Hoy quiero abordar un tema que empezó a ser noticia en nuestro estado apenas esta semana que hoy termina, pero que ya es nota de primera plana desde varios meses en todo el territorio nacional y que, por su trascendencia e impacto en varios rubros de la vida diaria, las autoridades del estado deben atender con prontitud y atingencia.Se trata del llamado “huachicol” o combustible robado a Pemex, que bien puede ser gasolina, diésel, aceite o cualquier otro tipo de combustible distribuido por la paraestatal mexicana, aunque el problema más grave es en la gasolina.El daño patrimonial ocasionado a Pemex es todavía una cifra no calculada, al menos globalmente, pero se sabe que en el estado de Puebla puede alcanzar los 30 mil millones de pesos, mientras que en Tamaulipas y Guanajuato podría superar los 25 mil millones de pesos. Cifras que, sumadas, podrían significar el presupuesto gubernamental de todo un año en el estado de Chihuahua. Cifras de escándalo.Pero más que el escándalo por lo considerable del daño ocasionado, que es ya de por sí un asunto trascendente y relevante, vale la pena revisar los componentes del fenómeno, quiénes lo operan y cuáles son los fines de su ejercicio, porque en realidad se trata ya de una verdadera mafia que, al estilo más puro del crimen organizado, comprando corporaciones policíacas, jueces, autoridades civiles y administrativas en los estados y municipios en donde operan, pero también con esquemas de “ajusticiamiento” a quienes los denuncian o les ponen obstáculos, igual que en el narco: eliminándolos del mapa, asesinando personas.No obstante que en estas líneas no manejamos ninguna información inédita, nueva o en exclusiva, sino que sólo hacemos una recopilación de lo publicado en todo el país y en nuestro estado para ponderar, evaluar y analizar los efectos que tiene y tendrá esta actividad ilegal entre la sociedad chihuahuense, la sola publicación de este artículo, eventualmente, podría estar poniendo en riesgo mi integridad personal, lo dejo aquí sólo como constancia anticipada. Sin embargo, considero necesario que la sociedad entera, y por supuesto las autoridades correspondientes, tomen cartas en el asunto ante la gravedad y dimensiones del problema, por eso es necesario visualizar el tema mediáticamente.Resulta por demás revelador y preocupante lo ocurrido hace algunas semanas en Parral, con el asesinato del líder de Coparmex en ciudad, Uriel Ulberto Loya Deister, ya que no fueron pocas las voces que señalaron que su muerte estaba relacionada precisamente al robo de combustible o huachicoleo en esa región, y que al denunciarlo públicamente y a su interés por presentar una lucha abierta y frontal contra los huachicoleros, estos decidieron segarle la vida (El Diario/25 Sep. 2018/Salud Ochoa - Había denunciado Loya huachicoleo en el estado), y que generó una sorpresiva e inusual declaración inmediata de la FGE desestimando esa línea de investigación, aun antes de siquiera explorarla.Analicemos algunos datos que nos permitan comprender mejor todo el contexto del tema. Hace dos años, se hablaba de que Puebla encabezaba el fenómeno del huachicol en todo el país, con cerca de mil tomas clandestinas en los primeros ocho meses de 2016 de acuerdo con diversos medios poblanos.En ese mismo año, Puebla desbancó de los primeros sitios de huachicoleo a estados como Tamaulipas y Guanajuato que se habían mantenido a la cabeza del ranking en el país. Hoy, dos años después, las cosas no han cambiado mucho. Cuatro municipios de Tamaulipas, Puebla e Hidalgo sufren los embates de la pobreza… y del huachicoleo (Excélsior - 08/11/2018 - https://bit.ly/2Dtxjrx).Ha crecido tanto el problema, que ya se considera un verdadero dolor de cabeza en el tema de seguridad pública, sobre todo por las prácticas delincuenciales y mortalmente agresivas de quienes lo ejercen, según lo consignan diversas publicaciones nacionales (La guerra por el huachicol es ya con los cárteles, directo, y el Estado también la lleva perdida –Sin Embargo– 06/09/2018 - https://bit.ly/2CfQtiD).Se considera tan serio y amenazante la situación, que ha sido el propio ejército quien ha intervenido directamente en la vigilancia de los ductos de Pemex y en el enfrentamiento