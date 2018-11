Hablemos de la extraña muerte que sufrió uno de los siete integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Carlos Alberto Bonnin Erales.No ha merecido el caso la atención nacional correspondiente, cuando mucho alguna notita de portada en alguno de los llamados periódicos nacionales y el resto muy en interiores. El Diario.mx fue de los primeros en publicar el hecho apenas minutos después de ocurrido, el 26 de noviembre.Inicialmente fue tratado como un acontecimiento muy lamentable, sí, pero reducido a un “infarto al corazón”.“Esta mañana, el comisionado fue trasladado por servicios de emergencia desde las instalaciones del INAI a un hospital privado del sur de la ciudad (de México) en donde poco tiempo después perdió la vida a causa de un infarto al corazón... La comunidad INAI se une a la pena que embarga a su esposa, familiares y amigos”, apenas en abril había sido nombrado comisionado por el Senado de la República.Ese fue el comunicado número 364/18 difundido por el INAI.Muchas horas después, hasta el día siguiente, hubo el primer posicionamiento firmado por los integrantes del Pleno con una versión por completo distinta que incluyó la sospecha de homicidio. ¿Una muerte violenta en el corazón de la política nacional, cuya víctima aparece en primera línea del sistema nacional de transparencia? Así es.Este nuevo comunicado explica que su “entrañable amigo, falleció ayer a aproximadamente a las 10:30 horas, y como establece el informe del parte médico, se determinó que la causa del fallecimiento fue producto de un infarto al corazón”.Hacemos énfasis en que así lo estableció “el informe del parte médico”, pues no creemos que haya existido tal parte médico bajo esas característica según el mismo boletín: “alrededor de las nueve de la mañana los comisionados fuimos informados que el comisionado Carlos Bonnin, quien acostumbraba llegar desde muy temprano, incluso antes que muchos de los trabajadores del INAI, había sufrido un accidente... Cayó desde el quinto piso del edificio”. ¿Accidente?Dice el mismo documento que los hechos fueron reportados a la Policía capitalina y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que abrió una carpeta de investigación y “no nos ha compartido información alguna”. Ayer la institución habría arribado a una primera conclusión sobre el suicidio.El presidente del INAI es Francisco Acuña Llamas, junto con él forman parte del Pleno Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendo Eugenio Monterrey y Joel Salas. Bonnin hasta su muerte.***Esos son los dos únicos boletines girados institucionalmente por el INAI sobre el tema. Ahora se ha dicho de manera extraoficial que se trató de un suicidio.Pocas gentes creen en el INAI que el comisionado haya expresado síntomas depresivos y decidido lanzarse desde el quinto piso de sus instalaciones para quitarse la vida. Ninguna razón aparente había para ello.Lo que sí existe en el INAI es un ambiente de enorme tensión y muchísima confrontación, al grado de retos inclusive a golpes entre los propios comisionados. Frecuentemente discuten entre ellos los tres ‘transparentes’ hombres, y por supuesto los respectivos integrantes de sus equipos ubicados por todas las áreas del INAI, todos metidos en el mismo edificio.Rosendo, Acuña y Guerra vivieron algunos años de guerra fría con la excomisionada Ximena Puente de la Mora como presidenta del órgano transparente, pero se desataron ahora con la designación de los nuevos comisionados Blanca Ibarra y Bonnin, de los que desconocemos por cuáles bandos venían operando.A estas alturas de ocurrida la muerte, ya deben las autoridades conocer con cierta certeza la verdad sobre la misma pero es evidente que no eclipsarán la que se espera como una histórica transición del Ejecutivo federal con Andrés Manuel López Obrador al frente.Ahí permanecerá al menos hasta el lunes ese misterio de una muerte violenta en el corazón político del país, cuya víctima es un altísimo funcionario federal involucrado de una u otra forma en las intrigas y peleas ocurridas en la institución de la que formaba parte.***Paco Ignacio Taibo II murió como el pez, por la boca. Su vulgar expresión en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara lo ha dejado fuera de ser confirmado como titular del Fondo de la Cultura Económica en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.“Sea como sea se las metimos doblada, camarada”, dijo el afamado escritor para referirse a la reforma legal necesaria que le permitiría encabezar la institución por no ser mexicano de nacimiento .Las principales voces que se alzaron en su contra para efectos políticos no fueron las conservadoras, de derecha, sino las “progresistas”, “liberales”, de medio izquierda y muy de izquierda.Saltó ofendida la comunidad lésbico-gay y sus apoyadores en el órgano donde Taibo II recibirá justamente su confirmación o rechazo, el Congreso de la Unión, dominado en sus dos cámaras por Morena, el nuevo flamante partido en el poder.La torpeza del intelectual soló tiene comparación con aquellas imprudencias fenomenales cuyo exceso de confianza los pierde estando en el poder o a punto de obtenerlo.La reacción de la comunidad opinadora en el país se resume en memes hilarantes pero todos en contra de Taibo II aun con la disculpa posteriormente expresada. Uno de esos memes que tratan de ser cómicos adelanta lo que diría el escritor de los legisladores(as) si en esas condiciones llega la semana próxima al Fondo de la Cultura Económica. “Se las metí doblada...”. En sus palabras.***Desde ayer está en la Ciudad de México el gobernador Javier Corral Jurado. Tuvo reunión de pasadita con industriales automotrices para asegurarles que en Chihuahua hay “ambiente propicio” para sus inversiones.Su objetivo principal es asistir mañana a la toma de protesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Lo hará el mandatario chihuahuense en una coyuntura adversa por completo para esta entidad norteña: una severa crisis financiera, graves problemas de inseguridad y de violencia y una cada vez más deteriorada relación política justo con quien mañana será entronizado como el nuevo presidente constitucional de México.Ha rechazado el gobernador las vías del diálogo y la cesión en ambos sentidos para conseguir acuerdos. Ha sido así con la mayoría de los nuevos alcaldes, de Morena e incluidos algunos de su propio partido, el PAN, con los diputados en el Congreso del Estado, donde no se ha parado desde que terminó la anterior Legislatura, con cámaras empresariales y todo quien esboce la menor crítica a su administración.Todo cuesta arriba y sin ánimos de modificación de conductas.

