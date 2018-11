Hasta Ciudad Juárez fueron escuchados los gritos de reclamo que hizo el sábado en Chihuahua el jefe de la Policía Estatal, Óscar Aparicio Avendaño, al fiscal general César Peniche Espejel.El comisionado estatal de Seguridad se quejó en decibeles rompetímpanos porque fue ignorado completamente en el operativo “muerte al año de Hidalgo” que golpeó en el corazón a la Policía Federal destacamentada en Chihuahua.Peniche autorizó cada paso que fue dado para detener a una banda de extorsionadores y presumibles narcomenudistas compuesta por ocho agentes de la Policía Federal y un elemento de inteligencia de la Estatal.El operativo fue limpiamente ejecutado por la jefa de Asuntos Internos de la Fiscalía, Erika Jasso, especialista en discreción extrema y eficacia al momento de llevar a cabo sus operaciones. Ya sabe que los errores por pequeños que fueran pueden salir carísimos, hasta fatales. Ayer consiguió la prisión preventiva por extorsión y narcomenudeo.Aquí hablamos de una bien organizada actividad delictiva entre esferas de la Federal y la Estatal. Extraoficialmente sabemos que hubo más de una decena de víctimas de ese delito que identificaron a los policías delincuentes.Al momento de ser detenidos cargaban droga al estilo narcomenudeo con todo y básculas bajo los asientos de las patrullas. De ese tamaño es el peligro para ella y su equipo.Las protestas de Aparicio obviamente no tienen que ver por la estricta marginación del caso, sino que él mismo es una posición de la Policía Federal en la corporación Estatal y desde que llegó a la misma sus mandos también federales se han visto involucrados en múltiples actos de corrupción y asesinatos.¿Hasta dónde el propio Aparicio, sus actuales mandos y los mandos de la Federal están inmiscuidos en actos irregulares? Del tamaño de sus gritos y reclamos debe ser la respuesta.***Entre sentimiento y coraje envuelven al diputado federal de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa. Y no, no hablamos de la fuerte escena que protagonizó el sábado junto con su compañero de partido, el senador Cruz Pérez Cuéllar, durante el juego de Bravos-Dorados.Hablamos de que Juan Carlos ha venido colocando toda la mesa al gobernador del estado, Javier Corral Jurado, para trabajar de la mano con el inminente régimen de Andrés Manuel López Obrador, y no sólo no ha sido recíproco y agradecido el mandatario chihuahuense, sino que ha ido de menos a más en la crítica al presidente electo. Ya es mucha espuma la de su chocolate.El también representante del nuevo Gobierno federal en Chihuahua ha debido inclusive sortear fuertes críticas adentro y afuera de Morena por su cercanía con Corral, pero está llegando a la conclusión que no están hablando el mismo idioma en bien de Chihuahua.Loera platicó a un reducido grupo de colaboradores que en todo momento ha dado su lugar al gobernador para que sea quien encabece reuniones de todo tipo con los también inminentes funcionarios federales; ha ido desde encuentros con los titulares de Hacienda, Educación, Seguridad, etc., pero “echa a perder todo” con sus cacayacas lanzadas a la malagueña desde Guadalajara, la Ciudad de México o donde ande.Aseguró el legislador que en todo momento ha faltado Corral Jurado a la verdad ahora en sus señalamientos contra las acciones y posturas desplegadas por colaboradores y el propio presidente electo, López Obrador.Era cuestión de tiempo para que Loera de la Rosa se desengañara. Ni aun regalando la Presidencia de la República al gobernador podrían hacerlo entrar en razón y confiar en el desarrollo común de actividades sin gritos, sombrerazos y malagradecimientos.Ahora el Gobierno federal deberá armar sus propios planes y trabajar en Chihuahua con, sin o a pesar de Corral. Parece será esta la tónica.***Esta semana Corral sólo tendrá como actividad el trabajo interno con los miembros de su gabinete y varios funcionarios precisamente del régimen entrante en exclusiva para el cierre financiero de fin de año y planear el presupuesto 2019.Dejó el mandatario toda actividad pública, inclusive las acciones conmemorativas del Día de la No Violencia contra la Mujer, porque deberá acordar con sus funcionarios mayor ajuste del cinturón hacia el año entrante y hallar la fórmula para que al menos no se note al final del 31 de diciembre el déficit superior a los tres mil millones de pesos que sufre la Hacienda chihuahuense este año. A ver de a cómo es el milagro porque ni el recorte de dos mil 500 burócratas fue de beneficio importante.Entre las nuevas medidas aparece una que llega al grado de desesperada aunque natural, la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Municipal que antes encabezaba la actual presidenta del PAN, Rocío Reza Gallegos y hoy presidente el cuauhtemense doctor Víctor Rodríguez Guajardo, una hermosura de hombre en su trato como persona pero desafortunadamente inservible como funcionario.Esa secretaría fue desaparecida en la administración de Duarte pero Corral prometió rescatarla y fortalecerla. También creó la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, y dio rango de Secretaría a Cultura.A las tres les obsequió presupuestos gordos y salarios altísimos pero hoy el serrucho es únicamente para Desarrollo Municipal porque el Doc. Rodríguez ni para grillar con su amigo y jefe ha servido, a diferencia de Petis Guerrero y Concha Landa, cuyas áreas son de verdad innecesarias pero cada vez con mayores recursos porque se pintan solas para eso de dorar la píldora.***¡Columpio!, le gritaron ayer sus propios correligionarios morenistas al diputado federal por ese partido, Ulises García, tras buscar agenciarse una “causa ciudadana” contra el cobro en los estacionamientos de los centros comerciales de esta frontera.Hubo presencia frente al estacionamiento de Las Misiones pero el diputado se refirió en términos generales a la “gratuidad” que la ley obliga a los empresarios de esos lugares sin referirse a uno en particular.No habló de mayores acciones de protesta, así que los dejamos en mera búsqueda de reflector.