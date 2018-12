En el fondo rechazan dejar ir 75 mil pesos

Un clásico episodio de berrinches, pataletas y chantajes será lo que tire los planes del gobernador Javier Corral de aprobar una nueva reestructura de deuda pública por más de 48 mil millones de pesos.Misael Máynez, el diputado estrella de Encuentro Social, sacó el cobre –uno que no vieron en Morena cuando decidieron darle la candidatura del Distrito 9–, al quitar su voto a favor del refinanciamiento, que caminaba más o menos seguro con una mayoría construida por PAN y Morena.El siempre polémico Gustavo de la Rosa Hickerson optó también por retirarle el apoyo al proyecto del gobernador, quien veía avanzar la iniciativa.Públicamente, Máynez, De la Rosa y otros se dijeron molestos por los acuerdos de los que hablamos ayer en este espacio.A toro pasado nos cuentan que más que la encerrona entre Juan Carlos Loera de la Rosa, Miguel Ángel Colunga, Fernando Álvarez Monje y Eduardo Fernández, la gota que derramó el vaso fue la instrucción girada por Loera para que dejaran de hacerse locos en el Congreso local con eso de la austeridad y que tenía luz verde del presidente para apoyar la reestructura.El delegado plenipotenciario de AMLO le pidió a los legisladores de Morena y PES que aplicaran cuanto antes el recorte que a todas luces necesita el Legislativo chihuahuense, donde los diputados son de los mejores pagados del país, con acceso a bolsas de más de 75 mil pesos mensuales que pueden gastarse en lo que su representativa gana les dé.Las oficinas del recinto legislativo aparecen llenas de asesores, analistas, técnicos y sinfín de puestos ocupados en realidad por los familiares, amigos y cercanos de los legisladores y secretarios del Congreso –buena parte de la responsabilidad recae en el administrador Jorge Issa, que ha hecho tremenda comparsa con diputados de todos los partidos al permitirles engrosar la nómina–.Ambas realidades fueron tratadas por Loera con Máynez, De la Rosa y Benjamín Carrera para hacerles ver que es tiempo de meter orden al desbalague que se traen en la Torre Legislativa; la negativa a bajarse los privilegios y las ganas de formar un bloque opositor de la chiquillada que pueda negociarle de tú a tú al gobernador fueron los hilos que motivaron la rebatinga armada el jueves pasado en el pleno.Máynez trabaja por considerar el liderazgo de la chiquillada ante la intención clara de convertir a la Torre Legislativa en dominio de dos partidos: PAN-Morena.***Hoy mismo a las 10:00 horas, Loera y 10 los coordinadores regionales de Chihuahua verán la cara de su líder, Andrés Manuel López Obrador.Citados en el Campo Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, están convocados los coordinadores generales y regionales de todo el país para dar una primera revisada a los trabajos de los “súperdelegados”.Quiere ver AMLO si en los estados están avanzando las cosas como se debe y qué tal se portan sus funcionarios ya dotados de poder. También quiere evitar episodios como el vivido en Nayarit, donde evidenció al coordinador estatal, Manuel Peraza, por tener nulo avance en el censo de damnificados por el huracán “Willa”.A ver qué jaladas de oreja y palmaditas otorga el tabasqueño, que de mucha paciencia no es.***Se acabó la Operación Titán en Ciudad Juárez. El despliegue del Ejército y la Policía Federal, ordenados desde el dos de diciembre, tiene por nombre Operación Orden Presidencial, que además de ser un guiño a Andrés Manuel López Obrador, busca dejar bien claro quién llevará el control de la seguridad pública en el país.La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz recibió el cambio y además, las directrices de la nueva estrategia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. A dos semanas de su instalación ha quedado establecido que la institución que lleva la voz cantante de los operativos es la Policía Federal.La dirección de la mesa estaba originalmente a cargo de Elizabeth Guzmán, coordinadora regional del Gobierno federal en Juárez, sin embargo la falta de conocimiento de la novel funcionaria ha hecho que sea Armando Cabada el director de orquesta: da instrucciones a su policía, conduce las reuniones, da inicio y término e informa de avances y cifras originadas en el Municipio.Por casi dos semanas estuvo ausente la representación del Gobierno estatal en las mesas, se sabe; lo que acabamos de conocer es que el jueves 13 de diciembre, primer día en que acudió el fiscal Jorge Nava, llegó, sin saber qué hacer.Al arribo a la mesa, al representante del gobernador le pidieron amablemente que informara del saldo de homicidios que habían tenido lugar en la ciudad el día anterior, ejercicio que se hace todas las jornadas.No quedó mudo Nava, sino peor, les dijo a militares, federales, municipales y otros presentes que… no sabía que tenía que dar esa información.Ya en el día dos, el fiscal de la Zona Norte llegó con cifras, datos y demás. Sin embargo, nos cuentan, el ‘oso’ no termina de pasar para el conocido jefe como “fiscal fashion”.***Sorprendió por la derecha Joob Quintín Flores a los muchos panistas que ya veían a Pepe Márquez como el ungido líder del comité municipal.Mucho trabajo con lo que queda de las juventudes panistas, buenas migas con chihuahuitas de corazón blanquiazul, desgano ante los candidatos de siempre, son algunas de las explicaciones que llevaron a Quintín a ganar la contienda, donde las fuerzas corralistas jugaron por Márquez.Conscientes de que no iba a ser tan fácil seguir con el control del partido (sobre todo tras el sorprendente asesinato de Hiram Apolo Contreras), los corralistas dieron patadas por debajo de la mesa a Quintín, acusándole de trabajar con operadores del Estado de México para asegurar los votos y quedarse con el control del blanquiazul.Sea o no cierto un hecho es que de los candidatos postulados, Quintin fue de los más activos en campaña de calle, de un lado a otro por todo el estado para tener toda la fuerza posible a la hora del voto de sus correligionarios.Además de la obligada operación cicatriz que tendrá que darle a los derrotados, la vicegobernadora entre ellos, el exfuncionario de gobierno deberá probar si como ronca duerme y logrará poner en el mapa a un desdibujadísimo partido que después de las elecciones quedó en la lona.Habrá que estar atentos también a la atención que le dedique Joob a su partido, pues el puesto ganado no le generará, ni de lejos, los ingresos que percibe por los negocios que tiene en la ciudad.