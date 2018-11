No conforme con hablarle al oído al futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, el súperdelegado Juan Carlos Loera de la Rosa anda ganándose a pulso ser el súperbroncas.El efecto del alcohol, exacerbado por la derrota de Bravos que no pudieron pasar a las semifinales de la Liguilla, hizo que Loera perdiera por completo las formas para increpar a su compañero de partido y también legislador federal, Cruz Pérez Cuéllar.Casi al finalizar el encuentro entre Bravos y Dorados, Loera se dirigió al lugar en el que Pérez Cuéllar veía el partido junto a su hijo Cruz Jr. y su cuñado Ignacio ‘Nachichí’ Carmona para acusarle de filtrar una foto que circuló en esos instantes donde aparece el diputado en un palco con el independiente alcalde Armando Cabada.Cruz le aseguró que no había sido él el autor de la difusión de la imagen. De hecho, el senador por Morena le mostró a Loera (diputado federal) su celular para que atestiguara que el archivo no se encontraba en su poder. Acto seguido, Juan Carlos comenzó con los insultos para inmediatamente después agarrar vuelo y tirar el primer golpe.Fueron los vecinos de banca de Cruz y un desconocido acompañante de Loera quienes detuvieron el altercado e impidieron que el espectáculo llegara a más.Primer error de Loera: se lanzó contra Cruz a pesar de que éste iba acompañado de su hijo, un chavo que ni las debe ni las teme. Segundo: no saber controlar el efecto del consumo de alcohol ni siquiera en un lugar público y en la antesala de coronarse con uno de los puestos más relevantes de la política nacional (además del estadio repleto de juarenses, fueron testigos de la bronca la vicegobernadora Lety Corral, su fiel acompañante y presidente del PAN de Juárez, Quique Torres, y la regidora Amparo Beltrán).El del sábado no es el primer episodio de riña protagonizado por Loera. En septiembre, el reparto de las oficinas de diputados en San Lázaro, en la Ciudad de México, caldeó los ánimos del superdelegado y de su compañero Heraclio “Yako” Rodríguez, quien para el caso tampoco salió malo cantando tiros.En esa ocasión hubo gritos y aspavientos, nada más. Ahora los golpes se pararon por poco.Será el tiempo el que diga si el muchacho consentido de AMLO sigue con la mecha corta, o aprende que en política el que se enoja, pierde.***Se ha ausentado el gobernador de los eventos en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer debido a que estuvo reunido casi toda la semana con financieros y empresarios para conseguir la ayuda que necesita el Estado para liquidar las erogaciones de cierre de año y conseguir más dinero para el presupuesto de 2019. Así continuará toda la semana.Fueron también parte de su agenda encuentros con legisladores federales, tanto senadores como diputados, encaminados a la búsqueda del dinero prometido por Andrés Manuel López Obrador para Chihuahua.Cuentan los sabedores que ha sido tiempo para Corral el de reconocer la tremenda verdad que en público niega, la del colapso de las finanzas estatales, la que lo llevó a moverse en cuanto círculo pueda para conseguir un respiro, sobre todo tras la falta de efectividad de la cantada reestructuración de la deuda que significaría una bocanada de aire fresco que más bien terminó en hálito añejado.***Entre las gestiones realizadoras, el gobernador se dio tiempo para inaugurar la Expo Duarte (eso que García Chávez ha denominado museo corralista) y visitar el sábado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde compartió mesa de análisis con auténticos tiburones de la política como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Beatriz Paredes Rangel y el ministro José Ramón Cossío.Aprovechó su estancia en tierras jaliscienses, se dio tiempo de compartir el pan y la sal con el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien le acompañó también en el foro de análisis.Vino y cortes, faltaba menos, fueron los que degustaron los mandatarios, uno en funciones, el otro ya arañando. Quién se habrá hecho cargo de la cuenta, queda la duda, se ha documentado cómo Corral paga con dinero público de las arcas chihuahuenses las comidas de su grupo de amigos intelectuales afincados en la Ciudad de México.La foto correspondiente de la comida y los encuentros en la FIL, en la versión digital de La Columna, directito desde el Facebook de Corral.***Le tocaba por derecho propio a la diputada de Morena, Janet Francis Mendoza Berber, en su condición de presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Chihuahua ser la representante legislativa en el Consejo Estatal de Atención en Salud Mental.El pasado miércoles, la Junta de Coordinación Política, sin embargo, determinó que el lugar lo ocuparía la diputada del PES Marisela Sáenz.La razón es que simple y llanamente doña Janet hizo hasta lo imposible para que no la integraran a ninguna representación porque ¡le dio flojera!Más a regañadientes que otra cosa, aceptó finalmente ser la suplente de la representación ante el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto.Se quejan en Morena de la diputada Mendoza porque hasta ahora no ha subido una sola vez a tribuna, justificándose en que ser secretaria de la Mesa Directiva del Congreso es “mucho trabajo”.No dice la legisladora que por ese nombramiento, que ella misma buscó, recibe una nada despreciable compensación extraordinaria que para nada la disculpa de cumplir con sus tareas de representación proporcional.***Sábado, 23:00 horas, avenida Ejército Nacional en circulación de poniente a oriente, la unidad 46 del ViveBús arrancó la tranquilidad de transeúntes y trasnochados que a esas horas se encontraban en la vialidad.A más de 100 km/h, el conductor de la unidad iba cual alma que lleva el morador de los infiernos, invadiendo carriles, metiéndose a los guiadores, sin que alguna autoridad de Tránsito le pusiera un estate quieto al bruto.No solamente falta interés e inversión al ViveBús, cuya segunda ruta troncal vive el sueño de los justos; es evidente la carencia en formación de quienes laboran en el sistema de transporte público de la ciudad, mientras las autoridades se echan la bolita y ceden a chantajes de todo tipo que permiten, entre otras cosas, tener a semejantes especímenes al volante.***Allá por Parral están reeditando eso de los eventos masivos para contento del pópulo.Alfredo Lozoya deleitó a los contribuyentes cumplidos del Municipio con una velada, que según nos cuentan estuvo espectacular.Se trató de la presentación de los Caballos Alta Escuela de la casa Domecq en el Lienzo Charro de la tierra que le gustaba a Pancho Villa para morir.Lo hemos dicho aquí: en la carrera por la gubernatura, ya comenzó el arranque.