Ciudad de México.- El salario mínimo aumentará 16.2 por ciento el 1 de enero, de 88.36 a 102.68 pesos diarios. En algunos municipios de la frontera norte el alza será de 100 por ciento para alcanzar 176.72 pesos. Éste, sin embargo, es sólo el "primer empujón", según la nueva secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde: "el inicio de una política salarial diferente". Según ella, el aumento no tendrá consecuencias negativas y "no generaría ningún tipo de inflación".¡Qué fácil es aumentar la prosperidad de un país! Simplemente hay que elevar los salarios mínimos por decreto. Ya no habrá pobreza y la población no tendrá que emigrar para buscar mejores ingresos. ¿Cómo no se le había ocurrido a nadie antes? Ah, ¿sí se les había ocurrido? A Luis Echeverría y a José López Portillo, a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro.La verdad es que en economía no hay milagros. Subir el salario mínimo ayudará a algunos, a los que tienen empleos formales y ganan ese sueldo, pero dañará a los demás. Pensar que un incremento tan fuerte en el mínimo no tendrá consecuencias económicas es pecar de ingenuidad. Pero el mayor costo no será la inflación, sino el desempleo. Un sueldo mínimo alto es, en términos prácticos, una prohibición para dar empleo a los más pobres."Los países con leyes de salario mínimo tienen de manera casi invariable tasas de desempleo mayores que los que no las tienen", ha señalado el economista estadounidense Thomas Sowell.La comunidad negra en Estados Unidos es un ejemplo. Sowell, quien proviene de una familia negra en extrema pobreza y fue trabajador agrícola y soldado antes de estudiar economía en Harvard, Columbia y Chicago, señala que la población negra tenía históricamente tasas de participación laboral superiores a la población blanca, pero "el salario mínimo lo cambió todo". Si en la década de 1930 el desempleo entre los negros era ligeramente inferior que el de los blancos, aunque con salarios más bajos, la introducción del mínimo y otras políticas gubernamentales dejaron sin empleo a millones de negros. "Para 1954, las tasas de desempleo entre los negros eran el doble que las de los blancos y se han mantenido en esos niveles e incluso más altos. Los más afectados por el desempleo resultado de estas medidas han sido los adolescentes varones negros".En México el sueldo mínimo ha caído en términos reales desde los sexenios de Echeverría y López Portillo, quienes impulsaron aumentos por arriba del mercado que, junto con otras medidas irresponsables, produjeron una explosión inflacionaria y una crisis económica. Los salarios promedio, en cambio, han subido. En los años setenta las trabajadoras del hogar y la mayoría de los obreros en las fábricas ganaban el mínimo. Hoy es imposible encontrar a alguien que trabaje por ese monto. Si bien el mínimo es de 88.36 pesos diarios, el salario asociado a cotizantes del IMSS es de 350.62 pesos, cuatro veces mayor (octubre, STPS).El aumento en los mínimos quizá no provoque un daño inmediato a la economía debido a que muy poca gente lo gana en la actualidad, pero los más pobres enfrentarán crecientes problemas para obtener empleo. Las mayores víctimas serán las madres solteras, que necesitan trabajar tiempo parcial para cuidar a sus hijos, y los adolescentes. Si realmente la secretaria Alcalde cumple su promesa y aumenta de forma sistemática los mínimos hasta rebasar los niveles de mercado provocará, por supuesto, una explosión inflacionaria, pero también un aumento del desempleo.Se recortan los presupuestos de la UNAM, el IPN y el Colmex, las universidades de calidad, y se otorgan en cambio mil millones de pesos para 100 nuevas universidades. Claro, se busca la igualdad y es más fácil lograrla bajando la calidad de las universidades de prestigio que subiendo la de las nuevas.