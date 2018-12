Jugaron al reto y ahora lucen derrotados

Calladitos se hubieran visto más bonitos pero les ganó la presión externa, el envalentonamiento y la falsa convicción de que con una buena arrimada al jefe inmediato, el jefe superior aflojaría. No es albur, vamos con la explicación:Decenas de agentes de tránsito efectivamente sufrieron el protagonismo y excesos de su nuevo jefe, Sergio Almaraz, pero en su inconformidad cruzaron la raya de agredirlo y colocar en posición incómoda a su jefe máximo, el alcalde Armando Cabada.Debió imponerse en los agentes el sentido común elemental y saber con antelación que al cruzar la línea con Almaraz obtendrían la reacción contundente de Cabada y su jefe policiaco, Ricardo Realivázquez. No conocían a Almaraz pero sí al alcalde y al comandante policiaco, ambos con mayor autoridad y evidente más fuerza que no dudaron en usar.Ayer fueron dados de baja otros 16 elementos para ser sumados a los 25 separados y consignados tras la revuelta del martes contra Almaraz. La puntilla a la sublevación...Pobres de los agentes incautos y sus familias, acaso la mayoría, fueron llevados al baile por fuerzas exteriores a la corporación, comandadas en su flanco operativo por los recientemente despedidos comandantes, Francisco Franco Trejo y Rafael González Corral, los auténticos jefes de la corporación durante varias administraciones municipales.Abundan las pruebas sobre la corrupción en Tránsito. Prácticamente todo juarense conductor de un vehículo ha sido víctima durante décadas de agentes acostumbrados a la mordida. Con Verónica Jaramillo al frente fueron tan burdas las irregularidades incluidos los retenes antiebrios que pocos creyeron que el propio alcalde Cabada no estuviera involucrado.Así las condiciones resultaba inconcebible amenazar y protestar sin esperar la respuesta sufrida. Mala recomendación y tardía, simplemente hubieran tenido la paciencia que siempre tuvieron con temperamentos complicados y de poca permanencia en las jefaturas como Almaraz. No hay tempestades permanentes.Retaron y ahora son los perdedores; lección para los agentes que quedan y para vecinos policías municipales que estuvieron a un paso de incurrir en el mismo error.***Martín Chaparro “solamente” es el presidente de Morena en el estado; no es gobernador, no es presidente municipal, no es senador, ni diputado federal, ni tampoco legislador...Pero Chaparro recibió su pase VIP que le permitirá este día el ingreso a la Cámara de Diputados y colocarse entre los pocos cientos de invitados especiales a la ceremonia histórica en la que Andrés Manuel López Obrador será declarado presidente constitucional de México.Literalmente es el acontecimiento nacional político del siglo no comparable con el arribo de Vicente Fox en su momento, menos de Felipe Calderón.Queda claro así el mensaje que se trata de un evento del nuevo partido en el poder. Ahí estarán los dirigentes estatales de Morena en el país y los diputados locales de ese partido. Hasta ahí. Nada de los funcionarios estatales más importantes de las gubernaturas o al menos los alcaldes de los municipios más relevantes. Chance de reflectores a nadie.Asistirán los 32 gobernadores de las entidades federativas por estricta cesión política del nuevo entramado en el poder pero no podrán ingresar al recinto protocolario ni sus asistentes más próximos.Claro, el espacio no es para mitin. Estarán invitados mandatarios de todos los países del orbe y magnates de la misma talla que apenas cabrán en el reducido espacio brindado por la Cámara de Diputados pero ha quedado claro que a nivel doméstico la lista quedó reducida a los de casa, a los de Morena.Así se visualiza el nuevo escenario, un futuro control férreo para las siglas que desde hoy se convierten en el nuevo partido oficial.***Con el sigilo de un cazador paciente y eficaz, Francisco Javier Fierro, sacudió ayer desde la madrugada la Liga Estatal de Beisbol de la que es presidente. Nombró a los jurisdiccionales de las diez zonas en que se divide la entidad.Entre las nuevas designaciones ocurrió la correspondiente a Ciudad Juárez, que tiene en los Indios su mayor atractivo aunque adecuadamente explotadas representan un filón de oro las ligas infantiles, adolescentes y por supuesto de mayores.Indios-jurisdicción 1 o primera zona fue puesta el año pasado en manos de Juan Pedro Plascencia, un jugador tradicional del propio equipo que consiguió el cargo gracias a la química hecha con el director del Instituto del Deporte en el Estado, Juan Pedro Santa Rosa y el propio presidente Fierro (ambos jefes de la liga de beis).Pero Juan Pedro no hizo química con los empresarios relacionados con el equipo, entró en confrontación terrible con entrenadores y varios jugadores y sucumbió escandalosamente en el torneo del año pasado. Los Mineros de Parral se salieron de nuevo con la suya para regocijo del independiente alcalde, Alfredo Lozoya y gesto de ‘me las pagarás’ de Armando Cabada.Este nombramiento del sucesor en la zona uno será polémico. Ya es controversial. La rifa del tigre ha sido entregada a Felipe Orozco, cronista de la vieja escuela del Canal 44 y quien de inmediato fue relacionado en la decisión justo con el alcalde Cabada. Así se entiende parte del hermetismo y la secrecía de Fierro.Los tradicionales opinadores sobre el tema y que mucha relación histórica guardan con Indios han montado en natural indignación pero no alcanzarán a impactar la decisión tomada precisamente por lo sorpresivo de la misma y porque no hay mucho para dónde hacerse. El Estadio Juárez merece asistencias muy superiores a los cinco mil espectadores que regularmente acuden durante las temporadas regulares.Esta última circunstancia convierte en mayor el reto para Orozco. Ya no podrá salir al finalizar el 2019 con aquella paradoja del Indio que quiere llorar.***Si con los agentes de Tránsito hablamos de imprudentes, no podemos dejar de mencionar al comisionado estatal de Seguridad Pública (CES), Óscar Alberto Aparicio Avendaño.El jueves concretó aquel aplazado autoreconocimiento que mencionamos hace semanas aquí: “la presea al valor”. Debió ir hasta la Ciudad de México a tomarse la foto correspondiente.En las páginas de El Diario presentamos hoy las estadísticas de asesinatos producidas en Chihuahua que no guardan ninguna concordancia con el “valor” de Aparicio: 204 ejecuciones en la entidad durante noviembre, la mitad de ellas en Ciudad Juárez; dos mil 80 asesinatos durante el 2018 en el estado. En total, más de cuatro mil 500 homicidios en la entidad de octubre del 2016 a septiembre del 2018, donde Javier Corral ha sido gobernador del estado y Aparicio su principal jefe de policía.Ese es el valor del titular de la mentada CES.Las cifras son de la propia Fiscalía General del Estado, de la que depende la CES.