con los huachicoleros, a lo largo de todo el territorio nacional. Tanto, que a iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha solicitado que los legisladores modifiquen el Código Penal del país para que el robo de combustible a Pemex (huachicoleo), sea considerado un delito grave, con penalidad máxima y sin derecho a libertad condicional.Bueno, pues de eso es de lo que estamos hablando con lo ocurrido recientemente en Chihuahua. A principios de semana, la autoridad federal decomisó una pipa con combustible ilegal, o al menos sin los papeles adecuados, en Delicias y una más en Satevó, fueron decomisadas con todo y combustible, poco más de 35 mil litros en total. Ya en julio de este mismo año, en Satevó también se habían dado enfrentamientos a balazos entre huachicoleros y el ejército mexicano lo que, misteriosamente no fue reportado por la autoridad estatal.Hoy se sabe, porque ha trascendido en diversas publicaciones estatales entre ellas las publicada en El Diario, que el operativo realizado el pasado fin de semana, el viernes para ser precisos, se desencadenó a raíz de una investigación federal que encabeza la Subprocuraduría Especial de Investigación en Delitos del Crimen Organizado (SEIDO) de la PGR, y en la que están involucrados supuestos empresarios gasolineros del estado.Resulta que, a raíz de la liberación de la competencia en este rubro, que se dio como efecto de la tan criticada Reforma Energética de EPN, entraron a competir en el mercado de los combustibles nuevas empresas que, al menos en principio eso se decía, integraban fuerte inversión de corporativos extranjeros, así como sus respectivas marcas.Las empresas y propietarios involucrados son: Energética Carvel S.A. de C.V. y Combustibles Juan Pablo II S.A. de C.V. (Carvel Fuel) ambas en sociedad de Carlos Alberto Velázquez Nieto y Homar Prieto Barrera quienes a su vez son socios del Ing. Daniel Alejandro Salazar Cano, propietario de Folvaz S.A. de C.V. (Black Gold), mismas que actualmente se encuentran intervenidas y resguardadas por la autoridad federal.Pero resulta que estas empresas gasolineras, ni venden producto importado, al menos eso parece por el operativo federal, ni son marcas norteamericanas, sino empresas 100 por ciento mexicanas, en las que incluso, uno de sus socios fue empleado de Pemex, pero sí podían ofertar su producto a menor precio que el resto de los competidores sin una explicación lógica y legal. Claro, a menos que fuera combustible robado a Pemex.Y ante esto surgen varios cuestionamientos que es necesario considerar y responder, ¿cómo es que podían vender su gasolina hasta un peso más barata si no es importada y si el margen de utilidad que da Pemex es de 1.20 pesos? ¿Por qué la autoridad estatal se ha mantenido misteriosa e inexplicablemente al margen del tema del huachicoleo? ¿Quiénes son realmente estos nuevos empresarios desconocidos para todo el sector gasolinero de la capital?El pasado sábado, cuando varios periodistas fueron comisionados a darle seguimiento a la información publicada, y asistieron a la planta Carvel para “levantar” imágenes como se dice en la jerga periodística, se encontraron con la nada agradable sorpresa de que todo el acceso al lugar se encontraba fuertemente resguardado por hombres armados y mal encarados, pero no, no eran agentes de la PGR, ni militares, ni policías federales, sino halcones y guardias de seguridad privada que impidieron a toda costa, aun amenazando con sus armas a los periodistas, que estos pudieran realizar su trabajo.Algo huele muy feo en todo este tema. Pero, sobre todo, huele a mucha impunidad basada en el miedo o complicidad de las autoridades y en el uso de la violencia como método de control de competencia comercial. El hecho cierto es que el problema del huachicol está en Chihuahua, y que al menos la autoridad federal está dispuesta a ir al fondo para combatirlo y erradicarlo.A nadie le conviene una sociedad en la que prevalece la Ley de la Selva. En la que los más fuertes, los más violentos o los mejor armados imponen su voluntad violentando la ley. Ojalá que pronto sepamos todo lo que está realmente detrás de este tema, sin que le cuesta la vida a nadie más. Incluido el que esto escribe.