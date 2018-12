Hablemos de ‘mugrosos’ y de ‘sangre azul’

El asesinato del policía municipal Arturo León Trejo ha venido a confirmar el sentido de unidad y pertenencia que desde hace unos ocho años empezó a generar entre los miembros de esa corporación el capitán militar Julián Leyzaola.Ahora los policías municipales pueden dirigirse a los delincuentes mirándolos hacia abajo y llamándolos ‘mugrosos’. Traen buenos vehículos, buenos uniformes, reciben buenos sueldos, sus prestaciones han mejorado día con día, y sobre todo, cargan potentes y buenas armas.Ahora los elementos municipales se llaman así mismos “hermanos de sangre azul... Un nuevo hermano pasa a formar parte de las filas del paraíso, en donde ahora le será nombrado su servicio por parte del creador, quien seguramente cuidará y protegerá de quienes continuamos aquí”, escribió ayer muy temprano en su red social el jefe de la corporación, Ricardo Realivazquez.“Hoy no tengo color, mi familia está de luto. SSPM”, colocó a un lado con la figura de un policía rezando.Hace menos de 10 años era muy distinto el ambiente. Patrullas destartaladas, armas malas y sin balas, uniformes acabados por el sol y por el uso. Los agentes eran sorprendidos frecuentemente robando la gasolina de sus propias unidades por los sueldos de miseria que recibían. Pertenecían a unas y otras pandillas, sus jefes a unos y otros cárteles....Fueron desastrosas las consecuencias para ellos y para sus jefes al iniciar aquella oscura etapa cuando Ciudad Juárez alcanzó el rango de la ciudad más violenta del mundo. Policías municipales y estatales fueron los primeros en ser exterminados.Las nuevas autoridades municipales dejaron para otro tiempo y otros actores los celos y las envidias. Ahora pueden llamar mugrosos a delincuentes como los que acabaron con la vida de León Trejo mientras desarrollaba su trabajo encubierto de un Oxxo. “A traición, como siempre los mugrosos”, escribió Realivazquez.Buscan sin duda los policías hacer su trabajo y hacerlo bien en sus nuevas condiciones. Muy bien; falta ahora que otros niveles de gobierno hagan lo propio. No deben existir ‘mugrosos’, la inmensa mayoría de estos ha carecido de la oportunidad que los propios policías han logrado con entornos sociales y familiares al menos básicos para impedir ser llevados a las pandillas, las drogas... la delincuencia.***Debe ser atractivo el billetón o privilegios extra que se lleva Miguel Ángel Casanova Toscano para negarse a opinar sobre el severo conflicto que sufre el Poder Judicial Federal con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Casanova es el dirigente en Juárez de la sección 19 del sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Era conocido por firme, hablantín y efectivamente defensor de los trabajadores de su gremio en esta frontera. Ha dirigido algunas movilizaciones y protestas.Hoy callaron los mariachis de Casanova a pesar de la fuerte denuncia lanzada por la secretaria general de ese mismo sindicato en Chihuahua, María de los Ángeles Heredia Balderrama.Puso ella el dedo en la llaga sobre problemas mayores que sufre la comunidad del Poder Judicial Federal en el estado y en el país que ni siquiera se constriñen a los descomunales salarios denunciados por Andrés Manuel López Obrador sino al nepotismo y al acoso laboral.Señala Heredia que son impresionantes los casos en que altos funcionarios administrativos del Poder Judicial presionan y acosan a empleados de rangos inferiores para que renuncien y dejen sus espacios que luego son ocupados por familiares de jueces, magistrados y de otros niveles jerárquicos.Para el líder del sindicato en Juárez son temas sin duda comprometedores que ponen en riesgo sus propios privilegios. El silencio se le revertirá cuando las mayorías agraviadas lo rebasen y se decidan por auténticos representantes de los intereses de su organización sindical.***Por si había alguna duda, ayer Andrés Manuel López Obrador quiso dejar de nuevo clara su distancia con el sistema nacional de transparencia, particularmente con el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).Para un asunto delicado como la compra de medicamentos en el sistema nacional de salud recurrirá a la “oficina de transparencia” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Al organismo nacional en la materia ni lo mencionó. Ha dicho en la víspera que su falta de supervisión y desempeño profesional fortaleció la corrupción en la República.Ha cuestionado también con severidad los altos sueldos de sus comisionados tanto los correspondientes al INAI como a los de varias entidades del país, particularmente los de la Ciudad de México y el Estado de México, con más de 150 mil pesos mensuales.López Obrador insistió durante su conferencia matutina de prensa sobre la corrupción gigantesca que afectó durante los últimos años al sistema nacional de salud con adquisiciones aproximadas a los 90 mil millones de pesos. Hasta políticos vendían medicinas, dijo refiriéndose acaso al principal de ellos con operaciones prácticamente en todos los estados del país, Emilio Gamboa Patrón.Es tan grande el peligro que corre el manejo de esos recursos que ha dispuesto el presidente sean vigilados por la ONU, no por el INAI ni nadie en México.***Todo listo en casa de los panistas para elegir a quien será su nuevo líder municipal. La elección será mañana en las instalaciones del PAN.Lo más prudente hubiera sido cancelar la elección por el asesinato violento de Hiram, pero ni eso los sensibilizó y menos al que con el apoyo de Lety Corral se perfila como el nuevo dirigente, Pepe Márquez, quien tuvo un desayuno con militantes panistas mientras Hiram estaba tendido.Pepe Márquez es un panista de cuño antiguo y aferrado a sus proyectos, y más ahora que cuenta con el apoyo de Palacio de Gobierno, pues nos cuentan que a los militantes panistas les ha empezado a llegar un mensaje de texto pidiendo el voto para Pepe por parte de Lety Corral.En fin, este domingo saldrá humo blanco y los panistas elegirán entre Pepe Márquez, Ricardo Aceves, Joob Quintín, Francisco Bonilla, Manuel Quiñonez y Sergio Avalos.***Anoche debió cenar Javier Corral Jurado en Palacio de Gobierno con los 67 presidentes municipales del estado. Entendemos que todos fueron invitados pero igual nos podemos equivocar porque información oficial no hubo. Ya indagaremos este sábado los detalles.Mientras tanto nos aseguran que el gobernador quiso terminar el año en santa paz con los alcaldes de la entidad, incluidos los de Cuauhtémoc, Juárez, Chihuahua y de otros municipios con los que ha sido tensas las relaciones.

