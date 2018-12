A falta de parques, plazas comerciales

La falta de espacios públicos de recreo en la ciudad ha obligado a las familias juarenses a pasar el tiempo de ocio con sus seres queridos recluidos en las plazas comerciales de la ciudad.La necesidad de infraestructura para el deporte y el descanso en Juárez pareciera pasar a segundo plano para el gobierno municipal cuando los intereses económicos de los dueños de los estacionamientos hacen de las suyas aumentando los precios para estacionar los vehículos; para muestra, lo ocurrido días atrás con el anuncio al cobro de piso en uno de los principales centros comerciales de la ciudad y la iracunda reacción de la gente frente a dicha medida.Es importante destacar que existen otros factores que “obligan” a las tribus juarenses a visitar estos centros a manera de pasatiempo, me refiero a temas como la inseguridad en las calles, el deficiente alumbrado público, el descuido al mantenimiento de los pocos parques en Juárez, y por supuesto el extremoso clima de la frontera que no permite estar por mucho tiempo al aire libre, sobre todo en fechas donde arrecia el frío o el calor en la ciudad.Es por lo anterior, que el Gobierno Municipal debe exigir a estos lugares el cumplimiento al reglamento que indica que las plazas de este tipo deben contar con los cajones de estacionamiento suficientes para los usuarios que las visiten. No es dable que la autoridad, quien tampoco procura áreas de recreo para las familias gobernadas, entre en negociaciones convenencieras con los dueños de estos negocios que buscan los recovecos de la norma para seguir cobrando injustificadamente los espacios que por la vía legal ya habíamos ganado los juarenses.Las autoridades municipales deben imponerse en esta situación específica y mostrar a los intereses de particulares que las obligaciones como comerciantes deben ser cumplidas a cabalidad, pues si estas plazas de venta existen es gracias a la visita de los consumidores.Por otro lado, esta debe ser una oportunidad para todos y todas para que reflexionemos sobre la necesidad urgente de un plan de gobierno que incluya en el desarrollo urbano los espacios suficientes no solo para los cajones de estacionamiento para vehículos en cada una de las oficinas y plazas comerciales, que ya son muy urgentes de por sí, sino en un plan ambiental donde verdaderamente se privilegie a la naturaleza y al contacto de las familias juarenses con la misma.Poco se sabe sobre la flora y la fauna de nuestra amada frontera, y lo poco que sabemos sobre los maravillosos cerros que tiene nuestra ciudad, tiene que ver con muertes y demás desgracias, pues la educación y el recreo en la naturaleza han quedado de lado desde hace mucho tiempo en esta ciudad, creando un caos vial en las calles, ya no solamente en las horas pico, sino problemas sociales y abusos por parte de algunos comerciantes que aprovechan la falta de estas medidas de gobierno para cobrar dinero a las familias que buscan salirse de su rutina cotidiana al menos un día por semana, por lo que mostrarse indiferente o insensible frente a las verdaderas necesidades de los gobernados, no puede ni debe ser aceptable.Pareciera que se olvidan de otro sector importante en la ciudad que no tiene dinero para gastar en plazas comerciales y estacionamientos exclusivos, y lo que sí le sobra son necesidades de convivencia sana y segura con su familia, ¿Qué les toca entonces a las clases menos favorecidas sin la capacidad de intervenir y participar en la redistribución de la riqueza gastando los fines de semana en un centro comercial? Les toca entonces la calle, el estrés, la ausencia de descanso, la frustración por no tener dinero que gastar.Frente a lo dicho, es claro que al momento de comenzar a ceder derechos fundamentales frente a valores económicos, comienzan a disminuir las libertades y los valores humanos. No lo permitamos.Al contrario, exijamos a los gobiernos infraestructura que nos permita espacios seguros, limpios, donde se fomente el comercio local, artesano, donde se procure el arte, el deporte y la cultura en general, sitios donde podamos ir sin miedo con nuestras hijas, con las luces del alumbrado público encendidas y podamos pasar un rato en familia sin la necesidad de pagar estacionamientos caros o vivir con la frustración que ni siquiera eso podemos solventar. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.