Poco a poco se fue convirtiendo en indeseable para Palacio de Gobierno el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores. Su último pecado fue poner en su lugar a la diputada oficialista Carmen Rocío González con el tema de la fiscalización de cuentas públicas.Junto con Miguel Ángel Colunga, líder parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, el líder priista consiguió mantener en los dictámenes los conceptos de vistas a la Fiscalía General del Estado y eventuales sanciones administrativas en aquellas cuentas con observaciones que ameritaran ambos aspectos. Diez municipios están en esa tesitura para ser dictaminados hoy.Los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización votaron la noche del martes esa decisión, impulsados por los argumentos de Bazán y Colunga pero con una virulenta reacción de la panista Carmen Rocío y de otros diputados de su partido encabezados por Fernando Álvarez Monje.Ahora son 10 municipios pero enseguidita vienen las cuentas del Gobierno estatal y de la mayoría de los municipios panistas; inclusive las alcaldías con administración independiente de Juárez y Parral. Pánico de la diputada González y de sus patrones de Palacio.Al concluir esa sesión de la Comisión de Fiscalización, Bazán fue alcanzado por un funcionario legislativo que lo amenazó por ir “muy lejos”. Tanto el gobernador como varios operadores azules le hicieron ojitos por meses para cooptarlo, ahora que no han podido se le han echado encima.***Ayer muy temprano se amaneció el dirigente tricolor “descubierto” por un medio informativo nacional que relata “privilegios” obtenidos del Gobierno federal como empresario de hipotecarias junto a un alto funcionario de Hacienda en ese mismo ramo, Jesús Cano Vélez. Información antigua que casualmente detona cuando intensifica sus diferencias con la administración corralista.Aparentemente estalló una bomba pero realmente de la Primera Guerra Mundial y con poca pólvora precisamente porque se trata de información harto conocida en la que, por supuesto, ha sido involucrado el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, jefe político tanto de Cano como de Bazán.Es esa parte precisamente la que ahora importa desmenuzar para entender ese intercambio de golpes que empieza en el Congreso del Estado pero que transita hacia Javier Corral, Delicias, la Ciudad de México y el vecino Sonora.Hace ya varios meses que las facciones priistas pelean con ferocidad por la presidencia del PRI en el estado. Es lo poco que queda para las negociaciones de cara a futuras reparticiones del pastel, la del 2021 la más inmediata.Muchos quieren fuera del tricolor a Bazán, entre ellos los miembros del equipo del exgobernador José Reyes Baeza, a quien adjudican estrechas alianzas con Javier Corral desde la campaña de éste por la gubernatura.Bazán y su equipo no tienen duda que la “bomba” fue detonada en la Ciudad de México por el gobernador Corral con el auxilio “informativo” y operador del equipo de Reyes Baeza, particularmente por uno de sus aliados de mayor confianza, el exdiputado Guillermo “Memo” Márquez.Este golpe contra Bazán fue seguido del anuncio hecho por el consejero jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza, en el sentido de que hay órdenes de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y el exdirigente tricolor, Manlio Fabio Beltrones.Bazán fue “invitado cordialmente” durante meses a convertirse en aliado de Corral igual que varios diputados de los partidos más chicos que el PRI, pero no únicamente lo rechazó, sino que se ha enfocado en la parte donde duele al panismo, la corrupción.Ahora el duelo promete ser todavía más estruendoso y con carácter nacional. Nadie cree que Manlio siga con las manos atadas... tampoco que haya freno de Corral.Asientos de primera fila hay que buscar para no perder el hilo a la llamativa historia.