Magistrados abyectos...

La resolución dictada la semana pasada en el amparo en revisión –aprobada por unanimidad– por los magistrados del segundo Tribunal Colegiado (TCC) con sede en Chihuahua (Rafael Rivera Durón, Refugio Noel Montoya Moreno y Araceli Delgado Holguín) confirma la añeja corrupción del Poder Judicial Federal.Ejemplo de vileza judicial que nos recuerda la frase lapidaria del diputado constituyente Rafael Martínez de Escobar: “Suprema Corte de Justicia, que entre nosotros es un doloroso sarcasmo, una amarga irrisión que no debemos, que no podemos a conciencia llamarle Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que a través de nuestra historia sólo ha sido una Corte de abyección y servilismo. Esto es una verdad…”.Este recurso de revisión confirma la sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en la que se consideró que el actor carecía de interés legítimo; cuya resolución se dilató (¿dolosamente?) por más de un año (14 meses); cuyo contenido es, sin duda alguna, un reflejo de la corrupción que caracteriza a la mayoría de los juzgadores federales. Acreditémoslo:El acto de autoridad reclamado es la arbitraria designación de “Lucha” Castro como Consejera de la Judicatura del TSJ. Uno de los agravios expresados por el quejoso consistía en que en los Transitorios de la reforma a la Constitución Local se establecía que el Congreso estaba obligado a adecuar –previo a la designación de los ‘Consejeros externos’ de la Judicatura– las leyes correspondientes.La redacción es la siguiente: “ARTÍCULO SEXTO.- El Congreso del Estado deberá emitir las leyes y hacer las adecuaciones necesarias del presente Decreto a más tardar 30 días siguientes a la entrada del presente Decreto”.A pesar de la pulcritud y sobriedad de la redacción de este artículo transitorio, sin pudor alguno, los magistrados del TCC sostienen que “el quejoso alega que el Congreso Local ha sido omiso en aprobar la reforma a la Ley Orgánica, mediante la cual se dé cumplimiento a lo ordenado en el artículo sexto transitorio, ya que ello constituye una omisión legislativa absoluta, pues no se ha establecido el procedimiento mediante el cual se otorgue a los ciudadanos chihuahuenses que sean abogados, la oportunidad de participar, en igualdad de condiciones, en la designación del cargo de Consejero de la Judicatura”.“Del texto de los artículos transitorios materia de análisis, no se prevé un mandato constitucional en el que se establezca de manera precisa y clara el deber de legislar en los términos planteados por el quejoso… por ende, el procedimiento de selección no podría estar dirigido a la generalidad de los abogados, sino en todo caso, solo a aquellos que reúnan los requisitos establecidos”.“Por otro lado, el sexto transitorio no contiene una obligación clara, concreta y precisa, en el sentido de que debe de legislarse para establecer en la ley orgánica un proceso de selección para la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura, pues solo establece que la designación debe ser en términos del artículo 107 constitucional y, de manera generalizada, que el Congreso deberá emitir las leyes y hacer las modificaciones necesarias; pero en manera alguna, establece la obligación concreta, clara y precisa, en los términos propuestos por el quejoso”.No conforme con tan aberrante ‘interpretación’ jurídica, el magistrado presidente –y ponente de la resolución– omitió (ahora sí, dolosamente) resolver la cuestión de incompetencia del TCC planteada por el quejoso; ya que por tratarse de una sentencia que se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo, le correspondía -exclusivamente- a la ‘Tremenda Corte’ resolver la cuestión de fondo.Por desgracia, esta es la triste realidad de la impartición de justicia en México. Por tal motivo, coincido con López Obrador respecto a la reducción del sueldo de tantos magistrados y jueces corruptos que pululan al interior del Poder Judicial Federal. ¡Hasta mil pesos al mes, se me hace mucho!

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.