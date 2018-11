Ciudad de México.- La Cuarta Transformación todavía no empieza formalmente, pero ya vemos una de sus consecuencias: el retorno de los líderes sindicales del viejo PRI.Elba Esther Gordillo ha logrado la renuncia de Juan Díaz de la Torre a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el primer paso para recuperar el cargo que ocupó desde 1989 hasta 2013, cuando fue detenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa. La maestra fue encarcelada durante cinco años, pero las acusaciones fueron desechadas por los tribunales, en buena medida porque el sindicato nunca presentó una denuncia por desvío de sus fondos. El proceso, sin embargo, dejó en claro que el SNTE entregaba cientos o miles de millones de pesos a su dirigente para gastos personales. La maestra nunca pagó impuestos por estos ingresos.Napoleón Gómez Urrutia ha regresado a México desde Canadá y se mantiene a la cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos y Similares, ahora con la influencia y el poder que le proporciona su escaño como senador por Morena. Su posición se ve fortalecida porque algunos de sus aliados políticos en Morena han exigido la expropiación de minas como la de Taxco, cuya operación Gómez Urrutia ha detenido desde 2007 como parte de los chantajes a los que somete constantemente a las empresas. Las acciones de las mineras se han desplomado en los mercados en consecuencia.Ayer una entrevista del periódico Reforma, con Juan Luis Zúñiga, exvocal del consejo de vigilancia del sindicato, ratificaba que Gómez Urrutia chantajeaba a las mineras con amagos de huelga para exigirles 20 millones de dólares a cada una. Zúñiga también habla de cómo él y otros empleados del sindicato le llevaban dinero a Napoleón a Canadá en montos de 9 mil 900 dólares cada uno, para no violar el límite legal de traslado en efectivo de 10 mil dólares. El propósito era darle al líder dinero para sus gastos en ese país. Gómez Urrutia permaneció en Canadá durante años para escapar a las acusaciones que enfrentó por haberse apropiado de 55 millones de dólares de dinero de los mineros. Los tribunales lo exoneraron, porque consideraron que el sindicato sí tenía derecho de quedarse con ese dinero, a pesar de que el fideicomiso fue creado para beneficiar a los mineros.El viejo sistema sindical no ha desaparecido. Los gobiernos de distintos partidos no han tenido el valor o el poder para promulgar leyes que obliguen a los sindicatos a tener elecciones democráticas, a suspender los chantajes a las empresas o a dejar de apropiarse del dinero de los trabajadores. Los esfuerzos por castigar actos de corrupción han sido rechazados por los tribunales debido a que las leyes están hechas para favorecer a los líderes sindicales. Hoy las esperanzas se desvanecen todavía más.Luisa María Alcalde, la nueva secretaria del trabajo, quien tiene sólo 31 años de edad, es hija del abogado laborista Arturo Alcalde y ha prometido una nueva era en la vida sindical de México. Las alianzas políticas de López Obrador con líderes como Elba Esther y con Napoleón sugieren, sin embargo, un retorno del sistema sindical del viejo PRI. No deja de ser paradójico que un presidente que hizo campaña en contra de la corrupción perfile un fortalecimiento de la corrupción de los líderes sindicales.¡Sorpresa! Con la votación de menos del uno por ciento del padrón electoral, todas las propuestas de Andrés Manuel López Obrador fueron aceptadas por el pueblo sabio con totales de 90 por ciento y más. Aun antes de conocer la consulta, el gobierno electo había anunciado ya el inicio de los proyectos. Es la nueva democracia.

