaparecerá esas prácticas ni mucho menos las mordidas mientras la propia sociedad no avance conjuntamente por evitarlas. Ayer observamos en el diario.mx un video con agentes recibiendo algo de “cochupo” de conductores que evitaron así ser infraccionados.Hace apenas unos días fue retirada la “vigilancia” de policías municipales sobre los de Tránsito, impuesta tras rebeliones y sabotajes presentados luego que fue dejada fuera de la corporación la exjefa Verónica Jaramillo y varios de sus comandantes.Son tiempos muy difíciles para Tránsito como institución y de gran perjuicio para la sociedad. Era indispensable la sacudida.Es cierto que era inaplazable poner orden y que pasará tiempo antes de conseguirlo, así que no nos asombre seguir viendo agentes extendiendo la mano unos, y otros lamentándose por perder finales de fut o engañosos encuentros boxísticos como el sorprendente de ‘El Canelo’ frente a un bulto británico.***Fueron varios los detalles que deben ser rescatados de la cena navideña presidida el fin de semana por Javier Corral en la ciudad de Chihuahua con presidentes municipales. El Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno, el lugar.Este relato nos hablará muchísimo sobre la salud política del mandatario estatal. No hay casualidades ni necesidad de muchas interpretaciones porque los hechos hablan por sí solos.Fue un encuentro de comida escasa y de dudosa sazón. Cómo hace falta aquel célebre Oaxaca en ese restaurante del 25 de Marzo, su sola calidez humana le ponía sabor a cualquier plato.Eso hubiera pasado desapercibido si no hubiera sido por la también fría ausencia de al menos tres importantes alcaldes y la gran mayoría de los funcionarios estatales integrantes del gabinete del propio gobernador.No estuvieron ahí ni la alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos; tampoco su aliado político edil de Delicias, Eliseo Compeán, ni tampoco el presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, con quien el gobernador mantiene abierta la confrontación desde antes que tomara protesta porque sus jefes de la Fiscalía se han obsesionado con el control de la Policía Municipal.Batalla mucho el gobernador para simular una buena relación con la alcaldesa de la capital y sus aliados y operadores políticos. Así que es fácil entender que ni él quiso insistir por su asistencia a la cena ni ella por asistir. Así de simple.Corral tuvo en su mesa al independiente alcalde de Juárez, Armando Cabada; al de Guadalupe y Calvo, Noel Chávez y a su secretario de Desarrollo Municipal (políticamente ya más para allá que para acá), don Víctor Rodríguez Guajardo, y hasta ahí. El independiente de Parral y aliado de Corral, Alfredo Lozoya, fue colocado en una mesa cercana.También exhibió Corral su preocupación por la reestructuración de la deuda pública estatal y la aprobación correspondiente en el Congreso del Estado. Pidió a los alcaldes arrimarle votos de los diputados.Son los alcaldes la figura de primer contacto con la ciudadanía, por supuesto más que los regidores en los ayuntamientos. Esa cena exhibió que al gobernador de extracción panista le hace falta mucho trabajo para echárselos a la bolsa y de pasada quedar bien con los pobladores de los 67 municipios. Acaso este es su primer intento de conseguirlo en los dos años al frente de la administración estatal.***A fuego lento ha decidido Javier Corral cocinar a su cuatito del alma, Jesús Antonio Pinedo Cornejo. Ya decidió desde hace semanas relevarlo como integrante de su gabinete en la Coordinación de Comunicación Social por corrupto e ineficiente, pero lo ha mantenido durante buen tiempo sólo expuesto a los chismes y a la quemada quizá en pago porque durante dos años sólo se ha hecho pato y propiciado el deterioro profundo de la imagen de Palacio y del propio gobernador argumentando que las empresas periodísticas intentaban extorsionarlo mientras por abajo de la mesa hacía millones con la novia y su familia.La agenda de Corral marcaba oficialmente ayer el cambio y mencionaba nombre del relevo, la siempre dicha en esta columna, Marijose Valles Medina, pero no se dio aún el cambio ni hubo explicación sobre el mismo. Lo dicho: asadito Pinedo a la vuelta y vuelta por su propio amigo.***Joob Quintín deberá ser elevado en hombros junto a sus padrinos Maru Campos, César Jáuregui Moreno, Mario Vázquez y Daniela Álvarez.El joven empresario y académico derrotó al gobernador Javier Corral y a sus operadores Lety Corral, Quique Torres y Amparo Beltrán en la pelea por la presidencia del comité municipal del PAN. Fue el candidato de éstos Pepe Márquez.En la picota del gobernador será sin duda colocado el subsecretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo, junto con su segundo de a bordo, Rogelio Loya, quienes se hicieron loquitos y no dieron a Pepe los más de 150 votos alcanzados por su candidato Sergio Acosta.Joob Quintín sacó 168 votos, Pepe 141. Sumados los 141 con los de Acosta nomás echemos cuentas: Joob no la hubiera contado ni en sueños como siempre se creyó que no la contaría justo por esos ejercicios numéricos de la víspera.Pero una vez más ha quedado comprobado que no hay operación efectiva en Palacio; sus opositores incluso internos se comen el mandado cada vez que se lo proponen.