Era de lo que Almaraz pedía su limosna

Susto es poco el que sufrió ayer el director de Tránsito, Sergio Almaraz. Se amotinó la tropa en su contra, exigieron los elementos su destitución por el supuesto trato de perros que les da y no lo dejaron salir de su oficina durante horas.Debió entrar al quite el jefe de la Municipal, Ricardo Realivazquez, con más de 100 elementos expertos en picadas de ojo, pellizcos, patadas en las espinillas y manitas de puerco, según se quejaron los elementos de Tránsito que probaron la rudeza de sus compañeros preventivos.La trifulca no pasó a mayores justo por esa intervención del picoso chaparrito jefe de la Municipal. Sabían los tránsitos a lo que le tiraban, primero se informaron que no estaba en la ciudad el alcalde, Armando Cabada, y luego procedieron contra Almaraz. Hubo mucha malicia en todo aquello.Más tardó en ser sofocada la ‘rebelión’ que los jefes de la alcaldía en enterarse que atrás de los manifestantes hubo mano negra nada más y nada menos que de los ahora exjefes recientemente despedidos que mantuvieron supuestas alianzas inconfesables con varios operadores de la pasada campaña morenista por la alcaldía.Partiendo de ahí es que varios de los agentes viales fueron detenidos y consignados automáticamente ante el jefe de la Fiscalía Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, quien deberá decidir en las siguientes horas si vincula a proceso o no.Parece cosa menor y hasta un poco divertida pero no, habrá sanción para los inconformes y revelaciones sobre las morenas manos que mecieron la cuna pero queda también en el episodio un fuerte aroma a mal manejo del propio Almaraz, quien como tapete del jefe es mejor que nadie pero con los subordinados es característico por su ferocidad inclemente.***El superdelegado del nuevo Gobierno federal en el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, solicitó comedidamente a La Columna incluir para esta edición algunas precisiones sobre el incidente que tuvo el sábado pasado con su correligionario de partido, el senador Cruz Pérez Cuéllar, mientras ambos asistían al encuentro futbolístico entre Bravos y los Dorados de Diego Armando Maradona.Esta columna publicó en exclusiva los acontecimientos que le han dado vuelta y media al estado porque se trata acaso de dos de las principales figuras políticas en la entidad.Van las acotaciones del también diputado federal morenista:1.- El encuentro con Pérez Cuéllar se dio de manera fortuita.2.- Existe una fotografía sacada de contexto, publicada con un “mensaje mezquino” por Julio de la Cruz, quien al menos en su página de Facebook muestra una gran amistad y ser parte del mismo equipo político.3.- Julio de la Cruz no estaba en el estadio. La foto le fue enviada desde el estadio para hacer “uso denostativo hacia mi persona y del alcalde Juárez”.4.- Coincidentemente, “la foto fue tomada exactamente desde el mismo ángulo en que Cruz estaba sentado”.5.- En el encuentro con Cruz, “le señalé las coincidencias descritas ante lo cual reaccionó furioso insultándome”.6.- “Las cosas no pasaron a mayores y la prudencia reinó. Es falso que haya habido agresiones físicas”.Quedan a criterio de nuestros lectores las conclusiones, pero de que hubo encontronazo y tarde de furia, ahí está dicho por el propio político morenista.***No hay sorpresa en el protocolo que será seguido a partir de las nueve de la mañana de este sábado por muy histórica que sea la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.La tradición es la tradición. Los representantes de las bancadas parlamentarias en el Congreso de la Unión recibirán chance de participar pero en ausencia del nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal.Los líderes políticos opositores a Morena hablarán hasta por 10 minutos antes incluso que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, entregue la banda presidencial. Después de ello será la toma de protesta de López Obrador.El nuevo presidente pronunciará su “mensaje a la nación” sin posibilidad de confrontar en el momento las opiniones ni los puntos de vista de priistas, panistas y el resto de la “chiquillada”.Será a partir del mensaje del presidente cuando se desate la tormenta de opiniones por todo el espectro nacional e internacional con indudables impactos en la Bolsa Mexicana de Valores.López Obrador ya sabe a estas alturas lo extremadamente cuidadoso que deberá ser ese mensaje; como presidente electo ha adoptado posturas que han repercutido negativamente las más importantes de ellas en las finanzas y la economía del país, imaginemos lo que ocurrirá después del sábado en caso de alguna sorpresa o sorpresas durante su discurso.Pudo romper con esa tradición del presidente sobre los otros poderes en las tomas de protesta y permitir la participación simultánea de sus opositores. Capacidad de escuchar y reconocer la crítica hubiera sido bien visto y hasta algo de confianza transmitiría a los mercados que permanecen con los cabellos de punta.Hoy miércoles el plan es de AMLO y sólo AMLO para su protocolaria toma del poder.***Ahora el consejero Jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza, ha desplazado al presidente del Tribunal de Justicia, don Pablo Héctor González.O Jorge se cree presidente del Poder Judicial o al menos asume funciones de vocería. Anunció que serán libradas cinco órdenes de aprehensión contra funcionarios de la administración duartista, y que entre los procesos están involucrados nada más y nada menos que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.Se veía venir un anuncio de esa naturaleza. Hasta en las bodas el gobernador busca ser el novio. No podía dejar que los reflectores se los llevara por estos días únicamente el presidente electo y su toma de protesta, Andrés Manuel López Obrador.No es ninguna sorpresa el involucramiento de Videgaray y Manlio en las denuncias del corralismo; por todo el país lo ha repetido sin cesar Javier Corral, sólo faltaba precisamente que fueran publicitadas las órdenes de aprehensión correspondientes.Increíble la falta de seriedad y de respeto hacia el Poder Judicial por parte del nuevo amanecer corralista. “Ha trascendido que las órdenes de aprehensión” involucrarían a los susodichos, dijo Espinoza sin el menor empacho por la irregularidad tremenda.Si el tema fuera serio, Espinoza y/o el gobernador Corral debieran mejor explicar cómo librarán el amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los miembros de su gabinete precisamente contra “toda investigación o imputación” surgida en su contra de la Fiscalía General del Estado.Todo esto que dice Espinoza seguramente es real pero si fueran factibles las aprehensiones no las hubiera hecho pública ni él ni nadie más. Todo lo que busca el gobernador es el novio de la boda, el presidente en la toma de protesta.