Se acerca la hora

El presidente electo tomará protesta en unos cuantos días. Andrés Manuel López Obrador estará llegando al poder presidencial con demasiadas expectativas y con muchas promesas por cumplir. Promesas que hizo en todos estos años de campaña y que todo mundo quiere que se cumplan a la brevedad posible. Llega a la Presidencia de la República, en su tercer intento, con un amplio respaldo de los mexicanos que fueron a votar el pasado 1 de julio. Sin embargo AMLO llega a Palacio Nacional, mas no a Los Pinos, con demasiadas interrogantes que no han sido debidamente respondidas. Esto ha estado creando innecesaria incertidumbre en muchos sectores de la economía. Los tres desplomes de la Bolsa Mexicana de Valores y la paridad del peso frente al dólar dan cuenta de ello.La incertidumbre se genera por la desinformación o por la información ambigua que surge del propio gabinete lopezobradorista y por el bloque morenista en ambas cámaras. Por ejemplo se desconoce la manera en que el gobierno entrante va a compensar la disminución tributaria derivada de la disminución en la frontera del IVA y del ISR. Las cuentas no le salen a muchos. Y las respuestas que han dado AMLO y su equipo no han dejado del todo satisfechos a inversionistas y analistas económicos y financieros. De igual modo la posibilidad de otorgar perdón o amnistía a muchos delincuentes, funcionarios o políticos que han cometido evidentes excesos en el poder y que no han sido castigados, es un tema que despierta muchas inconformidades entre la población. Incluso muchos que votaron por López Obrador o que hasta lo ayudaron a obtener el triunfo, ahora se han distanciado del tabasqueño.Uno de los casos más evidentes de distanciamiento es el de Tatiana Clouthier. Ya que siendo la coordinadora de general de la campaña de Andrés Manuel y teniendo asegurado un importante lugar como subsecretaria de Gobernación, intempestivamente decide mejor asumir su curul como legisladora y poner distancia con López Obrador. La hija del desaparecido Manuel J. Clouthier no pudo asimilar la tajante decisión de AMLO respecto del nombramiento de Manuel Bartlett Díaz como el próximo director de la CFE. Caló tan hondo en el ánimo de Tatiana Clouthier que desde ese nombramiento se le ha visto sumamente alejada del presidente electo.Algo pasa también con la relación entre López Obrador y el coordinador de la bancada de senadores de Morena. Ricardo Monreal y su bancada anunciaron un proyecto de ley para eliminar 17 comisiones bancarias. Y solamente el anuncio provoca un innecesario nerviosismo en los mercados financieros y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores. Ante esto, López Obrador anuncia, como una desesperada medida para calmar los mercados, que durante los próximos tres años no habrá cambios drásticos en el sector financiero del país. El daño ya estaba hecho, sin embargo el compromiso del presidente electo tranquilizó momentáneamente al sector financiero. Situación que no duró mucho, ya que el senador Monreal ha seguido insistiendo en que esta eliminación de comisiones bancarias seguirá adelante con o sin apoyo presidencial. Se desconoce si esta diferencia de posturas es real o sólo están simulando.Otro anuncio que mantiene muy inquieta a la comunidad turística en este país, es la afirmación de que los recursos del Fondo de Promoción Turística, será redirigido hacia el proyecto del Gobierno federal entrante del Tren Maya. Ya de por sí, el anuncio de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México había significado un fuerte golpe a la industria turística nacional. Y ahora esto. Sin duda el proyecto del Tren Maya que abarca cinco estados de la República es muy importante y de gran impacto. Pero dejar de lado la promoción turística y dar esa tarea a las embajadas, despertó incertidumbre entre los prestadores de servicios turísticos en todo el país.Se debe seguir promocionando a una industria que representa el 8.7 por ciento del PIB. México pasó del lugar 15 al 6 en unos cuantos años. Este país ya es la sexta potencia mundial en captación de turistas con 39.3 millones de visitantes internacionales el año pasado. El sector turístico captó en divisas en el 2017 más de 21 mil millones de dólares. Por esto, no se puede prescindir de la promoción turística. No se le debe quitar apoyos, todo lo contrario. Pero mientras eso pasa, se acerca la hora, y pronto se sabrá si todas las promesas de AMLO fueron del corazón y no de la razón. Algo que los chihuahuenses ya conocen, pero a lo que no se quieren acostumbrar.