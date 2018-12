Los juarenses se encuentran intrigados por la expectativa de que el Gobierno federal de AMLO en verdad cumpla las promesas que nos hiciera en campaña y los principales y más insistentes comentarios se refieren a la disminución del IVA al ocho por ciento, la rebaja del impuesto sobre la renta del 35 por ciento a la mitad, la implementación de un programa de regularización de autos chuecos y la constitución de una zona de libre comercio a lo largo de la frontera con los Estados Unidos.Si es el caso de que estas promesas se llegaran a cumplir, nuestra ciudad se convertiría en una plataforma de desarrollo económico que beneficiaría no solamente a la frontera, sino a una gran parte de la población del Estado que desde siempre ha estado ligada familiar y económicamente a nuestra ciudad. Es fácil prever que con estas reformas todos los comercios de nuestra ciudad se convertirán automáticamente en activos puntos de exportación de todo tipo de bienes y servicios al vecino país del norte como ya los son desde ahora muchos de nuestros supermercados que se están viendo muy concurridos por las amas de casa de la vecina ciudad de El Paso que están surtiendo en ellos sus despensas, atraídas simplemente por la actual paridad del dólar para con el peso. Con la sola expectativa nuestro presidente está creciendo en popularidad entre el público fronterizo lo cual es detectable en todos los mentideros políticos de nuestra comunidad.Esta profusión de actividad económica va a generar muchos ingresos por la vía de impuestos para el Gobierno federal y también para el Estado y el Municipio pues se venderán cantidades enormes de bienes y servicios a las potenciales clientelas de todo el sur de nuestro vecino país, clientes que siempre han estado ahí pero que los altísimos precios los habían ahuyentado. Va a faltar qué venderles a nuestros futuros clientes.Sube la popularidad del presidentePero de acuerdo a ciertas casas encuestadoras que operan en todo el país es increíble la popularidad que ha alcanzado el recién estrenado presidente de México con su campaña para reducir los elevadísimos estipendios que cobran muchos funcionarios públicos en las diversas tesorerías de los gobiernos de la República. Entre estos auténticos bandidos de cuello blanco destacan muchos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, jueces, magistrados, ministros y hasta algunos empleados de más bajo nivel. En nuestro estado de Chihuahua son muchos los funcionarios públicos que rebasan el tope de percepciones fijado por AMLO y eso sin contar “las búscalas” que naturalmente se encuentran adosadas a todo cargo público.Pero lo cierto es que también en los gobiernos estatales muchos gobernadores y secretarios de Estado se embolsan sus jugosísimas tajadas de los dineros del pueblo los cuales no merecen ni desquitan, pues es muy poco y deficiente el trabajo que realizan. Entre ellos podemos destacar a nuestro gobernador Javier Corral Jurado que no sabe de otra que denostar a César Duarte Jáquez, como si ese fuera el único trabajo que tiene. Una forma muy fácil de disuadir a todos estos funcionarios estatales de ajustarse al orden es decretar que ningún estado puede recibir participaciones federales si no se certifica que existe en sus nóminas una rectificación de los sueldos y percepciones de todos sus funcionarios comenzando por el gobernador. Y que en ese mismo espejo se vean todos los gobiernos municipales del país.La popularidad de AMLO ha subido como la espuma y más cuando dijo públicamente que la antigua premisa del sistema político mexicano que nos dice: “El que no transa no avanza”, ¡se acabó! y señaló que no se va a dar marcha atrás en reducir los altos cobros de estos funcionarios hasta colocarlos a todos en niveles más modestos y razonables. Pero muchos ciudadanos piensan que esta racionalización de los ingresos debe extenderse también al sistema de Pensiones Civiles del Estado Mexicano en su amplio concepto porque existen muchos personajes de nuestra vida pública que reciben pensiones de jubilación estratosféricas que lo único que hacen es despojar a los demás jubilados de su patrimonio de subsistencia futura y llevar a la quiebra a los diversos fondos de jubilación que existen.El programa debe ampliarse a las pensionesNo es justo que la secretaria de Gobernación del Gobierno federal este cobrando una pensión de más de 250 mil pesos y aparte un sueldo de otro tanto. La damita se