***Amor con amor se paga, reza el dicho antiguo. Ni tardo ni perezoso se apersonó Adolfo “Chofo” Castro en la “operación manita de puerco” aplicada por el secretario de Seguridad de la Policía Municipal, Ricardo Realivazquez, contra una buena cantidad de tránsitos rebeldes, muy pocos movidos genuinamente, la mayoría impulsados desde fuerzas políticas y delictivas que operan fuera y dentro de la corporación vial.Don Adolfo es el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta frontera. Hace escasos días fue detenido en segundo grado de ebriedad conduciendo su vehículo tras una comida que se prolongó por algunas horas. Su nombre fue balconeado desde el Bravo hasta Samalayuca y desde el Camino Real hasta el Valle de Juárez.La “noticia” fue adjudicada nada menos que al director de Tránsito, Sergio Almaraz, que el martes sufrió acaso el peor día de su vida rodeado por centenas de agentes a su mando que literalmente amenazaron con hacerlo picadillo político hasta que fue rescatado a la de malas por el jefe de la Policía Municipal, Ricardo Realivazquez, y sus agentes que no conocen nada de modales, o como dijo Patricio Martínez, del Manual de Carreño.Ahí fue donde vio su oportunidad de intervenir el derecho humanista y llevarse a su oficina una buena cantidad de denuncias por supuestas violaciones a los derechos de los agentes viales. “Nosotros fuimos (a la gresca) por una llamadas anónimas en las que nos dijeron que hombres (policías) estaban deteniendo a algunas agentes (de Tránsito) mujeres y eso no se puede... Una mujer tiene que detener a una mujer y un hombre a un hombre”, dijo con mucha razón pero también con rebosante sorna.No irá muy lejos pero seguro disfruta la rápida venganza el ómbudsman fronterizo.***Se cerraron los registros para candidatos a dirigir el PAN municipal en esta frontera. La asamblea respectiva será el próximo 16 de diciembre. Finalmente fueron siete los registrados. El tablero queda de la siguiente manera: Pepe Márquez (alfil de la vicegobernadora), Sergio Acosta (peón de Ramón Galindo), Ricardo Aceves, Francisco Bonilla, Joob Quintín Flores, Manuel Quiñones e Hiram Contreras (el caballo negro).Diversas voces de panistas señalan que todo fue planeado para dividir el voto a favor del candidato oficialista, que es Pepe Márquez, y por eso en los registros se ve la mano de Ramón Galindo en ambos bandos, la jugada maestra del malogrado candidato a presidente municipal es registrar a Sergio Acosta, quien obedece ciegamente a Rogelio Loya (mano derecha de Galindo), y darle la instrucción una semana antes de la elección de sumarse con el candidato de la 02 y así lograr Ramón el perdón de Lety Corral.Hay algunos blanquiazules ingenuos que aún creen en la democracia interna del PAN, y quieren participar en una contienda interna el próximo 16 de diciembre, (quizá la ingenuidad es por la época).Esperemos pues el desenlace de la nueva película de Acción Nacional, pero dicen los que ya vieron los avances que la nómina estatal se volverá a imponer con su alfil Pepe Márquez.***Implacable pero de gran riesgo político la jugada del gobernador Javier Corral; de su muchacho el comisionado de Seguridad, Óscar Aparicio, y de su fiscal, César Peniche.Hemos hablado muchísimo aquí de Cuauhtémoc porque allá siguen ocurriendo situaciones del interés de todos los chihuahuenses, lástima que el tema no es de producción de manzanas, las mejores del Continente Americano. Habrá opiniones distintas, por supuesto.Los policías estatales desarmaron a policías municipales y de Tránsito en Cuauhtémoc dizque porque no tenían porte de arma. La realidad es que ahí es una bronca permanente entre el alcalde, Carlos Tena, de Morena, y Aparicio, quien ha buscado controlar siempre la Policía de aquella región. Es un filón de oro la zona para la robadera.Lo último que sabíamos fue del acuerdo para que hubiera un mando único a cargo del estatal, Abraham Castañeda Roldán, pero Tena puso con el mismo poder a Efrén Peña-Flores. Aparicio se enojó, llevó el chisme a Corral, éste aprovechó su animadversión por el alcalde y autorizó la literal redada. A los polis se los llevaron detenidos a la ciudad de Chihuahua mientras su jefe el alcalde se prepara en la Ciudad de México para estar en la toma de protesta de su jefe máximo, AMLO. A ver de a cómo vienen luego las peras.