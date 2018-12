Los salarios de los ministros

Uno de los temas que más revuelo ha causado en días recientes es la propuesta del presidente López Obrador en el sentido de reducir salarios a los ministros de la Suprema Corte. Apoyándose en lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución, disposición que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, el Ejecutivo ha lanzado una embestida política y mediática en contra de la Suprema Corte evidenciando los altos salarios que sus ministros devengan.De entrada, debo fijar mi posición coincidente con el sentir mayoritario, en el sentido de que los salarios que reciben los integrantes de la Suprema Corte, así como magistrados y jueces, son exorbitantes. La realidad judicial no coincide con los salarios que reciben más del 90 por ciento de los trabajadores en México. Desde esta óptica, sin duda se tendría que analizar la implementación de medidas de austeridad.Sin embargo, a pesar de considerar que dichos salarios son muy elevados, igualmente considero que no le compete al Ejecutivo determinar cuándo bajarle o no el salario a un juzgador. En teoría constitucional, existen diversos principios que garantizan la independencia judicial; junto con la inamovilidad judicial, se debe estudiar también la prohibición constitucional de no reducir el salario de juzgadores, así como la imposibilidad del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados de dejar de señalar partida presupuestal para pagar dichos salarios. Estos principios no son un invento del legislador mexicano; dichos principios existen en la doctrina y en el derecho positivo con el fin de evitar que el Ejecutivo pueda incidir y presionar al Poder Judicial al momento de emitir sus resoluciones. De otra forma, y tomando en consideración el viejo dicho que dice que “el que paga manda”, el presidente bien podría influir en las decisiones judiciales amenazando jueces con dejarlos sin salario (o reducirlos), para lograr sus cometidos, atropellando de esta manera la independencia que todo poder judicial debe ostentar. Dichos principios se cristalizan en el artículo 94 de la Constitución.Desafortunadamente, la mayoría no entiende teoría constitucional, y se deja guiar por la estrategia perversa de AMLO, de minar al Poder Judicial para poder consolidar aún más su poder. Si bien es un abuso que los juzgadores ganen esas sumas estratosféricas, prefiero que el presupuesto se destine a ello, si eso implica que los juzgadores no serán subyugados por el Ejecutivo, garantizando de esa manera la independencia judicial. Si lo que buscamos es que los ministros ganen menos, por el hecho de que los demás ganamos menos, entonces no podemos aspirar a tener una democracia verdadera, por conducir nuestro proceso democrático con argumentos “cuentachiles”.Uno de los argumentos que se esgrime a favor de la reducción de salarios es el hecho de que el artículo 127 establece que nadie debe ganar más que el presidente. Esto es cierto, pero por otro lado, el artículo 94 del mismo ordenamiento establece que no se podrá reducir el salario de dichos juzgadores durante su encargo. Se debe atender a la disposición especial en este caso.Desde la perspectiva mediática, la jugada del G/obierno contra el Poder Judicial es perversa. No hay manera de que la opinión pública defienda a los juzgadores. Como siempre he expresado en este espacio, se debe de excluir al Poder Judicial del vaivén político, pues su función no es política, sino jurídica. Como bien han comentado algunos juzgadores, este no es un tema de salarios, sino de defensa de la autonomía del Poder Judicial. En ellos descansa la defensa del edificio constitucional.Es curioso que la opinión pública linche a estos funcionarios, cuyo salario se transparenta, pero no exija saber de qué vivió López Obrador desde 2006.Muchos no entienden la necesidad de garantizar una efectiva división de poderes. En los ámbitos locales encontramos cuáles son las consecuencias de no hacerlo, pues los gobernadores se han convertido en juzgadores de facto, al controlar las sentencias que se emiten. Basta ver la intervención que todos los gobernadores de Chihuahua, especialmente Javier Corral, han tenido al momento de decidir quién tendrá la función de juzgar. Todos sabemos que en el fuero común, la justicia es ampliamente manipulable. El Poder Judicial federal, por vías de control constitucional, se convierte en el último reducto de legalidad, y en dique de arbitrariedades. Si borramos también la división de poderes a nivel federal, esto se convertirá pronto en una dictadura.