Las reacciones ante las recientes muertes violentas en Ciudad Juárez me hacen pensar en la factura social de la inseguridad. Tristemente, al parecer en esto la delincuencia organizada tiene un punto a su favor.No es nada más debido a las rachas de homicidios a mano armada que desde hace tiempo se registran aquí de manera recurrente. Las estadísticas hablan por sí mismas, según informó El Diario: en el 2018 en el estado de Chihuahua han sido asesinados siete políticos; en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos celebrado el 10 de diciembre, activistas locales señalaron que en la región van al alza las agresiones contra las mujeres defensoras; en México, tan sólo durante el proceso de transición, asciende a 40 la cifra de políticos asesinados; hasta septiembre, éramos la ciudad con mayor número de feminicidios a nivel nacional; y de viernes a domingo en Ciudad Juárez se registraron por lo menos tres homicidios con arma de fuego en circunstancias diversas.Vivir en un entorno así obliga a replantear las estrategias de seguridad, tanto de manera pública como a nivel personal. ¿Cómo se adapta una población a un estado de zozobra prolongada? Psicológicamente, las respuestas pueden variar: aislamiento, minimización del problema, apatía, ansiedad, desensibilización, identificación con el agresor, acción. Todas representan un intento por satisfacer las necesidades humanas básicas de seguridad y control.En ocasiones basta escuchar una plática de niños de primaria —o leer un chat— para darnos cuenta del grado al cual se ha normalizado la agresividad. Pero los homicidios en la vía pública o en estacionamientos de centros comerciales como los ocurridos en los últimos días tienen el potencial de hacernos especialmente vulnerables debido a su cercanía con lugares que todos frecuentamos alguna vez. Ya no se trata de “ajustes de cuentas” en sitios remotos, de asaltos en calles solitarias o pleitos entre pandillas. Son crímenes aparentemente cometidos a la vista de todos, con el consecuente peligro para cualquier persona que se halle cerca.¿Se puede volver salir a la calle en tales condiciones? Retomemos los mecanismos de defensa. Ante la imposibilidad de desentendernos de los sitios cada vez más cercanos donde se ha asesinado gente, una forma de “protegernos” del peligro radica en distanciarnos sicológicamente de la víctima. Entonces racionalizamos algo como “por algo lo (o la) mataron”. Al deducir casi que merecía una muerte violenta, nosotros nos sentimos libres de peligro.Es una tragedia adicional en los homicidios con arma de fuego: acaban con la vida y la reputación de seres humanos. Es increíble el número de defectos, de teorías conspiratorias, surgidas cuando se asesina a una persona. Si es que es identificada o se busca su semblanza, porque otra manera de morir dos veces es quedar como mera estadística asociada con la delincuencia sin darse a conocer siquiera su ocupación, su familia, sus sueños. Es cuando se ignora su calidad de ser humano.Lo anterior en parte se debe al proceso de criminalización del lenguaje periodístico. Los delitos violentos se han vuelto tan cotidianos que llega a darse por sentado que son por rencillas del crimen organizado. Se trata de “ejecuciones”, aunque eso no esté determinado con certeza. Y de repente leemos sobre personas “acribilladas” de un disparo a pesar de que, por definición, acribillar implique un número considerable de balas.“Esa gente no falla”, opinan algunos. “Si lo mataron así, iban por él”.Yo desconozco el grado de efectividad de los sicarios. Sé, en cambio, que son seres humanos vulnerables a equivocarse.Pero creerlos infalibles es otro pensamiento mágico con el cual nos sentimos seguros. Porque eso nunca me pasaría a mí, ¿verdad?Yo no conocí a Hiram Contreras, el panista asesinado hace unos días cuando circulaba en un automóvil prestado. Ignoro si tuviera rivales o enemigos dispuestos a quitarle la vida. No sé si en el entorno político local se esté llegando al grado de ordenar homicidios.Pero sí trabajé con Linda Bejarano, aquella periodista acribillada en los años 80 cuando viajaba por la Triunfo de la República con su suegra y su esposo, el periodista Manuel Gómez, en el automóvil de él. Desde entonces creo que las confusiones son posibles.

