¡Fuera federales!

Tal frase pudiera sintetizar muy bien lo planteado por el alcalde de Madera, Jaime Torres, al comisario Raúl Ávila Ibarra, coordinador estatal de la Policía Federal en la entidad: el retiro inmediato de los elementos ahí destacamentados.La propuesta es radical, le dice que ni siquiera la rotación de elementos es solución, pues lo mismo ha ocurrido anteriormente, “además de generar gasto innecesario”.Es terrible, acusa a los polifederales de estar coludidos con la agrupación criminal conocida como “La Línea” y da, además de las versiones que los habitantes le han hecho llegar, el relato de un hecho, que fue noticia nacional:Relata que 12 de noviembre integrantes del grupo criminal –“identificados porque lo decían de viva voz”– tendieron una emboscada a los policías municipales, afortunadamente sin víctimas fatales.Cuando los municipales huían se encontraron agentes federales que, en vez de auxiliarlos simplemente ingresaron a la base para resguardarse y no enfrentar a los criminales.“Es toda la impresión del conocimiento previo por parte de los agentes federales del evento. Haré especial enfoque en que los agentes emboscados, son gente honesta y trabajadora, en alguno de los casos con más de 20 años de servicio además de haber acreditado todos y cada uno de los exámenes de control de confianza a los cuales están ubicados todos los agentes de seguridad pública por lo cual descarto su cooperación o participación en el crimen organizado”, asevera en el documento.Las acusaciones son contundentes, además de la anterior. Los acusa de efectuar robos en diferentes casas habitación, “carentes de orden de cateo… Se han presentado delitos como extorsiones, asaltos y robos a mano armada frecuentes desde el momento del arribo de los agentes al municipio siendo de delitos que se acrecentaron en 80 por ciento en este lapso”.Afirma que los habitantes han observado a “conocidos criminales pertenecientes al grupo delictivo denominado ‘La Línea’ en vehículos oficiales y acompañados por agentes a su cargo”.“Dada esta situación, hago una solicitud enérgica a nombre de todos los habitantes del Municipio que represento y haciendo uso de las facultades que mi cargo otorga, SEA RETIRADO DE FORMA INMEDIATA Y PERMANENTE este destacamento. Siendo un problema grave de seguridad, estamos dispuestos a tomar las acciones que sean necesarias del marco legal para que esto se lleve a cabo”, establece el alcalde Torres, en una inusitada denuncia –además de la petición concreta–, merecedora de la mayor atención, no sólo de la sociedad, que la tiene, sino de las autoridades estatales y federales, por los riesgos asumidos tan valientemente por el munícipe maderense.La acusación es por demás grave, e ilustrativa de la degradación de las instituciones encargadas de la seguridad pública.El edil avala a los municipales, víctimas de un atentado cometido por los criminales, protegidos por la Policía Federal, que, además, según la versión del alcalde, son responsables de la comisión de numerosos hechos delictivos y propiciadores –los agentes federales– de la elevación de los índices delictivos en el municipio.El relato es increíblemente semejante a lo ocurrido en Juárez una década atrás. La llegada de los contingentes federales catapultó los delitos y el ambiente de inseguridad en el antiguo Paso del Norte, lo que era prueba fehaciente del grado de infiltración y descomposición del plantel federal.Casos como los anteriores han servido para justificar las primeras medidas adoptadas por el gobierno de López Obrador –la creación de las Mesas de Coordinación por la Paz y en particular la incorporación de las policías Militar y Naval a las tareas de seguridad pública– a las cuales no se había sumado el gobierno de Chihuahua, luego de clamar mediáticamente, durante meses, por la presencia de las fuerzas federales en el combate al crimen en la entidad.Los resultados de estos pocos días, en los que las autoridades se reúnen a diario para evaluar la seguridad pública y diseñar algunas acciones para mejorarla, demuestran que un factor fundamental para lograrlo es la voluntad política y esa se demuestra en hechos concretos, no con discursos ni poses mediáticas.No hacerlo así se traduce, y no es una frase, en muertos, heridos y daños al patrimonio de ciudadanos y Gobierno.

