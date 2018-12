El acertijo

Un acertijo puede ser un “enigma o adivinanza que se propone como pasatiempo” o una cosa o afirmación muy difícil de entender. Les comparto algunas imágenes a manera de acertijo para ver si logran ubicar algunas de las realidades a las que se refiere, así como su ubicación geográfica.Algunos acertijos nos pueden dar perspectiva, ¿ustedes se imaginan qué ciudad de nuestra patria fue fundada “para confusión del demonio y mayor gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo”? Una vez que identifiquen esa ciudad quizá puedan reflexionar sobre las condiciones actuales de la tal urbe y ver cómo va respecto a la voluntad del fundador.En alguna ocasión una persona describió una comunidad como una gran tienda de campaña, por la actitud de muchos de sus habitantes que parece que sólo están de paso y por tanto no les preocupa mucho la belleza de la tienda de campaña, sólo se preocupan de que el frío y el polvo del desierto no les afecten, como verdaderos beduinos.Alguien más describió su entorno como la mezcla de culturas de varios lugares del país y de muchos países, un lugar donde se puede hacer fácilmente una feria nacional con representantes de todos los estados y no pocas etnias, y al mismo tiempo hacer una feria gastronómica internacional por la multitud de habitantes de lejanos países que la habitan.El antropólogo argentino Néstor García Canclini acuñó el término de culturas híbridas para describir la mezcla y heterogeneidad de culturas modernas y tradicionales conviviendo en un mismo espacio, así como las dinámicas sociales que se generan en esos espacios de transición, muchas comunidades pueden visualizarse bajo este marco de referencia y tratar de autocomprenderse o definirse en ese proceso de introspección reflexiva comunitaria, si es que esto último fuese posible.Imaginen que existe en el mundo alguna ciudad donde la precipitación anual no supera los 250 mm anuales, lo que la ubica en un clima árido, y sin embargo sufre inundaciones recurrentes que generan memes irredentos con imágenes “venecianas”.También pueden imaginar una comunidad donde la temperatura promedio anual es equiparable a paraísos climáticos terrenales, ya que, si se suman las temperaturas de los meses fríos de invierno, más los calientes de verano, resulta que al final esa ciudad puede ser considerada templada.Una manera de definir comunidades es a partir de lo que no tienen, por ejemplo, una rica gastronomía, pero en un mundo donde la prisa apremia, resulta que esta comunidad es la cuna de la comida rápida más famosa del país, y trasciende las fronteras en franquicias de comida rápida que honran esta creación autóctona.El tequila tiene denominación de origen, y con justa razón tenazmente defendida por los habitantes y productores de esa región en Jalisco, sin embargo, es otra la comunidad que puede presumir el origen de la bebida mezclada con tequila más famosa en el planeta.Las personas, al igual que las comunidades en ocasiones se pueden definir mejor por su “otro”, imaginen que uno de los nombres originales de la comunidad sea adoptado por una comunidad vecina que carecía de identidad, entonces lo que fuiste ya no eres, y sin embargo quien te ayuda a definirte hoy por oposición, lleva ahora tu antiguo nombre. Vamos de paso en esta tierra y todo cambia.Pensemos ahora en una comunidad que esté vinculada económicamente a otra y, sin embargo, las definiciones políticas las obligan a vivir en constante oposición y entorpeciendo la interacción que evidentemente fortalecería la economía de ambas comunidades.Otra comunidad puede estar destinada por definición presidencial a ser una de las 15 beneficiadas con programas de desarrollo urbano integral, ser parte de una zona que tendrá condiciones especiales, pero al mismo tiempo ubicada en un punto de la geografía nacional opuesto a donde se muestran las prioridades presidenciales del sexenio.Michoacán es un estado precioso, con clima y geografía sin par en el territorio nacional, cuna de personajes célebres, no obstante, existe una comunidad que es universalmente conocida por uno de sus hijos que la adoptó y la presumió en sus canciones.Para algunos, estos acertijos los llevarán a imaginarse muchas comunidades o una en particular, como el sombrero del primer dibujo del principito. Podría hacer el segundo dibujo del principito que estaba dirigido a los adultos que no entendieron el primero, pero se me acabó el espacio.