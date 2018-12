Los ‘calientes’ no dejaron pasar el luto

Fueron cientos quienes vertieron genuinas condolencias por la ejecución del indudable referente panista juarense, Hiram Apolo Contreras Herrera, pero no faltaron las imprudencias que por decenas se hicieron también presentes para involucrar el lucro partidista en medio de la funeraria, el luto, el panteón, las lágrimas...Usaron todos ellos la sala virtual de la casa de su dirigente municipal, Enrique “Quique” Torres, su muro de Face. Discutieron por qué el exdiputado, Héctor Hernández, señaló que hubo amenazas previas contra Hiram; criticaron que la elección de dirigente municipal no se haya movido del 16 de diciembre al 13 de enero por “respeto a la memoria” del propio Contreras que también era candidato a esa posición... La mayoría siguió respaldando en distintos tonos la postura institucional de su partido por mantener la contienda para el próximo sábado.Entretenidos en el toma y daca, los panistas metidos en la polémica escasamente repararon en los comentarios ubicados, centrados y profundamente solidarios de la primera dama del estado, Cinthia Chavira.“Padre orgulloso, solidario hermano, Hiram Contreras fue un juarense y ciudadano de cepa. Alguna vez nos convocó con estas palabras: ‘Hoy más que nunca necesitamos permanecer unidos y fuertes’. Para él, aquel tiempo, como el de hoy, es de ‘tomar decisiones valientes e inteligentes y trabajar por tener la ciudad que merecemos’. Lo que hagamos, que sea digno de la memoria de quienes como él, han perdido la vida en manos de una violencia que Chihuahua no merece”.Pasado el luto y la discusión interna deberá seguir la valoración real sobre los hechos y las investigaciones respectivas. Está la Fiscalía General del Estado obligada a seguir el rigorismo obligado, sin descartar las denuncias hechas por varios panistas, entre ellos Héctor Hernández, y el propio entorno de la contienda interna blanquiazul. Había y hay confrontación intensa. Por decirlo en palabras más llanas: Contreras era visto como el candidato a vencer aunque no fuera el candidato oficial.No hay antecedentes ni elementos para siquiera creer que la ejecución pudo provenir de esa circunstancia pero es una realidad innegable que por técnica elemental de investigación no debe ser pasada por alto.***Las cuentas públicas 2017 del Gobierno del Estado, Ciudad Juárez y Chihuahua están poniendo a prueba las lealtades, filias, fobias y hasta niveles de unidad entre los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado. Alcanzaron de repente mejor cotización que la Bolsa de Valores.Hay fuertes discusiones entre los 33 diputados sobre los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado y los resultados que están en manos de la Comisión de Fiscalización a cargo del líder legislativo de Morena, Miguel Ángel Colunga.Tanto los equipos de las presidencias municipales aludidas como de la administración estatal encabezada por Javier Corral andan con los talones en la nuca corriendo de un lado a otro buscando aclarar observaciones y enmendando errores.Tratándose de números fríos no habría por qué involucrarse en dinámicas estresantes de esa naturaleza pero todos los involucrados saben que justo en esos ejercicios es donde se saldan acuerdos políticos o se cobran afrentas. Lo que puede significar una irregularidad chiquita se hace grande y la que es grande simplemente desaparece.Eso es lo que mayormente preocupa a la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos; al edil de Juárez, Armando Cabada y al gobernador Javier Corral. Ninguno desea en su dictamen una sola arruga. Cabildean intensamente para evitar toda manchaMayores o menores las tres cuentas aparecen con observaciones. Desconocemos el tamaño de las mismas. Por su dimensión, sabemos que el dictamen correspondiente al Estado es el que presenta mayor problemática en su manejo financiero pero el objetivo es que al momento de subir a tribuna para su correspondiente votación no lleve un solo dato negativo.Entre los 33 diputados a los que corresponde votar no hay fuerzas compactas que ofrezcan certidumbre plena de mayoría para pros o contras.El PAN ha ganado mayorías pero con apoyo de priistas, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y hasta Encuentro Social. Morena también puede ladear votaciones con los mismos diputados según la temática y los platillos en la mesa de la negociación.La balanza puede ladearse para cualquier lado en cualquier descuido. No les conviene descuidarse. Cada observación puede terminar en investigación de la Fiscalía General del Estado o en la posibilidad de sanción o sanciones administrativas.***La chabacanería y el cobre del comisionado Estatal de Seguridad Pública, Óscar Aparicio Avendaño, no finalizó con aquella auto-entrega de la “presea al valor” recibida en la Ciudad de México por una institución educativa y dos asociaciones civiles prácticamente desconocidas.También se mandó hacer el jefe policiaco federal a cargo de la Policía Estatal un libro al que le estampó su firma titulado ‘Liderazgo Social & Seguridad Pública” (sic). Una foto de la carátula es presentada por La Columna en nuestra versión digital.Ese es el “presente navideño” que Aparicio envió al gobernador Javier Corral, a decenas de jefes policiacos federales y a unos contados funcionarios estatales con los que ha hecho algún nivel de relación. “Con afecto”, dice la tarjetita bajo un moño en colores de temporada verde y rojo.De entrada no tenemos antecedentes sobre la capacidad literaria de Aparicio (no se nota que haya leído un solo libro en toda su vida, cuando mucho ojeado los cuadernos escolares), y en segundo es el menos indicado para hablar de liderazgo social y/o en materia de seguridad pública.No contiene el libelo una sola estadística que hable del mapa correspondiente en Chihuahua que hable de su tercer lugar a nivel nacional como una de las entidades más violentas y de mayor cantidad de ejecuciones.Consiste la chabacanería en presumir todo lo contrario a la realidad que sufre el estado... Y en un libro firmado por él. Temeridad, desvergüenza y cinismo.***Representantes del Poder Judicial Federal finalmente explotaron y salieron ayer para confrontar de manera directa al presidente de la República y “aclarar” que no ganan mensualmente 600 mil pesos sino la mitad; en el caso de los sueldos máximos, arriba de 150 mil en el caso de jueces de distrito.Nunca antes había puesto los puntos sobre las íes a las señoras y señores togados, ahora lo hace Andrés Manuel López Obrador. Salieron a la calle los aludidos porque va tan en serio la intención de bajar esos y todos los sueldos federales que vayan sobre los 108 mil pesos mensuales que la medida entra en vigor el 1 de enero del 2019.Son los magistrados federales y los propios ministros de la Corte los que tienen en sus manos la posibilidad legal de evitar que adquiera vigencia la reducción auto aplicándose un amparo o hasta una controversia constitucional. A ver qué hacen en ese terreno de aquí al 31 de diciembre, por lo pronto le han entrado a la defensa mediática intentando minimizar las cantidades como si eso les ayudara.300 ó 600 mil es un mundo de dinero. Efectivamente de 100 mil para arriba es demasiado dinero y en el Poder Judicial los ganan de secretarios de acuerdos para adelante.Tiene razón López Obrador, más aun frente a salarios mínimos auténticamente denigrantes para la clase trabajadora.Y no hay reversa, falta saber para dónde se inclina la balanza. Todo un reto político para la Cuarta Transformación.