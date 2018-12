Negociar en lo oscurito va contra las órdenes del jefe

La presencia de Juan Carlos Loera en una oficina del Congreso del Estado para negociar las cuentas públicas y la reestructuración de la deuda significa que la función del coordinador de Programas Federales en Chihuahua va más allá de la simple atención a dichas responsabilidades. Hay pisadas grandes y frescas de inocultable operación político-electoral.Es una mezcla de protagonismo inexperto, podríamos pensar, o inmaduro como nos han dicho, a la orden y protección de su amigo el gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, pero con severas repercusiones sociales.Posiblemente esta intención de Loera de la Rosa sea más en el afán de construir proyecto al 2021, como ya hemos anticipado en este espacio, en un doble sentido de actuación, con el permiso y autorización de su jefe político, el presidente López Obrador.Es indudable que se acomoda su puesto como cabeza del Gobierno federal a construir un perfil adecuado con fines electorales.Y esto sin duda le agrada, y aporta mucho poder de cabildeo y decisión, por encima de otros actores de su mismo partido e incluso otros funcionarios públicos, como los señores y señoras legisladoras, que fueron pasados por alto en este affaire exhibido el jueves muy tempranito en la llamada Torre Legislativa.Habla ese hecho de un afán y ejercicio de la política más allá de la Cuarta Transformación, cuya divisa ha sido la honestidad, entendida no sólo como “no robar”, sino una nueva ética del quehacer público.***Enfundado en un gabán jorongo con la leyenda “Tata Andrez”, el hoy presidente de México, entonces candidato, rechazó contundente negociar en lo oscuro con Enrique Peña Nieto.“Yo no hago pactos en lo oscurito, yo siempre planteo mis cosas de manera abierta, en las plazas públicas”, narran las crónicas periodísticas, que habría dicho en aquel 8 de junio del año que corre. Estaba en Uruapan, Michoacán, flanqueado por José Manuel Mireles, el exlíder de autodefensas.A cientos de kilómetros de distancia, y unos meses después, su coordinador regional de programas federales se sienta “en lo oscurito” a negociar cuentas públicas y reestructuras millonarias para favorecer a los intereses del PAN, específicamente los del gobernador Corral.Juan Carlos Loera, un ingeniero electromecánico, sin experiencia política ni administrativa previa, no acudió solo a esa encerrona. Estuvo acompañado por el líder de la fracción parlamentaria de Morena, Miguel Ángel Colunga, su similar del PAN, Fernando Álvarez Monje y el operador financiero de Palacio, Eduardo Fernández, el subsecretario de Hacienda.Del contenido de la reunión poco se sabe. Llegaron juntos Juan Carlos y Miguel a dicha oficina, y permanecieron bastante tiempo. Mala jugada frente a la cara de los propios diputados ignorantes por algunos momentos sobre los objetivos del encuentro.Es ingenuo pensar en una simple reunión hay un contexto álgido y acalorado. Y no es para menos.Se trata de patear la deuda del Estado, los 48 mil millones –y contando día con día- hasta por allá del 2040, en busca desesperada de abonos chiquitos, aunque los intereses y demás gastos inherentes se vayan a los cielos.Las corridas financieras están guardadas celosamente en un cajón. No conocemos el costo total, pero por las vísperas, se antoja un gran negocio, como ya hemos anticipado en esta columna.Los legisladores apenas están conociendo el proyecto de reestructura pero los tenedores de los títulos bursátiles como los propietarios de los créditos bancarios ya están echando cuentas sobre el monto de su recuperación a 15 ó 20 años con sus tasas bien ajustaditas a las fechas futuras correspondientes. De regalo ni un peso, como aseguran en Palacio.Pero no es el único tema. El otro también desmenuzado en esa encerrona tiene gran relevancia para la vida pública del Estado. Se trata nada menos que de las decenas de observaciones a la cuenta pública estatal.Todo ello se dio en medio en un escándalo que provocó una rebelión en las filas morenistas y provocó un berrinche del bloque opositor de la chiquillada partidista.La falta de entrenamiento en esos ruedos del coordinador de Programas Federales fue evidente. Hasta un privado del cercano