enchaleca medio millón de pesos mensuales de dineros públicos y eso sencillamente no es correcto. Las pensiones también deben ser topadas en niveles de subsistencia decorosa de acuerdo a un recto criterio.Los sistemas de pensión o jubilación se han creado para permitir que nuestros adultos mayores, cuando devengan en insolvencia laboral por su edad u otra causa legítima, reciban una pensión para que les permita llevar una vida con cierta dignidad. Las pensiones o jubilaciones nunca se han hecho para lucrar de modo alguno ni para llevar una vida de francachelas y dispendio, tampoco para enriquecerse infinitamente. Eso conculcaría su naturaleza íntima y daría al traste con cualquier sistema de solidaridad social que pudiera estructurarse.Pero no, en México todo se encuentra patas para arriba y todos los políticos suelen abusar de todo lo que se encuentre a su alcance, desde sus primeros sueldos hasta sus pensiones. Todo esto participa de la misma naturaleza perversa y el nuevo régimen debe componerlo acorde a su promesa o bien, dejar que el país se siga desbarrancando al precipicio del fracaso más bochornoso que haya visto pueblo alguno.Algunos magistrados quedarán exentosPero también dice por ahí un viejo refrán mexicano: “Más pronto cae un hablador que un cojo” y a juzgar por las declaraciones del líder de los diputados, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las cosas van a seguir igual que como estaban y muchos de los ministros y funcionarios seguirán cobrando su fantásticos sueldos y prestaciones porque a Andrés Manuel López Obrador “ya se le cansó el ganso” y no quiere seguir sosteniéndoles la parada de impedir que roben con cuello alabastrino al pueblo de México. La Cuarta Transformación no está dando para más o no quiere seguir confrontado con la Suprema Corte, sólo para satisfacer sus caprichos y su sed de venganza contra algunos políticos que se la deben desde atrás tiempo.Desaparece el Seguro PopularOtra cosa que ha causado cierto desconcierto es el anuncio de desaparición del llamado Seguro Popular para ser substituido por un sistema federalizado de la atención médica. Parece que lo que impulsa al gobierno a desaparecer el Seguro Popular es el hecho de que se dieron cuenta que muchos gobiernos estatales desviaron una gran cantidad de fondos del Seguro Popular para otros fines muy ajenos a su destino natural provocando desabasto medicinal y de equipo.Me da la impresión de que son muchos frentes los que se están abriendo en el nuevo Gobierno y que eso de combatir la corrupción no va a estar nada fácil por lo difundido que se encuentra ese cáncer en el cuerpo social. Por lo pronto ya son ocho los gobernadores que se comprometieron a apoyar ese nuevo sistema de seguridad social federalizado que se va a instituir en toda la República pero nadie sabe cómo funcionará y eso siembra una gran inquietud, aunque lo que se dice que el Seguro Popular ni era popular ni era seguro, así es que con su desaparición se pierde muy poco. En Ciudad Juárez muchos sistemas de atención a la salud funcionaban bajo este esquema y existe instalada una infraestructura muy grande que tiene como base el enorme Hospital de la Mujer del paseo Triunfo de la República. Desmantelar todo va a estar en chino.Rebosante el espíritu navideñoPor otra parte aprovechando las fechas navideñas los gobiernos municipal del señor Armando Cabada y estatal del señor Javier Corral se han dedicado a organizar numerosos eventos para ganarse la buena voluntad de las masas populares y en mucho lo están logrando. Las instalaciones del DIF Municipal y del Parque Central están pletóricas de eventos que atraen el interés de la gente, especialmente de los niños. ‘El Cascanueces’, La Fábrica de Chocolate, El Paseo Navideño, el Biblioavión y otros eventos son actividades recreativas que atraen al gran público con la ventaja de que son gratuitos y mucho sirven a las familias ahora que la mayoría de sus hijos han salido de vacaciones. De igual manera diferentes segmentos de la comunidad se están organizando para recaudar y repartir juguetes a los niños de las familias más pobres de la comunidad lo cual siempre ha sido muy apreciado por los padres de familia.Tal parece que el espíritu navideño ha inundado a todos los estratos de nuestra comunidad y a todos los niveles de gobierno y todos se aprestan a realizar actividades para que nadie pase frío en este invierno y todos tengan un regalo o una buena cena en estas fechas decembrinas que son de gran tradición para todas las familias mexicanas.