En ejercicio de sus atribuciones, en su primer día como presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador firma su primer acuerdo, en este caso, con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Como se señaló en diversos medios, el gobierno saliente adoleció de acciones trascendentes para atender los conflictos generados por las caravanas de migrantes procedentes de los países mencionados. El presidente en funciones está, de esta manera, actuando tal y como lo mandata la Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 2011 y reformada el 12 de julio de 2018, que establece en su artículo 2, entre otras disposiciones, la “Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio”.Tal y como ha insistido el titular del Poder Ejecutivo con respecto a otros problemas nacionales, como la violencia e inseguridad, tal acuerdo busca atender las causas a través de un Programa de Desarrollo Integral, que procurará generar empleos y así aminorar la pobreza, principal argumento junto con, coincidentemente, la violencia y la inseguridad, que priman en los países centroamericanos. Esto es congruente con lo indicado en el mismo artículo, que prevé se actúe a partir de un “Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras”. Está por verse cómo se atienden las demandas de los migrantes que se encuentran en el país y se hace frente a las presiones del gobierno estadounidense.Otra parece ser la perspectiva con la que se responde a los conflictos que afectan la convivencia en el ámbito local. Se hace referencia, en este caso, a la pretensión, por parte del centro comercial Las Misiones, de establecer una tarifa por el uso del estacionamiento que, de acuerdo con el Reglamento para la Operación de los Estacionamientos Públicos y Privados en el Municipio de Juárez, aprobado en Sesión de Cabildo No. 94 de fecha 5 de abril de 2016 y publicado en el Periódico Oficial No. 30 de fecha 13 de abril del 2016, tiene que atender las disposiciones a las que “se deberán sujetar, a fin de que satisfagan las condiciones de operación comercia (sic) basados en el uso de suelo permitidos y regulados por el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de Población” (Artículo 1). Al respecto es necesario citar en extenso los tipos de estacionamientos que el reglamento describe en su artículo 4.I. Privados.- Aquellas áreas destinadas a la guarda de vehículos en todo tipo de unidades habitacionales, comerciales y de servicio, dedicadas a cubrir las necesidades propias de la actividad que se desarrolla, educativa, social, comercial, empresarial o particular, él que será otorgado de manera gratuita y podrá ser controlado por cualquier medio; yII. Públicos.- Aquellos edificios o predios, de propiedad pública o privada, que su giro exclusivo están destinados en forma total, a la prestación al público en general del servicio de recepción, guarda, protección y devolución de vehículos, a cambio del pago de una tarifa.En los estacionamientos públicos el servicio puede prestarse por hora o por hospedaje, a cambio del pago que señalen las tarifas correspondientes, en los estacionamientos privados el servicio se prestará gratuitamente.Queda claro que el criterio a aplicar con respecto al centro comercial corresponde a la Fracción I. Tan es así, que el artículo segundo transitorio precisa:Los centros comerciales, plazas comerciales, establecimientos comerciales, centros nocturnos, salones de eventos, hospitales, clínicas, central de autobuses, restaurantes, restaurante–bar, bares, cantinas y demás que de manera enunciativa mas no limitativa, puedan considerarse dentro de los rubros comercial, industrial y de servicios, deberán de contar con estacionamiento conforme lo establece el Reglamento de Construcción del Municipio de Juárez, Chihuahua, el cual deberá ofrecerse a los usuarios en forma gratuita.El criterio gubernamental y el de la Canaco local, se sustenta en una perspectiva distinta. En lugar de defender los intereses de la ciudadanía, se acuerda con quienes se resisten y oponen a sujetarse a las disposiciones dictadas por Cabildo juarense. Un dato sirve para entender qué está en juego. Son dos mil lugares de estacionamiento con los que cuenta el centro comercial, según se lee en su página web. Haga usted sus cuentas.

