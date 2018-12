Desplumar el ganso

Ciudad de México.- El gobierno francés de Emmanuel Macron anunció ayer la suspensión del alza en el impuesto a la gasolina y al diésel. Si bien la medida es temporal, nadie piensa realmente que en la primavera revivirá el gravamen. La explosión de protestas violentas de los chalecos amarillos, gilets jaunes, conmocionó al país. Si bien la violencia incomoda, la mayor parte de los franceses apoyan el movimiento contra el aumento del impuesto. La popularidad del presidente Macron, por otra parte, está en niveles mínimos, con 23 por ciento de aprobación y 76 de rechazo.Los precios de los combustibles son políticamente muy sensibles y no sólo en Francia. Las encuestas en México sugieren que la derrota electoral del PRI del 2018 se fraguó con el aumento de los precios de la gasolina de 2017. La medida provocó protestas generalizadas aprovechadas, como en Francia, por grupos que saquearon comercios y realizaron destrozos. La popularidad del presidente Peña Nieto tuvo una caída importante, de la que nunca se recuperó. El fantasma del gasolinazo persiguió al candidato del PRI José Antonio Meade en campaña y la promesa de Andrés Manuel López Obrador de revertirlo facilitó su triunfo en las urnas. ​Al llegar al poder, sin embargo, López Obrador no bajó por decreto los precios de la gasolina. Sabe que hacerlo tendría un fuerte costo para el erario y beneficiaría principalmente a los ricos. La promesa queda para el futuro, cuando se concluya la refinería de Dos Bocas y se reacondicionen las otras seis en el país, lo que supuestamente permitiría bajar el precio. Los especialistas opinan lo contrario, ya que consideran que estas inversiones incrementarán las pérdidas de Pemex en el negocio de la gasolina, pero prometer no cuesta. ​En las comparaciones internacionales, México tiene precios de gasolina de media tabla. El promedio en el mundo es de 1.12 dólares por litro (globalpetrolprices.com) o 23.24 pesos a una tasa de 20.75 por dólar. Venezuela tiene el precio más barato del mundo, sólo un centavo de dólar por litro, pero el subsidio que esto representa ha sido un factor importante en la quiebra del país. En México la Magna promediaba ayer 19.33 pesos por litro en el país (gasolina.mx) o 93 centavos de dólar. En Francia el precio está en 1.63 dólares.En términos generales, los países ricos tienen mayores precios de gasolina, porque no sólo no subsidian a los automovilistas sino que les cobran el privilegio de usar un vehículo. La grandes excepciones son Estados Unidos, donde el precio promedio es de 0.74 dólares por litro, menor que el de México, y Canadá, con un precio de 0.93 por litro, igual al mexicano. ​El aumento del impuesto en Francia es parte de un esfuerzo de Macron para combatir el calentamiento global. La buena intención, sin embargo, no ha tranquilizado a los franceses, que ya soportan una de las cargas fiscales más elevadas del mundo, la cual se ha traducido en estancamiento económico y en un alto desempleo de más de 9 por ciento. Elevar el impuesto a la gasolina para reducir las emisiones de carbono quizá alegre a los ambientalistas, pero ha enfurecido a la gente común y corriente. ​En México la reacción ha sido similar. El gasolinazo puso de rodillas al PRI. López Obrador lo aprovechó, aunque ahora ha decidido no bajar por el momento ni el impuesto ni el precio. Quizá es hipócrita, pero es saludable.Los impuestos a la gasolina son, a mi juicio, bastante razonables. Afectan más a los ricos, se recaudan con facilidad y tienen poca evasión. Reducen además las emisiones contaminantes. Sus costos políticos son enormes, sin embargo, porque irritan al consumidor cada vez que carga gasolina.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.