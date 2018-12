Es más fácil aventar culpas que asumir responsabilidades y encontrar soluciones a las grandes dificultades que implica el servicio público.Ayer el gobernador, Javier Corral Jurado, reveló que no hay dinero en las arcas estatales ni para pagar la nómina de fin de año. No debe ser esto ninguna sorpresa para la sociedad chihuahuense cuando ha demostrado el presente régimen encabezado por el panista que lo suyo de plano no es la administración ni la voluntad al menos por aprender en el camino.Tenemos tres etapas sobre la radiografía financiera del estado que debieron ser tomadas en cuenta por Corral para haber evitado lo que ahora está ocurriendo en perjuicio de los chihuahuenses en general, de los burócratas en particular.En la primera etapa aparece un senador Corral destrozando la figura del entonces gobernador, César Duarte. Lo acusaba por el alto grado de endeudamiento generado hacia el final de su administración. Sobre ese aspecto y la señalada corrupción construyó su candidatura y obtuvo la gubernatura. Desde entonces supo que había crisis financiera en el estado.Tuvo Corral a partir del 1 de julio del 2016 que alcanzó el triunfo hasta el 4 de octubre de ese mismo año para haber arrastrado el lápiz y haber previsto el mundo que se le vendría encima si no tomaba cartas urgentes en el asunto.Supo que hacia finales del 2016 no tendría para la nómina. Se vio obligado a una primera negociación con el propio equipo de Duarte para la famosa bursatilización que beneficiaría por montones a sus proveedores preferidos y garantizaba que la nueva burocracia panista en Palacio pudiera cobrar sus primeras quincenas.Una vez pasado ese primer trago amargo, Corral se adentró a la segunda etapa 2017 en las mismas condiciones. Peleó con todo mundo, en especial con Peña Nieto, persiguió al duartismo y cuando menos pensó tenía consumido el año. Nuevamente sin dinero para la nómina. Pidió prestado con criminales tasas de interés.La tercera etapa empezó con un intento pésimamente calculado de reestructurar deuda por más de 20 mil millones de pesos con varios bancos. Nadie le echó la sal a esa intención pero era evidente que venían aumentos de intereses y sacudidas en la economía mundial, en especial la mexicana. Fracaso a la vista. Apenas la semana pasada reconoció el gobernador la inutilidad de ese ejercicio.Para este fin de año de nuevo la nómina es amenazada, dicho en altas voces por el mismísimo Corral Jurado que se postra de hinojos ante AMLO para que le adelante participaciones federales del 2019 o de lo contrario deberá pedir otro crédito de corto plazo. Otro.***Todavía recordamos aquel énfasis que el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, ponía ante diputados y periodistas que le preguntaban sobre el monto de las comisiones que cobrarían los bancos para reestructuras nada más y nada menos que aquellos 20 mil millones de pesos.Sabemos que el alto funcionario no se pierde misa los domingos pero no le importó... ni le importa. Algo de pecado no conduce al chamuco. Mintió todas las veces que respondió a la misma pregunta.En el formato 2, del informe analítico de la deuda pública y otros pasivos que Hacienda tiene en su página de internet, -período del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018-, revela que a Bancomer le fueron pagados 114 millones 728 mil 345 pesos, en “comisiones por crédito sindicado”. Otros 34 millones 719 mil 11 pesos fueron pagados a Interacciones. Casi 150 millones nomás en comisiones. Con eso hubiera alcanzado para pagar la nómina.***Ya habíamos comentado que la elección de Acción Nacional se iba a batir; así es todo proceso o asunto donde mete sus manos Ramón Galindo. Hasta esta columna llegó la información que, desde la oficina de Desarrollo Social, andan ofreciendo trabajo y despensas para asegurar el voto a favor del candidato Sergio Acosta, aprovechándose de la necesidad de los panistas más olvidados.A dos semanas de la elección, que se celebrará el próximo 16 de diciembre, ya está muy claro el escenario, la nómina se impondrá ya sea a través del eterno Pepe Márquez (candidato de la vice), o bien a través de Acosta, candidato de Galindo.Pero aguas porque dicen que el caballo negro Hiram Contreras les puede meter un susto, acostumbrado como está a jugarla siempre por la libre y dándoles siempre tremendas sorpresas.Hiram tiene una experiencia para la operación política de campo, que ya la quisieran tener los priistas en sus mejores tiempos. Con la alianza estratégica que hizo con el exregidor Héctor Hernández, aseguró los votos que le hacían falta. Sólo falta que la militancia blanquiazul olvide el oscuro pasado tetista de Hernández.***En Puebla están decidiendo anular la elección por la gubernatura, piden destituir a los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) y sancionar a todos quienes intervinieron en el presumible fraude electoral para convertir en ganadora a la panista, Martha Érika Alonso y perjudicar a su más cercano competidor, Miguel Barbosa, de Morena.En Chihuahua tenemos un caso semejante aunque no se trate de gubernatura. Fue un prolongado tormento el proceso posterior a la jornada electoral por la Presidencia Municipal.Fueron tantas las irregularidades descubiertas específicamente durante la contabilización y el recuento de los votos que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) concluyó que hubo fraude. El Instituto Estatal Electoral (IEE) y la Asamblea Municipal Electoral (AME) otorgaron inicialmente el triunfo al candidato de Morena, Javier González Mocken, pero luego el TEE lo dio por esas razones al abanderado independiente, Armando Cabada.El litigio recorrió todas las instancias jurisdiccionales correspondientes. Agotó inclusive todos los plazos desde la elección hasta minutos antes de la fecha para la toma de protesta. Hubo ratificación del dictamen rendido por el TEE.Ese resolutivo entregado por el tribunal del estado es importante todavía a estas alturas del proceso concluido porque hubo vistas a la Fiscalía General del Estado y a la Fepade (Fiscalía Especializada para Delitos Electorales) que no han tenido un centímetro de seguimiento.Para el Tribunal Electoral fue tan evidente el fraude electoral que así lo contempló en su dictamen y pidió actuación de las autoridades correspondientes. La Asamblea Municipal concluyó sus labores quitada de la pena y lo mismo ha ocurrido con el Instituto Electoral. Impunidad total si hubo delitos qué perseguir.Seguiremos de cerca el caso de Puebla para conocer el destino de las autoridades electorales locales, gemelitas de las chihuahuenses.***Hoy estará en la ciudad de Chihuahua el independiente alcalde, Armando Cabada. Oficialmente a gestiones y trámites de su administración con funcionarios estatales y federales pero algo supimos de entrevistas del tercer tipo hacia futuros proyectos políticos de equipo. Esperemos conseguir hoy algunos detalles.