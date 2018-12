Todos atentos a la nueva estrella de Palacio

Es indiscutiblemente trepidante la controversia sobre el futuro campeón del fut mexicano. ¿América o Cruz Azul? Las masas aúllan de pasión en toda comunidad donde puedan lanzar insultos o porras incensurables, físicas o virtuales. El éxtasis es tan salvaje como generalizado.Palacio de Gobierno no es la excepción, más ahora con fuertes enclaves auténticamente chilangos y/o chihuahuenses achilangados expertos en biografías y estadísticas de ambos equipos. Es de ellos y nadie más el olimpo: números, colores y mitos.Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Al mismo tiempo que intercambian elogios, dicterios y apuestas, también permanecen con atención felina a varios eventos domésticos que deberán registrarse estos días y que pudieran cambiar sustancialmente el rumbo en imagen y relación con los medios informativos de todos los huéspedes de Palacio y todas sus sucursales en el estado.Quieren mucho al futbol pero también buscan preservar la propia honra como servidores públicos... y nomás de pasadita no ser alejados de su santidad la nómina pública.Todos ahí siguen de cerca los movimientos abiertos de Marijose Valles Medina en la Coordinación de Comunicación Social. Es quien de facto ha tomado la batuta en esa delicada área responsable de mantener en los cuernos de la luna el buen nombre, apellidos y honra de todos los señores funcionarios estatales, máxime de su jefe el gobernador Corral. Si ahora no es así, si es al contrario, es que algo puede estar fallando tremendamente.Marijose ha sido la encargada de preparar los buñuelos, los ponches y los regalos para los colegas periodistas convocados a la posada navideña que habrá en Palacio este miércoles. No falten los invitados; sobrará morbo aparte de los regalos. ¡Es a las ocho de la noche!Paralelamente Valles Medina recibió la delicada misión de coordinar un brindis también navideño, pero especial, que tendrá el gobernador Corral con todos los miembros de su gabinete este jueves.A todos intrigan esas atenciones del mandatario con su nuevecita funcionaria en Comunicación Social, al grado que desde la garganta hasta el estómago y más allá gritan en favor de ella tan entusiastamente como lo hacen por el equipo futbolístico de sus insomnios, de sus pesadillas. Ya no quieren ser vistos como los malos de la película por los medios informativos. Es injusto, dicen, al tiempo que meten el hombro por ella, por Marijose.***De nuevo el independiente alcalde, Armando Cabada, debió tocar punto en la Ciudad de México para entrevistarse con diputados federales que muchísimo tienen qué ver en el ajuste, discusión y aprobación del Presupuesto 2019.Sabe el presidente municipal que si no abre las puertas del centro seguirá Juárez teniendo el mismo trato discriminatorio de toda la vida. Ya aprobó el Cabildo fronterizo casi cuatro mil 800 millones de pesos de presupuesto para el año entrante, pero las partidas federales pueden alcanzar si no una cifra igual sí al menos la mitad o hasta dos terceras partes si su autoridad municipal hace adecuadamente su chamba de gestión.Supimos que Cabada Alvídrez estuvo ayer con el mero merongo de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, el moreno Mario Delgado; también con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar; con la secretaria de la Comisión de Hacienda, Paola Tenorio y remató con su cuate del alma, el líder de la diputación priista, René Juárez Cisneros, “El Negro”.A todos ellos presentó proyectos de obra e inversiones requeridas prácticamente en todas las materias en las que sufre Juárez antiguos déficits: pavimentación, alumbrado, drenaje pluvial, etc.Veremos a la vuelta de las siguientes dos semanas el producto de las gestiones...***Jugaron como diestros malabaristas con las palabras y salieron por peteneras aunque fuera sólo momentáneamente. Juraron sobre la biblia periodística que el Gobierno estatal se integraría ayer a la coordinación de seguridad pública implementada por el Gobierno federal y mintieron. Fue falso.El coordinador de Programas Federales en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, evidente hombre de todas las confianzas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo personalmente a esta columna que el gobernador había dispuesto su participación en dicha estrategia.Impulsado más por el afán de llevar la fiesta en paz con Javier Corral y cumplir con su propia responsabilidad para que la dichosa coordinación sea objetiva y por ende desemboque en buenos resultados, Loera repitió durante la víspera la disposición del gobernador.El lunes insistió que el martes una representación ocuparía su vacío asiento entre funcionarios municipales y federales que desde hace 10 días iniciaron las reuniones de análisis y planeación. Nada ocurrió ayer.Javier Corral dijo también el lunes en Juárez que “nunca he estado ausente” de la coordinación de seguridad pero sólo en mera retórica. Claro, quizá se refirió a que la Fiscalía General del Estado sigue trabajando en materia de seguridad pero no quiso ser específico en su incorporación al equipo coordinado por la Federación.Ayer pudimos comprobar que el juego de palabras significó negativa y que en realidad no desea participar hasta que la Secretaría de Seguridad Pública federal defina en manos de quién quedará la coordinación técnica.El Gobierno federal ya había definido que sería justo Loera, pero el gobernador respondió que no. La coordinación empezó desde el lunes siguiente que Andrés Manuel tomó protesta y desde entonces Corral rechazó sumarse, no por Loera sino porque insiste que el estado debe estar al frente, o sea él.Creemos que al final de cuentas todo se reduce a un duelo político por parte del mandatario estatal sin resultados predecibles, pues ya hemos comprobado que el presidente de la República no es perita en dulce.La certeza por ahora es que hay policías militares en las calles de las principales ciudades del estado, que hay gendarmería, que hay policías federales, que andan los municipales y no los estatales, afectando de una u otra forma el combate organizado a la violencia y a la inseguridad.***Increíble pero cierto, los diputados locales del PAN ya saben que votarán a favor por la segunda reestructura de la deuda pública del Gobierno del Estado que asciende a la fabulosa cantidad de 48 mil millones de pesos. Poquito más.Son 11 los diputados que lógicamente apoyan al gobernador del mismo partido, Javier Corral, pero los restantes 22 no saben por dónde corre todavía el aire en el tema y no han definido su postura aun cuando hablamos del futuro financiero de los chihuahuenses .Hay varios diputados del Panal, PES, PT, entregados en cuerpo y alma al patrón gobernador, pero no se explica de la fuerte bancada de Morena y sus aliados, los dos del PRI. Es un grosero juego con el futuro del estado.Benjamín Carrera, de Morena, salió ayer cuestionando al Gobierno estatal porque no conoce ni lo que pagó por comisiones a Bancomer por la primera reestructura por 20 mil millones de pesos. Que alguien de sus caros asesores le avise que hace mucho la Secretaría de Hacienda tiene publicado el dato en su página de transparencia. Por Dios y la Virgen de Guadalupe hoy en su día. Deben saber los señores legisladores que llegaron al Congreso no a calentar sillas ni a cobrar más que AMLO cada mes, sino a defender los intereses de los chihuahuenses.Honrosas excepciones, obligados a decirlo, el diputado Misael Máynez y Marisela Sáenz, que no se andan con enigmas ni negocias políticas y conocen perfectamente el daño que Chihuahua está sufriendo por el pésimo manejo de su deuda pública. Han dicho que votarán en contra. Punto. Claritos y firmes.