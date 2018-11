En las últimas décadas en Ciudad Juárez se ha impulsado la creación de proyectos que propicien una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Estos proyectos han tratado de cumplir con las demandas urbanas, sociales y ambientales en nuestro entorno, desde una plataforma nacional e internacional se ha pretendido motivar cambios radicales, sin embargo, algunas iniciativas han quedado muy limitadas incumpliendo los objetivos que se habían asignado para su cumplimiento. Analizando la brecha entre lo prospectado contra lo realizado, surgen los siguientes cuestionamientos: ¿cuál es la principal razón de que estas iniciativas queden como “buenos deseos”? o ¿cómo programas que se perciben utópicos distan de incidir en una mejora sustentable de nuestra ciudad? Una de las posibles respuestas puede ser que desde su creación no existió una correcta planeación.Considerando las nociones básicas de administración estratégica y planeación, se puede hacer un análisis de los aspectos fundamentales que se deben contemplar para el diseño, planeación, ejecución, implementación y evaluación de un proyecto. Estas cinco fases estratégicas son vitales dentro del proceso de implementación de proyectos. Si una de estas fases se omite, puede ser que el proyecto no tenga el éxito que estaba contemplado o el alcance queda limitado para su cumplimiento.Si esta teoría fue fundamentada hace más de cincuenta años como uno de los ejes principales de la administración de proyectos, entonces, ¿qué sucede con los proyectos en Juárez? ¿Los directores de las dependencias municipales conocerán sobre estos conceptos? ¿O es más sencillo dejar de planear y ajustar programaciones conforme se implementan los proyectos?Uno de los retos que se presenta en las administraciones municipales es el tiempo en la implementación, tres años no es suficiente para llegar a consolidar proyectos o al menos para mostrar resultados ya sea positivos o negativos. Esa es una asignatura que aún debe cubrirse como una iniciativa desde el ámbito federal o estatal, motivar que las administraciones tengan períodos mas largos. De lo contario sucede que no se llegan a concretar las acciones.Otro reto es la profesionalización de los directivos y personal de alto nivel, aún existen las deudas que se deben desde la campaña, esto es un factor que afecta de manera sensible la implementación ya que los servidores públicos deben cubrir la curva de aprendizaje, lo cual está comprobado que puede darse hasta en dos años. Por ello es importante que las personas que ocupen un cargo público de alto nivel hayan tenido experiencias similares en otros niveles gubernamentales, que tengan estudios académicos afines con el área a la cual estarán a cargo y que puedan tener una toma de decisiones asertiva y enfocada a resultados.El presupuesto asignado al proyecto es otro hito dentro de los proyectos, los recursos limitados o la presión externa por la asignación de estos a otras actividades es contraproducente, ya que no se obtienen los impactos estimados. Por ello es importante crear mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y blindaje de éstos para garantizar que serán destinados al cumplimiento de metas en beneficio de la ciudad.Son diversas las consideraciones que deben contemplarse para lograr la buena implementación de proyectos, adicionalmente considerar los indicadores que se deberán mostrar de una forma abierta a la ciudanía donde nosotros podamos conocer e incidir en la toma de decisiones para propiciar una mejora en Juárez.Como sociedad estamos en un proceso de maduración hacia el intercambio de experiencias, conocimientos y por qué no decirlo el empoderamiento de la ciudadanía a través de modelos de buenas prácticas, de la planeación colaborativa, de la evaluación consciente y de la institucionalización de mejoras que la administración pública necesita para comenzar en los próximos meses y madurar en los siguientes años.La actual administración tiene un reto enorme para definir las lineas de trabajo y colaboración coordinada con diversos sectores de la sociedad, deberá fortalecer los programas, socializarlos, presentar avances de resultados, ser más inclusivo. Sin duda no será una tarea sencilla, pero en este rubro es donde se verá reflejada la capacidad de la autoridad para elegir bien a su gabinete y dictar las prioridades que la ciudad necesita, que los ciudadanos pedimos a gritos y que pueden propiciar un cambio contundente en el municipio de Juárez.