De inmediato levantó el nombramiento de la chihuahuense Patricia González Rodríguez todo tipo de comentarios tras ser nombrada jefa del cambio que tendrá la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a Fiscalía General de dicho lugar. Enfrentó en el estado a los más significativos capos de una época.Fue la maestra procuradora general de Justicia en Chihuahua durante el sexenio de José Reyes Baeza, la época de mayor violencia en el país por la declaratoria de guerra que lanzó contra el crimen organizado el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.Por miles fueron contadas las ejecuciones también en el estado. Los acribillamientos tocaron la puerta del despacho del entonces gobernador y se metieron hasta los más cercanos colaboradores, amigos e inclusive familia de la procuradora.Mucho se habló a favor y en contra de Patricia, particularmente de sus formas para enfrentar a la delincuencia, sus alianzas con generales del Ejército Mexicano y su cercanía con autoridades federales de los Estados Unidos.Nunca hubo duda sobre su capacidad técnica, académica e intelectual; encabezó ella todo el entramado del nuevo sistema de justicia penal en el país, pero también se enfrentó a las balas y la corrupción de la delincuencia organizada. De ahí las acusaciones y defensas. Hubo quien y quienes pusieron en tela de duda su honestidad pero en informe alguno oficial o extraoficial apareció céntimo alguno que acreditara malas conductas.Una de sus principales características tiene que ver justo con su experiencia en la edificación de instituciones y vasto conocimiento de las estructuras criminales, así que no enfrentará mayores dificultades para cumplir las expectativas de su nueva jefa, Claudia Sheinbaum, y de los propios habitantes de la Ciudad de México.Y por el lado estrictamente político pues tampoco es sorpresa la designación. González Rodríguez se mudó a la Ciudad de México al terminar su responsabilidad en Chihuahua y de inmediato fue recibida en los altos círculos de la Universidad Nacional Autónoma de México por su capacidad académica.De esa casa de estudios son originarios muchos de los nuevos funcionarios federales y del propio Gobierno de la ciudad con Sheinbaum al frente. Sin duda tendremos noticias frecuentes de su desempeño.***La sensación independiente que arrasaría el distrito tercero federal está demostrando que lo suyo no es la prudencia como funcionario municipal.A él fue adjudicado el anuncio de que estaría en Ciudad Juárez el carismático exfutbolista de la selección mexicana, Rafa Márquez. Atendería prospectos a integrar el equipo Atlas, se dijo.Desde luego el anuncio emocionó al mundo deportivo juarense hasta que el propio exfutbolista se encargó de desmentir el trascendido surgido desde la oficina de Iván Pérez Ruiz, la Dirección de Centros Comunitarios.No sabemos hasta dónde estuvo enterado el alcalde Armando Cabada sobre los trabajos llevados a cabo por Iván para que, efectivamente, Rafa le diera su visitada a esta frontera.Lo que sí es cierto es que el excandidato por el tercer distrito recibió tremenda amonestada porque no es la primera que hace en materia de mero protagonismo que al final de cuentas impacta negativamente en el proyecto político independiente. Asuntos que se prestan a chunga y hasta a mofa.Nadie en el Municipio extraña a Carlos Corona Tarango, director antecesor en los Centros Comunitarios, pero consideran que Pérez Ruiz trae lo suyo con escoltas por todas partes y hasta un harem algo respetable. Es decir, anda ya trepado en el ladrillo.***Era cuestión de tiempo para conocer sobre el nuevo ritmo de vida personal de Gustavo Elizondo Aguilar, el expresidente municipal juarense, exdirector del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, hoy flamante secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado en la administración de Javier Corral Jurado.El funcionario estatal arrastra fama de no dejar ir un peso. Experto en diezmos, negocias y todo tipo de intercambios económicos por gestiones gubernamentales. No pierde el tiempo en diplomacias ni encuentros políticos, todo se reduce a los benditos signos de pesos y de dólares.Ahora que el servicio público sonríe de nuevo al ingeniero Gustavo, tenemos que ha procedido a la remodelación de su antiguo centro comercial Plaza Grande, que ya andaba en calidad ruinosa y sin locatarios. Empieza hoy a tener un nuevo aire.Otro edificio de su propiedad que lucía en ruinas y abandonado es un bodegón localizado por el templo católico de la Sagrada Familia, entre la avenida De la Raza y calle Canaletto.El lugar estuvo abandonado durante años. En los noventas fue negocio de refacciones manejado por el consorcio Elizondo. Eran tiempos que era posible proveer a Municipio y Estado.Ahora tenemos que el lugar ha sido completamente remozado de nuevo y está listo para ser convertido en un almacén-tienda de aceites y otros similares. Un negocio muy volátil para ser instalado en plena zona habitacional.No tardan más noticias sobre Elizondo con sus haberes. Le urgía meter puntales económicos a sus negocios.***A los toros por los cuernos, reza la sugerencia retadora. Bien que haya tomado la iniciativa el independiente alcalde Armando Cabada de mensajear al Gobierno del Estado para que sean dejados de lado los protagonismos y se sume a las tareas de seguridad convocadas por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.Ni gobernador, Javier Corral, ni representantes del Gobierno estatal han aceptado incorporarse a la mesa de seguridad arrancada desde el lunes pasado por iniciativa del nuevo régimen federal.Elementos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Militar, la Policía municipal, etc., han sido vistos ya en rondines por diversos puntos de la ciudad. Sus jefes no han faltado a las reuniones de planeación y operación de cada mañana.“La presencia del Gobierno del Estado es necesaria en la mesa... No se trata de adoptar protagonismos políticos”, dijo ayer el alcalde ante el resistencia del Estado para sumarse a esas actividades.Puede haber repercusiones de Palacio para Cabada por su postura pero es la misma posición adoptada por el Gobierno federal en beneficio de los habitantes de Juárez para el caso de este municipio, para Chihuahua en el caso de la entidad, y para toda la república...Inadmisible que determinado nivel de gobierno se quede fuera de esas estrategias por mera conveniencia política.