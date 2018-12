Asombran 'los castigados' en los cruceros

No es común para los juarenses observar a sus agentes de Tránsito custodiados por elementos de la Policía municipal. Las imágenes mueven a la curiosidad y a la compasión por el frío calador; también al maldito morbo de quienes han sido sus víctimas por cualquier infracción real o supuesta.-“¡Pobres señores!”, se lamentan niños y señoras de domingos de misa.-“¡Que se conviertan en paletas los perros!”, gritan los terrenales sin reverencia ninguna por la autoridad.La nueva fotografía urbana es de agentes colocados en los principales cruceros de la ciudad desde las siete de la mañana y hasta entrada la noche. Muy cerca de ellos uno o dos policías municipales portando sus poderosos FAL y carabinas .223, escuadras nueve milímetros y .40. También recorren la ciudad en “binomio” y los vigilan de muy cerquita al momento de cualquier detención e infracción.La versión oficial es simple, los agentes de vialidad se quejaron amargamente durante las revueltas de hace 15 días por amenazas a través de sus radios de comunicación y celulares. Sergio Almaraz, su jefe y Armando Cabada, jefe de Almaraz, han dicho que el refuerzo con los bien pertrechados policías es justo en respuesta a las amenazas.Esa realidad es nomás para los boletines de prensa. El fondo es que la autoridad municipal perdió la confianza en una buena cantidad de su agentes de Tránsito porque dejaron de obedecer la rienda institucional. Se dejaron seducir por cantos de sirenas externas a la corporación y ahora sufren las consecuencias.Hemos seguido de cerca el tema en El Diario, impreso y digital. Antes de Almaraz fue Tránsito una orgía de corrupción mezclada peligrosamente con activismo político electoral.Lo primero siempre ha existido y nunca dejará de existir. A veces más, a veces menos pero permanecerá la corrupción no entre toda la tropa y sí como práctica común. El activismo político y la conducta retadora fueron las gotitas que derramaron el vaso. Ponerse a las patadas con los jefes no son actitudes recomendables.Ahora quizá estén pagando justos por pecadores, o una mezcla de todos, pero seguiremos viendo las imágenes de policías municipales vigilando ‘celosamente’ cual machos alfa a sus ‘compañeros’ de Tránsito mientras poco a poco el vaso de agua contaminada sea cambiado por agua independiente.Será común la película en los cruceros acaso un mes o dos. Navidad, Reyes Magos... quizá hasta antes de iniciar los largos festejos por el amor y la amistad, entrado ya el 2019.***Toda una ficha el supuesto empresario Manuel Alberto Sánchez Zúñiga detenido recientemente por agentes de la Fiscalía General del Estado. Defraudó con millones de pesos a empresas e individuos hasta que lo pepenaron.Llama la atención en esa trama la forma en que logró sorprender dicho individuo a varios respetables notarios de todo el estado e inclusive hasta políticos como José “Pepe” Márquez, su padrino y aspirante a dirigir el PAN en Juárez, y José Luis “El Puma” Rodríguez (imágenes en la versión digital de La Columna).Apenas los notarios descubrieron al lobo bajo el disfraz de oveja lo boletinaron por todo el estado y por todo el país al grado que debió el “empresario” emigrar de un estado a otro hasta que fue detenido. Adiós a las residencias en Campos Elíseos olorosas a barniz nuevo y a los dulces viajes por cálidas playas.Sánchez arrastra causas penales desde el 2016 en esta frontera cuando empezó a vender propiedades de Bancomer y de otros particulares. Recibió varios millones por las operaciones fraudulentas, según los expedientes respectivos.Las imágenes fotográficas muestran a Sánchez Zúñiga formando parte de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción junto con Rodríguez y otros políticos más. Trataron de enfocarse en la defensa de los deudores de Infonavit pero la realidad era muy distinta. Los objetivos estaban en los millones, no en los pocos pesos que deben los asalariados a la paraestatal.La historia apenas empieza... la mentira quedó atrás.***No cabe duda que el ahora partido en el poder, Morena, levanta controversias, pasiones y seguramente envidias. Tenemos desde el estómago de ese partido en el Congreso del Estado la molestia de algunos diputados porque adjudican a uno de sus líderes en Ciudad Juárez haber colocado en la nómina del órgano legislativo con 40 mil pesos mensuales a Marián Quintana Ramos.Los legisladores aseguran no conocer función alguna de ella en el Congreso y sólo la ubican porque funge como permanente activista del partido de Andrés Manuel López Obrador.Adjuntan los diputados sus señalamientos a imágenes donde aparece el nombre de ella en la nómina de la Torre Legislativa y en distintos foros de carácter más fifí que de trabajo.Algo debe saber de todo ello el coordinador parlamentario de Morena, Miguel Ángel Colunga, pues ese tipo de “contrataciones” corresponde ser negociados entre los grupos mayoritarios y sus representantes en las áreas administrativas, manejadas éstas por el PAN, con Jorge Issa al frente.Este caso explotará pronto en detalles.***La añosa y entramada madeja del PAN en Juárez se va desenredando para dar paso a un tejido político complicado que desembocará en la elección de su nuevo dirigente en el municipio.El miércoles por la tarde-noche hubo un desangelado y aburridísimo foro organizado en su sede de la 5 de Mayo y 16 de Septiembre, en el que comparecieron ante los panistas los siete candidatos, ¡háganos el favor! Siete propuestas, siete discursos, siete planes de trabajo ante menos de 100 militantes del blanquiazul. Fenomenal la aburridora.Los que están bien metidos en la maraña del partido de Gómez Morín nos confirman que sólo hay de dos sopas, o Pepe Márquez sacado a punta de la nómina y carga oficialista, o bien Hiram Contreras que corre por la libre con el respaldo del priista más panista, o viceversa, da igual, Héctor Hernández, que a golpe de billetazos anda comprando votos como si fuera martes de frutas y verduras.La verdad es que los panistas fronterizos no tienen mucho bueno de dónde escoger. El único candidato que podría hacer algo, por representar el relevo generacional tan urgente en el PAN, Joob Quintín Flores, no tiene ni padrinos poderosos ni billetes. Lo más seguro es que deba intentarlo para la próxima vez. El oficialismo corralista le dirá “gracias por participar, sigue intentándolo”.Tenemos algunos datos que deberían tener más que preocupados a los panistas. De los poco más de mil 100 delegados en Juárez con derecho a voto, solamente 304 son menores de 50 años de edad, es decir, más de dos terceras partes rebasan esa edad, y sólo 44 tienen entre 18 y 30 años.Pero lo más preocupante, grave, podríamos decir, es que más de 320 sobrepasan los 70 años. El PAN en Juárez es un partido anciano, dicho sea con todo respeto para los adultos mayores, pero ningún partido político que se precie de vanguardista, progresista y de avanzada le puede apostar a un liderazgo que representa su principal mal: falta de cuadros jóvenes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.