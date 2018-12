Embonar el chile para alcanzar un cargo

No es la mejor manera de alcanzar un honroso cargo público a empujones, patadas e insultos, e incluso forzando a la propia ley para acomodarla según la necesidad del momento. Desafortunadamente en política los casos menudean. Aquí y en China.Andrés Manuel López Obrador denostó por décadas a sus opositores partidarios de varios regímenes federales tanto priistas como panistas. Hoy es un feliz presidente de la República montado sobre los esqueletos de los rudos combatientes en la trinchera enemiga gracias a su persistencia y a que en mucho le asistía la razón en sus críticas posiciones compartidas por el grueso de los mexicanos.AMLO se convirtió ayer en un ídem de sus antecesores, en una copia al carbón de Fox, de Calderón, de Peña. Impuso en el Senado de la República una modificación constitucional para que Francisco Ignacio “Paco Taibo II” pueda ser legalmente director del Fondo de la Cultura Económica (FCE). Un hueso en la nómina pública.Con 66 senadores de Morena y sus aliados pasaron por la humanidad de 44 senadores de oposición para aprobar lo que se ha dado en llamar la “Ley Taibo”, que permite a no nacidos en México dirigir una empresa pública como es el caso del FCE.Paco fue un intelectual respetado y reconocido de izquierda, amigazo de AMLO, hasta que soltó su cobre con aquel “se las metimos doblada” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... Gracias por participar, debieron decir sus propios impulsores, pero no, le siguieron adelante con la misma desvergüenza de quienes antes hacían mayoría.La sesión legislativa que abrió paso a Taibo para convertirse en funcionario público “de la cultura mexicana” fue rematada por otra frase del más folclórico e impune de los senadores de Morena, Félix Salgado Macedonio. Refriteó justo a Peña Nieto para decir a respetables legisladores y respetables legisladoras que participaron en el debate respectivo: “¡Ningún chile les embona!”. Tráganos tierra; cara hasta el suelo de la pena ajena.Así Taibo se encamina a vivir del presupuesto público, menospreciando el respeto y el buen gusto que particularmente ese cargo requiere. Falta sólo que la Cámara de Diputados confirme la votación llevada a cabo en el Senado y listo.Esperemos el espectáculo que darán los gemelos priistas-panistas de la Cuarta Transformación...***Leticia Ortega Máynez, la síndica en el municipio de Juárez, ha estado bastante concentrada en un curso académico sobre género que está tomando en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Cuando la hoy funcionaria pública electa por Morena fue descubierta en los salones de la máxima casa de estudios, creyó todo mundo que el estudio sería en transparencia, finanzas y programas sociales, temas ad hoc para su responsabilidad.Particularmente los morenos que participaron en la campaña electoral albergan esperanzas de que su correligionaria desempeñe un gran papel como fiscalizadora de la administración municipal independiente. De ahí que hayan creído esos serían los temas de la intensa academia universitaria. Posiblemente fueron en parte, pero ya lo comprobaremos a la hora de su desempeño en el desafiante ruedo de las sesiones públicas.***Dicen que a la lana con más ganas, y los 33 diputados locales se alistan para recibir este 15 de diciembre su bono anual de productividad… así, tal como se escucha: productividad.La partida no es nueva, y si se consideran los altos salarios que reciben mensualmente se podría decir que el citado bono es casi insignificante pues se trata de mil 700 pesos por cabeza, pero representa un gasto total de 56 mil 100 pesos de recursos públicos, es decir, dinero de los chihuahuenses.¿Y cuál es la productividad? La existencia de esa partida se justifica en el sector privado –y créalo, cada vez son menos las empresas que lo otorgan a sus trabajadores–, pero en el sector público resulta sin duda un insulto.¿Bajo qué parámetros el Poder Legislativo establece que los legisladores, en sus escasos tres meses en funciones, han sido productivos? La respuesta no existe porque tampoco existen indicadores de medición, simplemente se paga y punto.Los actuales representantes populares podrán decir que no hay forma de rechazar ese “bonito” puesto que ya se encuentra establecido en el Presupuesto de Egresos del presente año, y así es… pero hasta el día de hoy de cara a la aprobación del gasto para el 2019, ninguno de ellos ha levantado la mano para decir “este dedo es mío” y proponer su desaparición.De hecho seguramente nadie lo hará, y si desaparece será sólo en nombre pues con seguridad integrarán los mil 700 pesos a alguna otra partida, como ya lo hicieron en el caso de los más de 4 mil pesos mensuales por concepto de apoyo a pago de telefonía celular y que hoy en día se encuentran escondidos bajo una etiqueta con la pomposa denominación de “subvenciones”.Ahora, ¿mil 700 pesos es realmente poco?, tal vez lo sea para diputado que gana más de 80 mil pesos mensuales (sólo en dieta y compensación, y sin tomar en cuenta otros cinco o seis arrimadijos), pero para un trabajador que vive con el salario mínimo por supuesto no lo es.La cantidad del inmerecido “bono de productividad” alcanza también lo que reciben muchos pensionados del IMSS cada mes, y supera lo que se entrega por bimestre a los adultos registrados en el programa de 70 y más… pero eso poco importa a los diputados, para ellos ahora lo trascendente es abrir la cartera y que caigan esos pesitos, que para los chicles les servirán.***La infamia contra el sentido común ha muerto. Se alargó por dos años el masoquismo del gobernador, Javier Corral Jurado, al sostener a Jesús Antonio Pinedo Cornejo en la Coordinación de Comunicación Social. Hace días hemos venido diciendo que la batuta en el área ha sido tomada por Marijose Valles Medina. Por ella o por quien quede al frente los funcionarios de todo Palacio hicieron fiesta. No soportaban ya el desdén, faltas de respeto y abierta y descarada corrupción de Pinedo.Ha terminado esa historia en el gabinete que nunca debió empezar.