Estado de (in)seguridad

Como señala Lucia Zedner, (citada por Shearing y Wood en Pensar la seguridad, Gedisa: 2013) la seguridad se puede entender, ya sea como un estado o bien como un medio para llegar a él. Como estado, hace referencia al menos a tres condiciones objetivas: la ausencia de amenaza, entendida como el improbable escenario de la seguridad absoluta; la capacidad de neutralizar o contener las amenazas y por lo tanto de sentirse protegido (a); y la preventiva, a través de la que se procura evitar exponerse al peligro. Además, comprende una condición subjetiva, aquella en la que las personas se sienten resguardadas, sin esas sensaciones de incertidumbre y angustia a las que, por ejemplo, la ciudadanía juarense se ha visto impuesta en este tiempo espacio de las violencias.En nuestro contexto, la seguridad subjetiva parecía incrementarse entre 2013 y 2016, para volver a disminuir entre éste y el presente. En 2017, por ejemplo, señala el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, la calificación promedio, en una escala de 1 a 10, sobre qué tan seguro es el Municipio, fue de 4.5, mientras en 2016 era de 5.3. Relevante fue también el resultado que daba cuenta del incremento en la percepción de inseguridad que la ciudadanía tenía en su entorno inmediato, la que pasó de 8.3 a 28.1 por ciento en el mismo período, mientras sólo 9.1 por ciento consideró que había disminuido y 62.8 por ciento que se mantenía igual.Hoy día, no se puede considerar que las mujeres y los hombres residentes en este Municipio se encuentren libres de amenazas. Las extorsiones han retomado protagonismo y la pérdida de vidas mediante el ejercicio de la violencia ha alcanzado niveles como los presentes en 2012, año en el que se notó un importante decremento en las muertes violentas. Para tener una idea de lo que esto implica, vale considerar que a partir de 2011 y hasta 2015, se registraron, año tras año, decrementos en el número de muertes por homicidio y feminicidio. A partir de 2016, los incrementos han superado el 40 por ciento anual.Con respecto a 2008, el decremento en 2015 era del orden del 77.2 por ciento, mientras que a noviembre de 2018 era sólo de 32.3. Con relación a 2010, el año más violento del período, 2015 registró una disminución de 88.5 por ciento, mientras que a noviembre de este 2018 se observa un porcentaje de reducción de 65.8 por ciento. Es decir, que, a noviembre del año en curso, se tienen 196.8 por ciento más pérdidas de vidas que en 2015.Se puede decir que, objetivamente, es más que improbable considerar que pudiera existir en el contexto juarense algo cercano a la seguridad absoluta; al igual que parece ser evidente que se ha deteriorado la capacidad de neutralizar o al menos contener las amenazas al derecho a la vida y a la protección de los bienes, quedando en manos de la ciudadanía la necesidad de desarrollar las estrategias preventivas que le permita minimizar los riesgos de encontrarse en peligro.Descartada la hipotética seguridad absoluta y demostrada, hasta ahora, la imposibilidad de neutralizar la capacidad de ejercer la violencia ilegítima es claro que, como señalan Shearing y Wood: “Lo que hace falta es que las formas de práctica de gobierno legítimas alcancen el nivel de eficacia logrado por lo nudos oscuros y sus redes” (p.13). La mesa de seguridad para la reconstrucción de la paz, que concita la participación de representantes de los tres niveles de gobierno, podría ser la semilla de la que fructifiquen los esfuerzos de coordinación, que conformen una red tan amplia, densa y poderosa, que pueda primero contener y posteriormente neutralizar las que atentan en contra de la ciudadanía.No obstante, esto no es suficiente. Sentirse protegidas y protegidos pasa por reducir sustancialmente los altos niveles de impunidad que prevalecen y se amplían cada vez que las autoridades judiciales carecen de los argumentos y evidencias que sustenten el debido proceso. Cada fallo adverso, cada vez que la llamada puerta giratoria cumple su ciclo, la ciudadanía amplía su desconfianza y disminuye su seguridad subjetiva. Por ello, más del 80 por ciento de las personas afectadas por un delito no levantan una acta o denuncia, favoreciendo el circuito de la impunidad.A ello abona trastocar lo que se considera correcto o incorrecto. La impronta de la ética “de los nudos oscuros y sus redes”, hace creer que actuar de acuerdo con las normas cívicas es vivir en el error.Que los nuevos tiempos favorezcan revertir este estado de cosas es más que un deseo, es una exigencia al vislumbrarse el año nuevo.