Hotel San Francisco pudo ser usado para no exhibirse y ser exhibido.Ya para el día siguiente que fue la cena del gobernador con alcaldes ni ganas tuvo Loera de apersonarse. Tampoco estaría su compañero edil de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez. Ahí pidió el mandatario estatal a los alcaldes conseguirle votos de los diputados para la reestructuración.Hubo un boletín posterior firmado por la propia Coordinación de Programas Federales para intentar aclarar la presencia del funcionario en el Congreso pero sólo sirvió de cereza del pastel. “(Esta oficina) de ninguna manera busca interferir y en la opinión y/o las decisiones de los poderes autónomos del estado...”. No, pero sí. Los diputados Misael Máynez y “Pichú” de la Rosa desnudaron la verdad que en el boletín no aparece.***Las reuniones entre políticos son normales. El problema, insistimos, es el contexto.La reestructuración de los pasivos estatales por miles de millones de pesos es una decisión de gran trascendencia, que no puede quedar en un simple apretón de manos, sino que debe pasar por un estudio serio de carácter financiero y no quedarse en buenas intenciones y parabienes.Máxime cuando la reestructura anterior, aún calientita, sólo significó un eslabón más a la cadena de errores financieros de la actual administración estatal, que ha puesto su veladora en apoyos extraordinarios del orden federal, mientras sigue con su mismo tren de gasto y dispendio. El secretario de Hacienda estatal es una señora o señor de casa con peligrosa tarjeta de crédito.Trasladar la deuda años más adelante sólo es incrementar el costo financiero, ganar tiempo y respiro de manera egoísta en el actual sexenio. Que las generaciones futuras se arreglen como puedan.El asunto de la cuenta pública va por el mismo estilo. Se quiso borrar de golpe y porrazo, por ejemplo, la existencia de un sobreejercicio de más de dos mil millones de pesos, que no puede quedar impune en la cuenta pública 2017.Lo mismo ocurre con los 100 mil ejemplares impresos de Cambio 16, transacción realizada mediante el cómodo y criticado mecanismo de la adjudicación directa y fraccionada, que vemos en otros rubros, para dar vuelta a la ley en materia de compras.Están también los millonarios recursos entregados de manera discrecional a organizaciones de la sociedad civil, en el amparo de la oscuridad total.De ese tamaño era la trascendencia de la decisión oscura de bajar las observaciones, propósito que no se logró por la evidenciada en tribuna y la reacción de diputados morenistas que se negaron a cumplir la orden.Este es el entorno del encuentro en la torre.***Javier Corral aparenta que ni se despeina con estos sucesos. Desde su posición presiona y opera con su nuevo amigo sin importarle la exhibida.Busca en su interior y de manera desesperada aquellos añejos días en que su decisión era orden para el Poder Legislativo, con una cómoda mayoría.Fueron los dos primeros años de su administración de ninguneo denigrante incluso a su propio partido y grupo parlamentario.Puso y quitó a quien quiso no sólo en el liderazgo de la fracción parlamentaria blanquiazul, sino incluso de los organismos autónomos, entre ellos el de fiscalización, al cual trajo como trapeador de un lado a otro.Con esa fuerza inicial se fue grande en el ejercicio político. Hasta destituyó al titular del Poder Judicial y creó un Consejo de la Judicatura de puros compas. No había quien se le opusiera.Hoy Morena está perdiendo esa oportunidad. No del estridentismo o la crítica sin sustento. No del oponerse por oponerse, sino de ser una auténtica fuerza que equilibre el poder exacerbado del señor gobernador y permita mejor calidad de vida a los chihuahuenses en sus poblaciones.Se pensó que con ocho legisladores más aquellos pertenecientes a la Cuarta Transformación como partidos coaligados habría un espacio para dicho contrapeso. La expectativa chocó con la realidad.La negociación en las tinieblas anticipa un arreglo cómodo. Con Morena en la buchaca, el PAN no necesita a la chiquillada política y sus caras apetencias.Ese es el trasfondo del encuentro y su repercusión en el San Quintín legislativo.Está en juego la construcción de un Poder Legislativo sólido, alejado de la simple lógica electoral y “el sálvese quien pueda” corralista en los estertores de su administración.