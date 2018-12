Necio aeropuerto

Ciudad de México.- La cancelación del aeropuerto de Texcoco no es suficiente para descarrilar la economía nacional. El NAIM es una obra de 13 mil millones de dólares, mientras que el Producto Interno Bruto en este 2018 será de un billón 213 mil millones de dólares (FMI).Desde un principio, sin embargo, la decisión sobre el aeropuerto ha sido vista como un indicador de la manera en que el nuevo gobierno toma sus decisiones. A los inversionistas les preocupa un gobernante que aplique medidas irracionales y costosas. Por eso el "error de octubre", la cancelación del aeropuerto, provocó una caída en la Bolsa Mexicana y una depreciación del peso frente al dólar, sin que hasta el momento haya una recuperación.Hay buenas razones para pensar que la cancelación resultará más costosa que concluir la obra. Del proyecto se ha construido más de un 30 por ciento, pero además ya está financiado el 70 por ciento. Nada más los bonos MexCAT, que está tratando de recomprar en parte el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, representan 6 mil millones de dólares y tienen penalizaciones que podrían elevar y quizá duplicar el costo de retirarlos. Por eso la urgencia de llegar a un acuerdo con los tenedores. ​Estos 6 mil millones de dólares de bonos son sólo una parte del dinero ya comprometido. La Fibra E ha levantado mil 600 millones de dólares. Una cancelación obligaría también a un pago adelantado y a una penalización. Muchos fondos de inversión y de pensiones han comprado esta Fibra. Por otra parte, Banobras ha hecho un préstamo por mil millones de dólares, contra la garantía del derecho de uso de aeropuerto o TUA. El préstamo habría que pagarlo tras la cancelación. La aportación directa del gobierno al aeropuerto, de mil 250 millones de dólares, simplemente se perdería. ​Se necesitan 3 mil 450 millones de dólares para concluir el financiamiento. El monto lo puede aportar el gobierno o inversionistas privados. También es posible colocar en los mercados nuevos bonos de deuda pública o privada. La razón es que el proyecto será rentable y muchos fondos necesitan proyectos de largo plazo para invertir. ​Es difícil estimar cuál será el costo total de la simple cancelación de instrumentos financieros. Mucho dependerá de los acuerdos que el nuevo gobierno logre con los acreedores. Podríamos estar hablando, sin embargo, de pagos adelantados y penalizaciones por más de los 13 mil 300 millones de dólares que costaría todo el aeropuerto. Pero esto es antes de poner la primera piedra en Santa Lucía. A lo financiero hay que sumar el costo de tirar a la basura alrededor de 3 mil 500 millones de dólares de estructura ya construida, y quizá mil o dos mil millones adicionales para derrumbar lo edificado y retirar el cascajo. Estos montos no son recuperables.Los mexicanos pagaremos más, mucho más, por cancelar el aeropuerto de Texcoco que por terminarlo, sólo que al final no tendremos un centro de conexiones internacionales, sino dos aeropuertos sin conectividad y quizá sin certificación para vuelos internacionales. Tal vez por eso el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo este 12 de diciembre en una entrevista improvisada: "Los inversionistas, con toda razón, pueden pensar, todavía no sabemos si va a seguir el de Texcoco o el de Santa Lucía".¿Todavía no? ¿Aún se le mueve la patita al aeropuerto de Texcoco? Es una buena pregunta para un ganso necio que está buscando dónde aterrizar.En la contrarreforma educativa se elimina el párrafo constitucional que otorga autonomía a las universidades. ¿Error o medida para concentrar en el Ejecutivo federal las decisiones de educación superior? No sabemos, pero en las universidades hay preocupación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.